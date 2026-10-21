Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.5%  SPI 20’511 0.6%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’645 1.4%  Euro 0.9261 -0.1%  EStoxx50 6’208 1.4%  Gold 4’141 0.4%  Bitcoin 69’868 2.1%  Dollar 0.8246 -0.1%  Öl 109.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998ABB1222171UBS24476758Nestlé3886335DocMorris4261528Partners Group2460882Amrize143013422Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Lonza1384101
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
Suche...
Plus500 Depot

naoo Aktie 132330632 / CH1323306329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 09:00:04

EQS-News: Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026

naoo
3.27 EUR -0.91%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation
Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026

21.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

  • Die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz zeigt, wie sich Influencer-Kampagnen mit innovativen Technologien verbinden lassen, um Marken noch wirkungsvoller bei der Kundengewinnung und -bindung zu unterstützen.

Zug, 21. Oktober 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, präsentiert gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG am 21. Oktober 2026 am Swiss Omnichannel Forum im The Dolder Grand in Zürich neue Perspektiven für das Influencer-Marketing im Einzelhandel. Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer von naoo und Verwaltungsratspräsident von Kingfluencers AG, zeigt auf, wie Influencer-Marketing entlang der gesamten Customer Journey eingesetzt werden kann – von der ersten Inspiration bis zum Kauf und zur langfristigen Kundenbindung.

Das Swiss Omnichannel Forum bringt führende Vertreter aus Handel und Technologie zusammen, darunter Unternehmen wie Zalando, Manor, Globus und SAP. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft des Handels und die zunehmende Verbindung digitaler und physischer Kundenerlebnisse.

Kingfluencers ist die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz und eine der grössten im DACH-Raum. Mit einem Netzwerk von mehr als 4'000 Creators, über 300 Markenkunden und umfassender Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung erfolgreicher Kampagnen unterstützt Kingfluencers Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen authentisch zu erreichen, Markenbekanntheit aufzubauen und messbare Marketingziele zu erreichen.

Unter dem Titel «Vom Feed in den Store. Vom Store zum Stammkunden." zeigt Wolfensberger, wie sich die Wirkung von Influencer-Kampagnen über die klassischen Social-Media-Kanäle hinaus verlängern lässt. Durch die Verbindung von Creator-Content, Community-Building und gezielter Kundenaktivierung entstehen neue Möglichkeiten, Konsumenten nicht nur zu inspirieren, sondern sie auch zu konkreten Kaufentscheidungen und Ladenbesuchen zu bewegen.

Die Social-Media-Plattform naoo ergänzt dabei das Leistungsangebot von Kingfluencers. Mit den sogenannten naoo Worlds können Marken eigene digitale Communities aufbauen, Creator-Content mit Produkten, Angeboten und Veranstaltungen verbinden und langfristig mit ihren Zielgruppen interagieren.

Dr. Thomas Wolfensberger erklärt: «Influencer-Marketing hat sich zu einem der wirkungsvollsten Instrumente moderner Markenkommunikation entwickelt. Kingfluencers verbindet kreative Exzellenz mit umfassender Erfahrung und einem einzigartigen Creator-Netzwerk. Mit innovativen Ansätzen und Technologien wie naoo wollen wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten, aus Aufmerksamkeit nachhaltige Kundenbeziehungen und messbare Geschäftsergebnisse zu entwickeln.»

Mit ihrem Auftritt am Swiss Omnichannel Forum unterstreichen Kingfluencers und naoo ihren Anspruch, die Zukunft des Influencer-Marketings aktiv mitzugestalten und Marken und Händlern innovative Lösungen für eine zunehmend vernetzte Customer Journey anzubieten. 

 

Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

 

 

Kontakt für Medien und Investoren

 

Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com
Telefon: +41 (0)79 867 10 10

 

 


21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: naoo AG
Baarerstrasse 21
6300 Zug
Schweiz
E-Mail: investors@naoo.com
Internet: www.naoo.com
ISIN: CH1323306329
WKN: A40NNU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 875500SNLCQSSU78C902
EQS News ID: 2419138

Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419138  21.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu naoo AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu naoo AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 Chinas Exportmaschine auf Rekordkurs: Chancen im Automobilsektor
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’105.11 19.97 SQBT1U
Short 15’439.18 13.66 S1B4JU
Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

naoo AG 3.27 -0.91% naoo AG

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus
SAP-Aktie zieht an: Starke Cloud-Zahlen sorgen für bessere Aussichten
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.