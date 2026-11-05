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05.11.2026 07:00:03

EQS-News: Kontron veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026 – Prognose bestätigt

Kontron
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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Kontron veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026 – Prognose bestätigt

05.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 bei EUR 1.102,9 Mio. (9M 2025: EUR 1.123,6 Mio. angepasst)
  • EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 bei EUR 151,0 Mio. angepasst (9M 2025: EUR 140,1 Mio. angepasst)
  • Auftragsbestand EUR 2.751,9 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 2.495,3 Mio.)
  • Prognose 2026 bestätigt

Linz, 05. November 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 bekannt gegeben. Von Januar bis September 2026 erzielte Kontron einen Umsatz von EUR 1.102,9 Mio. nach EUR 1.181,9 Mio. im Vorjahreszeitraum (bereinigt um die Entkonsolidierungen 1.123,6 Mio.).

Das EBITDA belief sich auf EUR 125,9 Mio. (9M 2025: EUR 193,6 Mio.) bzw. bereinigt auf EUR 151,0 Mio. (9M 2025: 140,1 Mio. bereinigt). In den ersten neun Monaten 2026 sind EUR 25,1 Mio. ausserordentliche Restrukturierungskosten angefallen, während der Vorjahreszeitraum durch Sondererträge der Entkonsolidierung begünstigt war. Das den Anteilsinhabern der Muttergesellschaft zurechenbare Konzernergebnis lag bei EUR 52,7 Mio. nach EUR 110,8 Mio. im Vorjahr.  Das Vorjahresergebnis war von der Entkonsolidierung des COM-Geschäfts mit einem entsprechenden Gewinn geprägt.

Kontron hat das Ende 2025 eingeleitete Restrukturierungsprogramm im Bereich GreenTec im dritten Quartal 2026 planmässig abgeschlossen. Damit ist der Weg zu Kosteneinsparungen von jährlich mehr als EUR 30 Mio. geebnet. Erste Effekte aus der Restrukturierung wurden bereits im dritten Quartal 2026 sichtbar, die volle Wirkung entfalten die Massnahmen ab dem Geschäftsjahr 2027.

Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 2026 EUR 4,3 Mio. gegenüber EUR 49,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung des Cashflows war durch den Aufbau von Vorräten im Zusammenhang mit der angespannten Verfügbarkeit von Speicherchips beeinflusst. Die Produkte und Chips werden im vierten Quartal 2026 ausgeliefert und den Jahres Cashflow stark verbessern.

Die Liquiditätssituation verbesserte sich deutlich, was insbesondere auf den Cash-Eingang der offenen Forderung aus der Veräusserung des COM-Geschäfts zurückzuführen ist. Zum 30. September 2026 verfügte Kontron über liquide Mittel von EUR 246,1 Mio. Das Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 777,1 Mio., was einer Eigenkapitalquote von 43,4% entspricht. Die Nettoverschuldung reduzierte sich per Ende September 2026 auf EUR 135,2 Mio.

Der Auftragsbestand per Ende September 2026 erreichte EUR 2.751,9 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 2.495,3 Mio.). Das Book-to-Bill liegt in den ersten neun Monaten 2026 bei 1,23. und unterstreicht die hohe Nachfrage an den Produkten der Kontron AG.

Die Speicherchipkrise hat zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten auf EUR 68,6 Mio. geführt, die mehrheitlich im vierten Quartal 2026 ausgeliefert werden sollen und damit Umsatz und EBITDA unterstützen sollen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand wie bisher einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund EUR 1.6 Mrd. sowie ein EBITDA von rund EUR 200 Mio. (EUR 225 Mio. vor Einmalkosten aus der Restrukturierung). Aufgrund der Vergleichsgespräche mit dem VW-Konzern, der trotz eines bindenden Auftrags die vereinbarten Stückzahlen nicht abnimmt, könnte sich ein Abwertungsbedarf in der Bewertung von immateriellen Vermögenswerten in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. ergeben. Eine allfällige Abschreibung ist nicht zahlungswirksam und berührt das EBITDA nicht.

 

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 steht auf http://www.kontron.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

 

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Über Kontron 

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 6.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. 

 

Medienkontakte

     
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Kontron AG - Communications
Tel: +49 (0) 151 151 938 81
group-pr@kontron.com		 Leon-Philipp Kleiss
Kontron AG – Investor Relations
Tel: +43 (0) 664 60191 5153
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Alle Rechte vorbehalten. Kontron ist eine Marke oder eingetragene Marke der Kontron AG. Alle Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und haben keinen Rechtsanspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen.


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433
EQS News ID: 2428728

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428728  05.11.2026 CET/CEST

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