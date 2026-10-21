naoo Aktie 132330632 / CH1323306329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 09:00:04
EQS-News: Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026
|
EQS-News: naoo AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation
Zug, 21. Oktober 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, präsentiert gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG am 21. Oktober 2026 am Swiss Omnichannel Forum im The Dolder Grand in Zürich neue Perspektiven für das Influencer-Marketing im Einzelhandel. Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer von naoo und Verwaltungsratspräsident von Kingfluencers AG, zeigt auf, wie Influencer-Marketing entlang der gesamten Customer Journey eingesetzt werden kann – von der ersten Inspiration bis zum Kauf und zur langfristigen Kundenbindung.
Das Swiss Omnichannel Forum bringt führende Vertreter aus Handel und Technologie zusammen, darunter Unternehmen wie Zalando, Manor, Globus und SAP. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft des Handels und die zunehmende Verbindung digitaler und physischer Kundenerlebnisse.
Kingfluencers ist die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz und eine der grössten im DACH-Raum. Mit einem Netzwerk von mehr als 4'000 Creators, über 300 Markenkunden und umfassender Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung erfolgreicher Kampagnen unterstützt Kingfluencers Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen authentisch zu erreichen, Markenbekanntheit aufzubauen und messbare Marketingziele zu erreichen.
Unter dem Titel «Vom Feed in den Store. Vom Store zum Stammkunden." zeigt Wolfensberger, wie sich die Wirkung von Influencer-Kampagnen über die klassischen Social-Media-Kanäle hinaus verlängern lässt. Durch die Verbindung von Creator-Content, Community-Building und gezielter Kundenaktivierung entstehen neue Möglichkeiten, Konsumenten nicht nur zu inspirieren, sondern sie auch zu konkreten Kaufentscheidungen und Ladenbesuchen zu bewegen.
Die Social-Media-Plattform naoo ergänzt dabei das Leistungsangebot von Kingfluencers. Mit den sogenannten naoo Worlds können Marken eigene digitale Communities aufbauen, Creator-Content mit Produkten, Angeboten und Veranstaltungen verbinden und langfristig mit ihren Zielgruppen interagieren.
Dr. Thomas Wolfensberger erklärt: «Influencer-Marketing hat sich zu einem der wirkungsvollsten Instrumente moderner Markenkommunikation entwickelt. Kingfluencers verbindet kreative Exzellenz mit umfassender Erfahrung und einem einzigartigen Creator-Netzwerk. Mit innovativen Ansätzen und Technologien wie naoo wollen wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten, aus Aufmerksamkeit nachhaltige Kundenbeziehungen und messbare Geschäftsergebnisse zu entwickeln.»
Mit ihrem Auftritt am Swiss Omnichannel Forum unterstreichen Kingfluencers und naoo ihren Anspruch, die Zukunft des Influencer-Marketings aktiv mitzugestalten und Marken und Händlern innovative Lösungen für eine zunehmend vernetzte Customer Journey anzubieten.
Über naoo
Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|naoo AG
|Baarerstrasse 21
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@naoo.com
|Internet:
|www.naoo.com
|ISIN:
|CH1323306329
|WKN:
|A40NNU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|875500SNLCQSSU78C902
|EQS News ID:
|2419138
|Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2419138 21.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu naoo AG
|
21.10.26
|EQS-News: Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: Kingfluencers and naoo Present New Perspectives on Influencer Marketing at the Swiss Omnichannel Forum 2026 (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-News: naoo erweitert Social-Media-Plattform um professionelles Entertainment (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-News: naoo expands social media platform with professional entertainment (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: naoo gewinnt IQ Venture Club als neuen Investor (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: naoo Welcomes IQ Venture Club as New Investor (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: naoo Worlds gains momentum, delivering early growth signals (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: naoo Worlds gewinnt an Dynamik und liefert erste Wachstumssignale (EQS Group)
Analysen zu naoo AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.