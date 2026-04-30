EQS-News: Knorr-Bremse erhöht Dividende um neun Prozent und wählt Aufsichtsrat turnusgemäss neu

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Knorr-Bremse erhöht Dividende um neun Prozent und wählt Aufsichtsrat turnusgemäss neu



30.04.2026 / 15:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse erhöht Dividende um neun Prozent und wählt Aufsichtsrat turnusgemäss neu

Hauptversammlung beschliesst Dividendenerhöhung: Ausschüttung steigt um neun Prozent auf 1,90 EUR je Aktie

Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat turnusgemäss neu gewählt

Digitalisierungsexperte neu im Gremium: Dr. Christian Schlögel folgt auf Dr. Sigrid Nikutta



München, 30. April 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Knorr-Bremse AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,90 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie (161.200.000 Aktien) ausgeschüttet (Vorjahr: 1,75 EUR) – dies entspricht einer Ausschüttungssumme 306,3 Mio. EUR. Damit setzt das Unternehmen seinen verlässlichen Ausschüttungskurs fort und beteiligt die Anteilseigner erneut deutlich am Unternehmenserfolg.

Neben der Dividendenentscheidung stand turnusgemäss die Neuwahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Die Arbeitnehmervertreter waren bereits Mitte April neu gewählt worden. Fünf der sechs Anteilseignervertreter stellten sich erneut zur Wahl und erhielten von der Hauptversammlung das Vertrauen. In ihren Mandaten bestätigt wurden Dr. Reinhard Ploss, Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Dr. Stefan Sommer und Julia Thiele-Schürhoff; im direkten Nachgang zur Hauptversammlung bestätigte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Ploss als Aufsichtsratsvorsitzenden.

Auf eigenen Wunsch stand Dr. Sigrid Nikutta, die dem Gremium seit 2022 angehört hatte, nicht zur Wiederwahl. Zu ihrem Nachfolger wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Christian Schlögel. Der ausgewiesene Digitalisierungsexperte bringt langjährige Führungserfahrung in internationalen Technologie- und Industrieunternehmen mit und verstärkt den Aufsichtsrat insbesondere mit seiner Expertise in den Bereichen digitale Transformation, Software und Künstliche Intelligenz.

Die Hauptversammlung wurde erneut virtuell durchgeführt. Insgesamt waren 89,9 % Prozent des Grundkapitals von Knorr-Bremse auf der Hauptversammlung vertreten.

Eine Aufzeichnung der Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen unter www.ir.knorr-bremse.com zur Verfügung.

Medienkontakt:

Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com

Kontakt Investor Relations:

Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen massgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Strassen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Diese Veröffentlichung kann – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.