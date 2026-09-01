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01.09.2026 07:00:04

EQS-News:  Kontron Transportation stärkt seine Position im europäischen Bahnmarkt durch neue Aufträge für Bahnkommunikationslösungen

Kontron
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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
 Kontron Transportation stärkt seine Position im europäischen Bahnmarkt durch neue Aufträge für Bahnkommunikationslösungen

01.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 1. September 2026 - Kontron Transportation stärkt ihre Position im europäischen Bahnmarkt und erhöht ihre Marktpräsenz durch neue Projekte in Rumänien.

Kontron hat mehrere Aufträge für den Ausbau des Orient-/Ostmittelmeer-Korridors (Orient/East-Med Corridor) erhalten. Diese strategisch wichtige Strecke spielt eine zentrale Rolle bei der Anbindung Rumäniens an die europäischen Verkehrsströme.

Bei diesem Projekt arbeitet Kontron mit seinem langjährigen Partner Hitachi Rail Romania zusammen. Dieser bedeutende Erfolg bestätigt die führende Position des Unternehmens im rumänischen Markt für Bahnfunkkommunikation und stärkt gleichzeitig seine Präsenz in Rumänien sowie in der gesamten CEE-Region.

Im Rahmen dieser Aufträge wird Kontron Transportation eine umfassende Bahnfunk-Kommunikationslösung bereitstellen, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb entlang der Strecke gewährleistet. Die Umsetzung des Projekts ist über einen Zeitraum von 48 Monaten geplant.

„Der Gewinn dieser neuen Aufträge ist ein wichtiger Meilenstein für Kontron Transportation in Rumänien und spiegelt das Vertrauen wider, das in unsere Expertise und Zuverlässigkeit gesetzt wird. Wir sind stolz darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hitachi Rail fortzusetzen und zur Modernisierung wichtiger Eisenbahninfrastrukturen in der Region beizutragen“, sagte Richard Neussl, Geschäftsführer von Kontron Transportation.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Kontron Transportation, die sich über viele erfolgreiche Projekte hinweg bewährt hat. Ihre Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und ihr Engagement bei der Bereitstellung unternehmenskritischer Kommunikationslösungen für den Bahnsektor machen sie zu einem vertrauenswürdigen Partner für die Modernisierung der rumänischen Eisenbahninfrastruktur“, sagte Mihai Bizau, Bid and Projects Director bei Hitachi Rail Romania.

 

Capital Markets Day 2026 – Reminder zur Anmeldung: Kontrons Capital Markets Day findet am 17. September 2026 in Wien statt und kann vor Ort oder per Live-Webcast verfolgt werden. Investoren, Analysten und Finanzmedien können sich hier für den Webcast anmelden; für die Teilnahme vor Ort ist eine separate Anmeldung unter ir@kontron.com erforderlich.

 

 

Über Kontron

Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) is a leading IoT technology company. For more than 20 years, Kontron has been supporting companies from a wide range of industries to achieve their business goals with intelligent solutions. From automated industrial operations, smarter and safer transport to advanced communications, connectivity, medical, and energy solutions, the company delivers technologies that add value for its customers. Kontron has around 6,500 employees in over 20 countries worldwide and is listed on the SDAX® and TecDAX® of the German Stock Exchange. 

 

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Medienkontakte
 

Alexandra Kentros     Leon-Philip Kleiss

Kontron AG – Communications   Kontron AG – Investor Relations

Tel: +49 (0) 151 151 938 81    Tel: +43 (0) 664 60191 5153

group-pr@kontron.com    ir@kontron.com

 

Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 531 387 33-18

kontron@profil-marketing.com

 

 

Über Kontron Transportation

Kontron Transportation ist ein international führender Anbieter von End-to-End Kommunikationslösungen für betriebskritische Netzwerke. Hauptkunden sind Eisenbahnen in ganz Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Systeme, die Sprache, Daten und Video erzeugen, transportieren und verarbeiten – zuverlässig, sicher, nachhaltig und effizient. Zu den Lösungen gehören GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) und MCx (Mission-Critical Services, inklusive MCx OTT) mit IWF (Interworking Functions). Erweiterte Funklösungen, private 4G/5G mobile Netze, Übertragungsnetze und Cybersicherheitskonzepte runden das Portfolio ab. Zudem werden aus diesem Portfolio heraus Kommunikationsprodukte für Nebenbahnen und andere Betreiber betriebskritischer Netze angeboten. Das Unternehmen bietet auch Mobilitätsprodukte wie Validatoren und Fahrgeldmanagementsysteme für öffentliche Verkehrsbetriebe an. Seit über 30 Jahren widmet sich Kontron Transportation dem Schienenverkehr und ist treibende Kraft in der Entwicklung von Breitbandlösungen für betriebskritische Netze, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied des European Rail Joint Undertaking (EU-Rail), was es zum perfekten Partner für FRMCS macht.

Kontron Transportation mit Hauptsitz in Wien beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter an 11 Standorten in Europa und ist Teil der Kontron Gruppe.

 

 

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Medienkontakt

Susanne Schalek

Kontron Transportation GmbH

M: +43 (0) 664 601 911 880

susanne.schalek@kontron.com

 

 

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01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433
EQS News ID: 2391344

 
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2391344  01.09.2026 CET/CEST

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