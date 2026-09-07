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07.09.2026 11:32:43

EQS-News: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 / 2026

CEOTRONICS
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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 / 2026

07.09.2026 / 11:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsatz: € 56,3 Mio. (+1,0 %)
EBIT: € 8,2 Mio. (+5,1 %)
Ergebnis n. St.: € 5,6 Mio. (+18,0 %)
Auftragsbestand: € 77,6 Mio. (+29,1 %)
Auftragseingang: € 73,8 Mio. (+64,0 %)
Dividendenvorschlag: € 0,25 pro Aktie (+25 %)
Ausblick: Positiv

Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 mit T€ 56.332 einen neuen Umsatzrekord erreicht. Das Umsatzwachstum beläuft sich auf 1,0 % nach +88,3 % im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzrendite nach Steuern verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 8,5 % auf 9,9 %.

Überproportional zur vorausgesagt geringfügig positiven Umsatzentwicklung und trotz teils höherer Kosten haben sich alle wesentlichen Ergebniskennzahlen im Geschäftsjahr 2025 / 2026 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich verbessert.

Das Konzern-EBIT erhöhte sich von T€ 7.790 um 5,1 % auf T€ 8.191. Das Konzernergebnis vor Steuern stieg von T€ 6.935 um 15,5 % auf T€ 8.008. Das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich auf T€ 5.593 und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 4.739) somit um 18,0 %.
Der Brutto-Cashflow erhöhte sich von T€ 8.042 um 32,8 % auf T€ 10.681.

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich gegenüber dem 31. Mai 2025 von T€ 28.358 um 14,3 % auf T€ 32.424. Die Eigenkapitalquote zum 31. Mai 2026 blieb konstant bei 66,5 %, da gleichzeitig die Bilanzsumme um 14,4 % angestiegen ist.

Der zum 31. Mai 2026 konsolidierte Auftragsbestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresniveau um 29,1 % auf ein neues Rekordniveau in Höhe von € 77,6 Mio. Der kumulierte Konzern-Auftragseingang erreichte mit +64,0 % ebenfalls ein neues Rekordniveau von € 73,8 Mio.

Der Personalbestand im Konzern per 31. Mai 2026 lag mit 151 Mitarbeitenden um 8 Mitarbeitende über dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 141 (Vorjahr 136). Der Konzern-Umsatz pro Mitarbeiter (FTE, durchschnittlich) verringerte sich im Geschäftsjahr 2025 / 2026 von T€ 423 im Vorjahr auf immer noch sehr gute T€ 408.

CEOTRONICS schlägt den Aktionären vor, auf der Aktionärshauptversammlung am 6. Nov. 2026 dem Dividendenvorschlag in Höhe von € 0,25 pro Aktie (+25 % gegenüber dem Dividendenbeschluss aus Nov. 2025) zuzustimmen.

Die CEOTRONICS hat ihre Umsatz- und Ergebnisziele für das Konzern-Geschäftsjahr 2025 / 2026 erfüllt. Nach aktuellen Einschätzungen erscheinen ein Konzern-Jahresumsatz in Höhe von ca. € 61 Mio. (ca. +8,3 %) und ein Konzern-Ergebnis (n. St.) in Höhe von ca. € 6,2 Mio. (ca. + 10,7 %) für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 möglich. Die Vision65 – einen Konzernumsatz von € 65 Mio. zu erreichen – rückt somit in greifbare Nähe. CEOTRONICS ist ganzheitlich vorbereitet, den nächsten grossen Schritt gehen zu können.

Die Stärkung der inneren und äusseren Sicherheit in Deutschland und Europa ist noch für viele Jahre notwendig, um das aufzuholen, was über 40 Jahre unterlassen wurde. Unsere soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie unsere Grenzen müssen der EWR und erst recht die EU zukünftig alleine verteidigen können. Die Rahmenbedingungen für eine positive Geschäftsentwicklung sind gegeben.

„Wir sind mit der Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 / 2026 mit neuen Rekorden im Umsatz, Ergebnis, Auftragsbestand und Auftragseingang sowie (zur vorgeschlagen) Dividendenhöhe sehr zufrieden und freuen uns darauf, den Umsatz und das Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 / 2027 deutlich steigern zu können.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Strasse 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2394930

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394930  07.09.2026 CET/CEST

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