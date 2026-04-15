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15.04.2026 19:43:45

EQS-News: LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

LAIQON
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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

15.04.2026 / 19:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

  • Sachkapitalerhöhung zum Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie beschlossen
  • Daneben bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16,0 Mio. EUR aus Barkapitalerhöhung und laufender Emission Anleihe 2026/31 erzielt
  • Testierter Konzernabschluss 2025 bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen

Hamburg, 15. April 2026

Sachkapitalerhöhung zum Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie beschlossen

Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026) hat der Vorstand der LAIQON AG („Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die bereits mit vorstehender Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News angekündigte Sachkapitalerhöhung durchzuführen.

Auf der Grundlage der heutigen Beschlussfassung wird ausgewählten Gläubigern der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) und der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) angeboten, Teilschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt bis zu 17,5 Mio. EUR gegen Ausgabe von bis zu Stk. 1.760.000 neuer Aktien an der Gesellschaft und Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460QG9) im Gesamtnominalbetrag von bis zu 6,5 Mio. EUR im Wege einer Sachkapitalerhöhung zurückzuerwerben.

Dabei hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabekurs auf 6,25 EUR je neue Aktie festgesetzt; der Ausgabekurs liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs der LAIQON-Aktie.

Über die Zulassung der Zeichner, die Festlegung ihrer jeweiligen Einlagegegenstände und die dafür von der Gesellschaft zu erbringenden Gegenleistungen wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen der Vorgaben der heutigen Beschlussfassung noch gesondert beschlossen.

Mit diesem Debt/Equity Swap und der damit verbundenen vorzeitigen Tilgung der beiden laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 sowie der Unternehmensanleihe 2025/30 beabsichtigt die LAIQON AG, deren Volumen signifikant um rd. 16,5 Mio. EUR zu reduzieren. Daraus soll das Eigenkapital um rd. 10 Mio. EUR durch anteilige Einbringung in die Sachkapitalerhöhung ansteigen und die Bilanzstruktur weiter gestärkt werden.

Die finalen Rückzahlungen der restlichen Wandelschuldverschreibungen 2023 im Jahr 2027 und 2028 sollen aus dem operativen Cashflow erfolgen.

Daneben bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16,0 Mio. EUR aus Barkapitalerhöhung und laufender Emission Anleihe 2026/31 erzielt

Daneben erzielte die Gesellschaft aus den weiteren beschlossenen Kapitalmassnahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16 Mio. EUR. 

Die Barkapitalerhöhung führte bislang zu einem Brutto-Mittelzufluss von rd. 6,6 Mio. EUR für die LAIQON AG, wobei die neuen Aktien trotz des schwierigen Marktumfeldes zu einem Ausgabepreis von 4,30 EUR platziert wurden. Bis heute beteiligten sich sowohl langfristig orientierte Altaktionäre als auch neue Investoren an der Barkapitalerhöhung. 

Für die neue Unternehmensanleihe 2026/31 liegen der Gesellschaft bislang Zeichnungen im Volumen von insgesamt 5,7 Mio. EUR vor. Zusätzlich wird ein Finanzierungsbeitrag eines strategischen Investors in Höhe von 5 Mio. EUR erwartet, für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie über 3,5 Mio. EUR in der Unternehmensanleihe 2026/31 übernommen hat. 

Die Kapitalmassnahmen werden im Rahmen der Privatplatzierungen u. a. durch die CapSolutions GmbH, München, begleitet.

Testierter Konzernabschluss 2025 bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen

Der Aufsichtsrat der LAIQON AG hat zudem heute den durch die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierten Konzern- und Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt bzw. festgestellt.

Die LAIQON AG bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2025.

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/

veröffentlicht.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,29 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:
LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com

15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.com
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309308

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309308  15.04.2026 CET/CEST

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Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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