EQS-News: Knaus Tabbert veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026

EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Knaus Tabbert veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026



06.08.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Knaus Tabbert AG hat ihre Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld wirkten sich insbesondere die Massnahmen zur Anpassung der Kostenbasis sowie eine höhere Gesamtleistung positiv auf die Profitabilität aus. Gleichzeitig blieb die Nachfrageentwicklung von einer verhaltenen Marktdynamik und einem zurückhaltenden Bestellverhalten des Handels geprägt.



Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 503,9 Mio. nach EUR 571,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Rückgang von 11,9 %. Der Absatz verringerte sich um 8,0 % auf 10.551 Einheiten. Während die Verkäufe von Reisemobilen und Caravans unter dem Vorjahresniveau lagen, erhöhte sich der Absatz von Camper Vans um 7,1 %.



Der Umsatzrückgang ist neben den niedrigeren Absatzmengen auch darauf zurückzuführen, dass der Vorjahreszeitraum in erheblichem Umfang durch den Abverkauf von Fahrzeugen geprägt war, die bereits in Vorperioden produziert worden waren. Trotz des Umsatzrückgangs erhöhte sich die Gesamtleistung um 2,5 % auf EUR 519,4 Mio. Wesentlicher Treiber war der Wechsel von einem deutlichen Bestandsabbau im Vorjahreszeitraum zu einer positiven Bestandsveränderung im ersten Halbjahr 2026.



Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf EUR 36,0 Mio. nach EUR 22,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 4,0 % auf 7,1 %. Das bereinigte EBIT stieg auf EUR 22,5 Mio. nach EUR 4,4 Mio. im Vorjahr. Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr einen Halbjahresüberschuss von EUR 11,5 Mio., nachdem im Vorjahreszeitraum ein Fehlbetrag von EUR 4,8 Mio. ausgewiesen worden war.



„Die Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass die eingeleiteten Massnahmen erste operative Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll. Deshalb konzentrieren wir uns weiterhin konsequent auf die Umsetzung unserer Massnahmen, eine flexible Produktionssteuerung und die weitere Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Thomas Nickel, Vorstandsvorsitzender der Knaus Tabbert AG.



Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 27,4 Mio. nach EUR 74,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf eine weniger günstige Working-Capital-Entwicklung zurückzuführen, nachdem der Vorjahreszeitraum von einem deutlichen Bestandsabbau geprägt war.



Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei EUR 340 Mio. und damit über dem Vorjahreswert von EUR 294 Mio. Gegenüber dem Jahresende 2025 verringerte er sich um EUR 114 Mio. Dies reflektiert insbesondere das weiterhin zurückhaltende Bestellverhalten des Handels sowie saisonale und marktbezogene Effekte.



„Die Ergebnisverbesserung und der positive operative Cashflow im ersten Halbjahr sind wichtige Fortschritte. Gleichzeitig bleiben eine disziplinierte Liquiditätssteuerung sowie die Vorbereitung der Anschlussfinanzierung zentrale Schwerpunkte unserer Arbeit“, sagt Radim Sevcik, CFO der Knaus Tabbert AG.



Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und vor dem Hintergrund der seit dem Frühjahr abgeschwächten Endkundennachfrage sowie des weiterhin zurückhaltenden Bestellverhaltens des Handels konkretisiert Knaus Tabbert seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand erwartet unverändert einen Konzernumsatz von rund EUR 950 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge wird in einer engeren Bandbreite von 5,0 % bis 6,0 % erwartet. Für das zweite Halbjahr erwartet Knaus Tabbert weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld. Der Fokus bleibt auf der konsequenten Umsetzung der eingeleiteten Massnahmen, einer bedarfsgerechten Produktionssteuerung sowie der weiteren Stabilisierung der Ertrags- und Finanzlage.



06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News