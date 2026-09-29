EQS-News: LAIQON - EU AI ETF erreicht 60-Millionen-EUR-Marke

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LAIQON - EU AI ETF erreicht 60-Millionen-EUR-Marke



29.09.2026 / 12:04 CET/CEST

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LAIQON - EU AI ETF erreicht 60-Millionen-EUR-Marke

LAIQON - EU AI ETF: Hohes Anlegerinteresse seit Börsenlisting am 18.08.2026

LAIQON - US AI ETF: Nächster Handelsstart in Q4 2026

Hamburg, 29. September 2026

LAIQON - EU AI ETF: Hohes Anlegerinteresse seit Börsenlisting am 18.08.2026

Der Asset- und Wealth Manager LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) hat gemeinsam mit Amundi, dem grössten europäischen Vermögensverwalter, einen innovativen KI-optimierten aktiven ETF in den Markt gebracht. Seit dem Börsenlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse am Dienstag, 18. August 2026 (siehe Corporate News vom 19.08.2026), hat der LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (LAIQON - EU AI ETF, WKN: A42FBA) bereits ein Fondsvolumen von rund 60 Mio. EUR erreicht.

„Das erreichte Anlagevolumen nach den ersten 6 Handelswochen zeigt, dass unser innovativer LAIQON - EU AI ETF auf hohes Interesse bei privaten und institutionellen Anlegern stösst“, sagt Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG. „Er verbindet aktives KI-gestütztes Portfoliomanagement mit der bewährten ETF-Struktur – und macht unsere langjährig entwickelte KI-Technologie für breite Kundengruppen investierbar.“

LAIQON hat seinen ersten aktiven KI-ETF unter Verwendung der ETF-as-a-Service-Plattform von Amundi an den Markt gebracht. Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt LAIQON seine Expertise im KI-gestützten Portfoliomanagement ein, während Amundi die ETF-Strukturierung sowie die Verwaltung auf ihrer White-Label- und Active-ETF-Plattform beisteuert. Ziel des ETFs ist es, durch das Alpha-Potenzial einer KI-gestützten Portfoliosteuerung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Screened Index zu erzielen, bei einem klar definierten Tracking Error von 2 bis 5 Prozent p. a.

LAIQON - US AI ETF: Nächster Handelsstart in Q4 2026

Wie angekündigt erweitert LAIQON das neue LAIQON - Next.Generation AI ETF-Angebot konsequent. Voraussichtlich Anfang November 2026 soll das Angebot um den LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF (LAIQON - US AI ETF) erweitert werden.

Der neue LAIQON - US AI ETF baut auf demselben Investmentansatz auf wie der LAIQON - EU AI ETF. Mit den USA folgt nun der weltweit grösste Aktienmarkt. Ziel ist es, durch aktive Gewichtungen auf Sektor- und Einzeltitelebene eine Outperformance gegenüber dem MSCI USA Screened Index zu erzielen. Ein Tracking Error von 2 bis 5 Prozent p. a. sorgt auch hier dafür, dass aktive Entscheidungen innerhalb eines klar definierten Risikorahmens bleiben. Darüber hinaus verbindet die US-Strategie KI-gestützte Titelselektion mit klaren Nachhaltigkeitskriterien.

Produktdetails Fondsname: LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF Kurzname: LAIQON - US AI ETF Fondsinitiator: LAIQON AG Verwahrstelle: HSBC Continental Europe Investment Manager: Amundi Ireland Ltd. Delegierter Sub-Investment Manager LAIC Vermögensverwaltung GmbH Benchmark: MSCI USA Screened Index Universum: MSCI USA Index Anzahl der Holdings: bis zu 300 Titel SFDR-Klassifizierung: Artikel 8 Ertragsverwendung: Thesaurierend Laufende Kosten p.a.: 0,49%



Über die LAIQON AG:

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Asset- und Wealth Manager mit Fokus auf weitsichtige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,60 Mrd. EUR (Stand: 31.08.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Haupt-Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, ETFs, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann die LAIQON-Gruppe hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 positioniert sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management.

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Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU Mitgliedstaaten getroffen hat, beschliessen kann, diese gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

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Fondsmanagement: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de

Stand: Jan. 2026/ Dok.C1

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