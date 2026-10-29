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29.10.2026 06:51:03
EQS-News: KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions
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EQS-News: KION GROUP AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions
Frankfurt am Main, 29. Oktober 2026 – Die Geschäftsentwicklung von KION in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2026 war von einer unterschiedlichen Dynamik in den beiden operativen Segmenten geprägt. Auf Konzernebene stiegen Umsatz und Profitabilität, getragen von einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum im Segment Intelligent Automation Solutions (IAS). Der Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) entwickelte sich hingegen nicht wie erwartet. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte ITS nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, insbesondere im Value- und Economy-Segment. Der Free Cashflow war trotz gestiegener M&A-Aktivitäten und der Auszahlungen für das Effizienzprogramm mit 121,1 Mio. € positiv.
„In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 hat sich Intelligent Automation Solutions sehr gut im Einklang mit unserer Strategie des profitablen Wachstums entwickelt: Umsatz und EBIT bereinigt wuchsen zweistellig – eine sehr starke Leistung“, sagt Rob Smith, CEO von KION. „In der Region APAC schlug sich Industrial Trucks & Services gut im direkten Wettbewerb mit den chinesischen Flurförderzeug-Anbietern, konnte jedoch nicht am starken Marktwachstum in der Region EMEA teilhaben.“
Finanzergebnisse
Der Auftragseingang auf Konzernebene ging im Vergleich zum Vorjahr auf 8,445 Mrd. € (2025: 8,882 Mrd. €) zurück. Im Segment Industrial Trucks & Services lag der Auftragseingang mit 5,897 Mrd. € leicht unter dem Vorjahreswert (2025: 5,970 Mrd. €). Grund hierfür war eine nachteilige Veränderung des Regionalmix mit einem höheren Anteil des Geschäfts in der Region APAC sowie des Produktmix mit einem höheren Anteil an Einstiegsgeräten im Bereich Lagertechnik. Der Auftragseingang im Segment Intelligent Automation Solutions lag mit 2,575 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau (2025: 2,941 Mrd. €), das durch einen Rekordauftragseingang im Projektgeschäft im zweiten Quartal 2025 geprägt war.
Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,9 Prozent auf 8,522 Mrd. € (2025: 8,200 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services ging der Umsatz leicht auf 6,034 Mrd. € zurück (2025: 6,079 Mrd. €). Trotz höherer Auslieferungszahlen wirkte sich der im Produktmix gestiegene Anteil an Einstiegsgeräten im Bereich Lagertechnik belastend auf den Umsatz aus. Das Servicegeschäft verzeichnete insgesamt ein leichtes Umsatzplus. Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 16,9 Prozent auf 2,519 Mrd. € (2025: 2,154 Mrd. €). Ausschlaggebend hierfür waren das starke Wachstum im Projektgeschäft und ein Servicegeschäft, das nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau lag.
Das EBIT bereinigt auf Konzernebene stieg um 9,9 Prozent auf 632,5 Mio. € (2025: 575,4 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge bereinigt von 7,4 Prozent (2025: 7,0 Prozent). Das EBIT bereinigt des Segments Industrial Trucks & Services ging leicht auf 528,7 Mio. € zurück (2025: 529,5 Mio. €); die EBIT-Marge bereinigt belief sich auf 8,8 Prozent (2025: 8,7 Prozent). Neben dem niedrigeren Umsatz im Neugeschäft wirkten sich auch Effekte aus Wechselkursdifferenzen negativ auf das operative Ergebnis aus. Teilweise kompensiert wurde dies durch die verbesserte Bruttomarge im Servicegeschäft, die zunehmend wirksam werdenden Einsparungen durch das Effizienzprogramm und die niedrigere Bewertung langfristiger Vergütungsprogramme. Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahr deutlich um 36,6 Prozent auf 172,2 Mio. € (2025: 126,0 Mio. €). Die EBIT-Marge bereinigt verbesserte sich auf 6,8 Prozent (2025: 5,8 Prozent). Wesentlicher Treiber der Ergebnisverbesserung war das deutlich gestiegene Bruttoergebnis aus dem Projektgeschäft, während der Ergebnisbeitrag des margenstarken Servicegeschäfts nicht ganz das hohe Vorjahresniveau erreichte.
Das Konzernergebnis verbesserte sich mit 309,1 Mio. € (2025: 167,1 Mio. €) deutlich gegenüber dem Vorjahr, das durch die Einmaleffekte aus dem Effizienzprogramm erheblich belastet war. Der Free Cashflow war mit 121,1 Mio. € (2025: 392,8 Mio. €) trotz gestiegener M&A-Aktivitäten und der Auszahlungen für das Effizienzprogramm positiv.
Prognose
Aufgrund der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat der Vorstand der KION GROUP AG am 14. Oktober 2026 die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowohl für den Konzern als auch die operativen Segmente angepasst. Die Anpassungen sind überwiegend auf den Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services zurückzuführen, der sich im dritten Quartal nicht wie erwartet entwickelt hat. Die Erwartungen für den Konzern hinsichtlich der bedeutsamsten Steuerungskennzahlen wurden infolge der für das Segment Industrial Trucks & Services gesenkten Zielwerte reduziert. Die Prognose für das Segment Intelligent Automation Solutions wurde innerhalb der bisherigen Prognosebandbreiten eingegrenzt.
Prognose 2026
Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet der Vorstand der KION GROUP AG ausserdem, das Mittelfristziel einer zweistelligen EBIT-Marge bereinigt im Konzern sowie in beiden operativen Segmenten erst nach 2027 zu erreichen.
Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2026 und das am 30. September 2026 beendete dritte Quartal
Das Unternehmen
KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der grösste Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrösste Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Grösse in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.
Aktuelles Bildmaterial zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.
(cs)
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: KION_Warehouse_PressRelease
Datei: 1029_KION GROUP AG_Pressemitteilung_Q3 2026
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Strasse 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 20110-0
|E-Mail:
|info@kiongroup.com
|Internet:
|www.kiongroup.com
|ISIN:
|DE000KGX8881
|WKN:
|KGX888
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299005KY91C4C6U9H17
|EQS News ID:
|2424230
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424230 29.10.2026 CET/CEST
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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