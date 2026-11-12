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init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

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12.11.2026 07:15:03

EQS-News: Konzernumsatz der init wächst um fast 30 Prozent auf über 292 Mio. EUR

init innovation in traffic systems
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EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Konzernumsatz der init wächst um fast 30 Prozent auf über 292 Mio. EUR

12.11.2026 / 07:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Einführung des Ticketingsystems in Atlanta (USA) verläuft nach Plan
  • Unverändertes Umsatzziel für 2026, kurzfristige Sonderfaktoren verlangsamen jedoch für 2026 erwarteten Ergebniszuwachs
  • Kostendruck für Verkehrsbetriebe infolge gestiegener Kraftstoffpreise bestätigt die strukturellen Markttrends und untermauert die mittelfristigen Wachstumsperspektiven

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat trotz ungünstiger Rahmenbedingungen und anhaltend grosser Unsicherheit im makroökonomischen Umfeld nach dem dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von fast 30 Prozent auf über 292 Mio. EUR erreicht. Ausschlaggebend dafür war vor allem der Geschäftsbereich Integrated Systems, der die Installation des Ticketing-Grossprojekts in Atlanta (USA) erfolgreich vorantreibt. Beim Quartalsergebnis (EBIT) belasteten dagegen Einmaleffekte aus der Neubewertung von Projekten sowie die Zurückhaltung von Verkehrsbetrieben bei kurzfristigen Zusatz-Investitionen aufgrund von Kostendruck und Budgetengpässen infolge hoher Kraftstoffpreise. Deshalb hat der Vorstand, wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 2. November 2026 angekündigt, die Ergebniserwartung (EBIT) für das Gesamtjahr auf eine Bandbreite von 33 bis 37 Mio. EUR (bisher: 38 bis 42 Mio. EUR) zurückgenommen. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von bis zu 14 Prozent. Das Umsatzziel bleibt unverändert bei 380 bis 420 Mio. EUR. init wird darauf hinarbeiten, bestehende Ergebnislücken durch eine beschleunigte Abwicklung der Projekte im Auftragsbestand zu schliessen.

Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete der init Konzern nach den jetzt vorliegenden Quartalszahlen Umsätze von 91,6 Mio. EUR (Q3 2025: 85,1 Mio. EUR). Das entspricht einem Anstieg von 7,7 Prozent zum Vorjahr. In der Folge lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 bei 292,6 Mio. EUR und damit 28,9 Prozent über dem Vorjahreswert (226,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal 2026 dagegen nur auf 1,6 Mio. EUR (Q3 2025: 8,7 Mio. EUR) und ging stichtagsbezogen zum 30. September 2026 auf 14,0 Mio. EUR (30. September 2025: 15,2 Mio. EUR) zurück.

„Die Ergebnisbelastung war überraschend und ist im Wesentlichen auf zwei temporäre bzw. einmalige Faktoren zurückzuführen: So haben einige Verkehrsbetriebe angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten ihr Budget umschichten müssen und den Mehraufwand an dieser Stelle durch Einsparungen bei nicht betriebsnotwendigen Ersatz- und Zusatzinvestitionen ausgeglichen. Daneben mussten wir unsere Ergebniserwartungen bei zwei Projekten im kleinen siebenstelligen Bereich anpassen. Insgesamt hat init jedoch auch im dritten Quartal 2026 trotz ungünstiger Rahmenbedingungen Resilienz, Agilität und Anpassungsfähigkeit bewiesen“, so der Vorstand.

Auftragseingang weiterhin über Vorjahr - über 1,2 Mrd. EUR kontrahiert

Dies zeigt sich insbesondere auch im Auftragseingang. Der init Konzern konnte im dritten Quartal neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 68,8 Mio. EUR (Q3 2025: 64,3 Mio. EUR) akquirieren. Der Auftragseingang liegt damit weiterhin merklich über dem des Vorjahres. In der kumulierten Betrachtung per 30. September 2026 ergibt sich sogar ein Anstieg von 116,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreswert (30. September 2025: 215,1 Mio. EUR) auf insgesamt 331,1 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf den von Transport for New South Wales (TfNSW, Australien) erteilten Auftrag für ein modernes Ticketingsystem in Sydney zurückzuführen. Der Auftragsbestand ist damit um rund 46,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (30. September 2025: 341,6 Mio. EUR) auf 387,8 Mio. EUR per 30. September 2026 gestiegen. Darüber hinaus belaufen sich die aktuell kontrahierten Leistungsverpflichtungen bereits auf 1.223 Mio. EUR.

Mittel- und langfristige Wachstumstrends voll intakt

„Das und die Tatsache, dass unsere Kunden - die Verkehrsbetriebe - gerade vor dem Hintergrund allgemein steigender Kosten und knapper werdender Budgets verstärkt in die Optimierung ihrer Systeme investieren müssen, stimmt uns trotz aller kurzfristiger Herausforderungen für die weitere Geschäftsentwicklung zuversichtlich. Mittel- und langfristig sind die Wachstumstrends in unserem Markt voll intakt. Strukturelle Faktoren wie steigende Fahrgastzahlen, eine höhere Attraktivität des ÖPNV durch bessere Ticketing-Services und kostengünstige Angebote, die zunehmende Elektrifizierung der Busflotten und die Integration autonomer Fahrzeuge in den ÖPNV bieten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial, denn der Bedarf an integrierten, digitalen Mobilitätslösungen steigt. Gleichzeitig muss man auch über innovative Finanzierungsmodelle für die Systemerneuerung, zum Beispiel in „Software-as-a-Service“-Modellen nachdenken. Diese kommen im Ausland bereits zur Anwendung, zuletzt aber auch in Trier und Rosenheim. Wir halten deshalb an unseren langfristigen Wachstumszielen von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent per annum fest und sehen auch gute Chancen, diese zu übertreffen,“ kommentiert der Vorstand.

Für das vierte Quartal 2026 erwartet der Vorstand eine wesentliche Verbesserung des operativen Cashflows durch Anzahlungen aus Grossprojekten und die Realisierung offener Forderungen. Für das Geschäftsjahr 2026 sollte sich der operative Cashflow damit zwischen 32 und 38 Mio. EUR belaufen, sofern keine signifikanten Störungen in den Lieferketten auftreten.

Die Quartalsmitteilung Q3/2026 steht Ihnen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung.

 

Kontakt:
Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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76131 Karlsruhe
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2433202  12.11.2026 CET/CEST

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