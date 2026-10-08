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08.10.2026 16:40:53

EQS-News: Klöckner & Co verkauft Becker Gruppe an Konsortium aus Accura und BCB

Klöckner
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EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Verkauf
Klöckner & Co verkauft Becker Gruppe an Konsortium aus Accura und BCB

08.10.2026 / 16:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Verkaufsentscheidung belegt konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie von Klöckner & Co und damit die weitere Fokussierung auf profitables Wachstum im höherwertigen Geschäft
  • Absicht zum Verkauf der Becker Gruppe wurde bereits im Januar 2026 kommuniziert
  • Erwerberkonsortium aus Accura Investment Partners GmbH und Becker Consult + Beteiligungs-GmbH setzt auf die nachhaltige Weiterentwicklung der Marktposition der Becker Gruppe
  • Das von Klöckner & Co und der Becker Gruppe entwickelte Konzept zur Neuausrichtung der Becker Gruppe soll unter dem Erwerberkonsortium weiterentwickelt werden und den künftigen Kurs des Unternehmens bestimmen
  • Vollzug der Transaktion wird vor dem Jahresende erwartet
     

Düsseldorf, 8. Oktober 2026 – Klöckner & Co SE („Klöckner & Co“) hat heute einen Vertrag über den Verkauf der Becker Gruppe, eine der führenden, produzentenunabhängigen Multi-Metal-Plattformen für Stahl, Edelstahl und Aluminium in Europa, an ein Konsortium bestehend aus der Accura Investment Partners GmbH („Accura“) und Becker Consult + Beteiligungs-GmbH („BCB“) (zusammen „Erwerberkonsortium“) unterzeichnet.

Bereits im Januar 2026 hatte der Vorstand von Klöckner & Co nach einer umfassenden Analyse und Bewertung möglicher strategischer Optionen für die Becker Gruppe kommuniziert, die Becker Gruppe veräussern zu wollen. Die Transaktion belegt die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie, mit der sich das Unternehmen noch stärker auf profitables Wachstum bei höherwertigen Produkten und Services fokussieren möchte.
„Mit dem Verkauf der Becker Gruppe haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Konsortium aus Accura und BCB ist tief in der Industrie verwurzelt und bringt die erforderliche Expertise mit, um die Becker Gruppe nachhaltig weiterzuentwickeln. Das Konzept für die von uns und der Becker Gruppe angestossene Neuausrichtung des Unternehmens wird durch Accura und BCB weiterentwickelt werden und so den künftigen Kurs der Becker Gruppe bestimmen. Klöckner & Co wird durch den Verkauf den Fokus noch stärker auf das höherwertige Geschäft legen und dort das eigene profitable Wachstum konsequent vorantreiben."

Guido Kerkhoff
CEO Klöckner & Co SE
„Die Becker Gruppe verfügt über eine starke Marktstellung und ein Team, das sein Handwerk versteht. Auch wir kennen die Stahl- und Metallbranche aus eigener Erfahrung und wollen dieses Fundament gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern langfristig weiterentwickeln.”

Ulrich Becker
Senior Managing Partner Becker Consult + Beteiligungs-GmbH
Langfristige Wertentwicklung unter dem Erwerberkonsortium

Mit Accura und BCB gewinnt die Becker Gruppe verlässliche und erfahrene Partner, die auf die Begleitung von Unternehmen in Transformationsprozessen spezialisiert sind. Accura ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf traditionelle Industrien im europäischen Mittelstand. Als Multi-Family Office investiert sie eigene Mittel sowie das Kapital unternehmerisch geprägter Familien vornehmlich in Unternehmen mit hohem Transformationspotenzial. BCB ist ein auf den industriellen Mittelstand ausgerichtetes Beratungs- und Beteiligungsunternehmen, das unter der Führung des ehemaligen Vorstandsmitglieds von Klöckner & Co Ulrich Becker umfassende Sektorexpertise in das Konsortium einbringt.
 

Ausbau der Marktposition und Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung

Die Becker Gruppe soll nach dem Übergang an das Erwerberkonsortium die Möglichkeit erhalten, ihre führende Position als produzentenunabhängiger Lieferant von Stahl, Edelstahl und Aluminium in Europa unter Leitung der bestehenden Geschäftsführung um Torsten Gieseke (CEO) weiter auszubauen. Im Vordergrund steht dabei ein profitabler und nachhaltiger Wachstumskurs in Europa auf Basis von modernen, effizienten Prozessen und einer kontinuierlichen Personalentwicklung. In diesem Sinne soll das Konzept zur Neuausrichtung der Becker Gruppe, das Klöckner & Co und die Becker Gruppe gemeinsam bereits vor der Verkaufsentscheidung entwickelt und auf den Weg gebracht haben, unter dem Erwerberkonsortium weiterentwickelt werden und den künftigen Kurs des Unternehmens bestimmen. Ziel ist es, das Geschäft weiter zu stabilisieren, nachhaltig voranzutreiben und langfristigen Erfolg zu sichern. Im Zentrum dieser operativen Weiterentwicklung sollen insbesondere Massnahmen zur Optimierung des Vertriebs, des Einkaufs und der Geschäftsabläufe sowie der Bestandsoptimierung und Liquiditätsverbesserung stehen.

Zum Zeitpunkt des Vollzugs des Verkaufs der Becker Gruppe sind keine unmittelbaren Stellenabbau- oder Standortschliessungsmassnahmen geplant. Damit setzt das Erwerberkonsortium ein Zeichen der Stabilität für das Kerngeschäft der Becker Gruppe. Accura und BCB planen im Rahmen der Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung die strategische Positionierung des Unternehmens und den Wertbeitrag der Geschäftsbereiche kontinuierlich zu überprüfen und etwaige Entscheidungen auf Basis der weiteren Markt- und Kostenentwicklung und in enger Abstimmung mit den betrieblichen Gremien zu treffen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird vor Jahresende 2026 erwartet. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.
 

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist heute einer der grössten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.
 

Über Becker Gruppe:

Die Becker Gruppe ist eine der führenden, produzentenunabhängigen Multi-Metal-Plattformen in Europa und beliefert ihre Kunden mit einer grossen Auswahl aus Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprodukten in verschiedenen Güten und in bester Qualität zu vereinbarten Terminen. Das Unternehmen gestaltet den Weg zu einer nachhaltigen Metallindustrie aktiv mit. Dank eines umfangreichen Produktportfolios und dem Einsatz modernster Digital- und Automatisierungssysteme hat sich Becker einen Ruf als zuverlässiger Partner in der Automobil- und metallverarbeitenden Industrie erarbeitet.
 

Accura Investment Partners GmbH:

Accura Investment Partners GmbH ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf etablierte Unternehmen in reifen Märkten. Ihr Investitionsschwerpunkt liegt auf traditionellen Industrien – mit besonderer Expertise in Nachfolgelösungen im Mittelstand sowie dem Herauslösen nicht-strategischer Geschäftsbereiche aus internationalen Konzernen (Corporate Carve-outs). Das Senior-Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung komplexer Transaktionen mit einer klaren operativen Hands-on-Mentalität. Gemeinsam mit einem eingespielten Team operativer Experten setzt Accura entlang der gesamten Wertschöpfungskette gezielt Massnahmen zur Performance-Steigerung um – partnerschaftlich, pragmatisch und mit klarem Fokus auf nachhaltigen Erfolg.
 

Becker Consult + Beteiligungs-GmbH (BCB):

Die Becker Consult + Beteiligungs-GmbH (BCB) ist ein auf den industriellen Mittelstand ausgerichtetes Beratungs- und Beteiligungsunternehmen. Unter der Führung von Ulrich Becker, ehemaliges Mitglied des Vorstands von Klöckner & Co, verbindet BCB tiefe Sektorexpertise in der Stahl- und Metallindustrie mit langjähriger operativer Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen in Transformations- und Wachstumsphasen. Als unternehmerisch geprägter Partner ist BCB auf eine nachhaltige, langfristige Wertentwicklung mittelständischer Industrieunternehmen ausgerichtet.
 

Kontakt:

Presse
Christian Pokropp – Pressesprecher
Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 211 88245-360
christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren
Fabian Joseph
Head of Investor Relations

+49 211 88245-488
fabian.joseph@kloeckner.com


08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Strasse 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211-8824-5900
E-Mail: info@kloeckner.com
Internet: www.kloeckner.com
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CQ31CN6GV5LL52
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