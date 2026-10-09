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09.10.2026 12:34:43

EQS-News: Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG

Rubean
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EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges
Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG

09.10.2026 / 12:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG
  • Marktpotential von über zwei Millionen betroffener Unternehmen
  • Rubean SoftPOS-Lösung erfüllt alle Voraussetzungen bei mobilen Bezahlvorgängen
 München, den 9. Oktober 2026. Die ab 2027 geplante in Deutschland geltende verschärfte Registrierkassenpflicht stärkt die Marktchancen des Fintech-Unternehmens Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) um eine weitere Kundengruppe. Betroffen von dem bereits von der Regierung beschlossenen und noch durch den Bundestag und Bundesrat zu bestätigenden Gesetz sind alle Betriebe in Deutschland mit mehr als 100.000 Euro Umsatz im Jahr. Die neue Rechtsgrundlage verpflichtet die Unternehmen zur Akzeptanz von bargeldlosen Zahlungen (unter anderem Kreditkarten und Debitkarten, wie z.B. die girocard) sowie zur gesetzlich vorgeschriebenen Fiskalisierung in Form der manipulationssicheren Erfassung, Protokollierung und Aufbewahrung aller Transaktionen und Umsätze eines Kassensystems (kurz TSE).
 
„Die Rubean SoftPOS Lösung erfüllt zusätzlich zu den mobilen Zahlungsvorgängen die zur Fiskalisierung erforderlichen Voraussetzungen schon heute durch die Integration einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE.“ sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage. Mit der TSE wird  jede Transaktion kryptografisch signiert und mit einem Prüfwert versehen. In Deutschland gibt es schätzungsweise rund 2 bis 2,3 Millionen Unternehmen, die mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz erzielen.
 
 „Mit der Rubena SoftPOS Lösung und der integrierten TSE bieten wir insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine perfekte kostengünstige und gesetzeskonforme Lösung“ sagt Rubean Vorstand Stephan Kück.
 
Über Rubean:  Die Rubean AG, München, hat eine technologisch und regulatorisch anspruchsvolle Payment-Infrastruktur aufgebaut, deren Wert sowohl in den SoftPOS-Anwendungen zur Annamhe von Kartenzahlungen auf mobilen Geräten, als auch besonders in ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Zahlungsdienstleister, lokale und global Payment Schemes und Enterprise-Systeme sicher miteinander zu verbinden, liegt. Nach Jahren hoher Entwicklungsinvestitionen ist diese Infrastruktur zertifiziert, in grossen realen Anwendungen im Einsatz erprobt und tritt nun in die Skalierungsphase ein. Mit wachsender installierter Basis, zusätzlichen Partnern, zunehmenden Transaktionsvolumina und einem steigenden Anteil wiederkehrender Erlöse ensteht „Operational Leverage“. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
stephan.kueck@rubean.com

 

 


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
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WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18
EQS News ID: 2413352

 
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2413352  09.10.2026 CET/CEST

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