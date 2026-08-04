Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.08.2026 15:20:54
EQS-News: Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG
|
EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Pressemitteilung
Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG
Berlin, 4. August 2026 – Die Medios AG („Medios“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat Katrin Neuffer (49) mit sofortiger Wirkung zur Director Investor Relations & Communications ernannt. Sie verantwortet damit die Kommunikation des Unternehmens mit Investoren, Analysten, Medien und der Öffentlichkeit und folgt auf Claudia Nickolaus, die die Leitung des Bereichs an sie übergibt.
Katrin Neuffer ist Diplom-Kauffrau und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Kapitalmarktkommunikation. Nach dem Berufseinstieg in einer IR-Agentur verantwortete sie von 2007 bis 2018 als Head of Investor Relations & Corporate Communications die Kapitalmarkt- und Unternehmenskommunikation der im SDAX notierten Wacker Neuson SE – vom Börsengang bis zur Etablierung als dauerhaft attraktives Investment. Zusätzlich leitete sie dort die Bereiche Strategie und Nachhaltigkeit. Als Vice President Investor Relations & Corporate Communications and Marketing der Exyte Group (vormals M+W Group) führte sie anschliessend ein internationales, 20-köpfiges Team und verantwortete die Vorbereitung eines Börsengangs mit einer angestrebten Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. €. Seit 2020 begleitete sie als selbständige Beraterin börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations, IPO-Vorbereitung sowie Krisen- und Restrukturierungskommunikation.
Claudia Nickolaus hat die Investor-Relations-Arbeit von Medios massgeblich aufgebaut und geprägt - von der Finanzberichterstattung über die ESG-Kommunikation bis zum ersten Capital Markets Day des Unternehmens im Jahr 2022. Vor ihrer Zeit bei Medios war sie in leitenden Investor-Relations-Funktionen börsennotierter Unternehmen tätig, darunter etwa die Merck KgaA.
Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: „Mit Katrin Neuffer gewinnen wir eine ausgewiesene Kapitalmarktexpertin, die börsennotierte Unternehmen durch entscheidende Entwicklungsphasen geführt hat, von Börsengängen bis zu strategischen Neupositionierungen. Ihre Erfahrung wird uns helfen, Medios im Kapitalmarkt neu zu positionieren und den Dialog mit Investoren, Analysten und Medien zu intensivieren. Claudia Nickolaus danke ich im Namen des Unternehmens sehr herzlich: Sie hat die Kapitalmarktkommunikation von Medios über Jahre mit grossem Einsatz, hoher Professionalität und persönlicher Verlässlichkeit geprägt. Dafür gebührt ihr unser aufrichtiger Dank.“
-------------------
Über Medios AG
Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.
Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Foto Katrin Neuffer
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestrasse 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-Mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Z7Z09IHDBT2L23
|EQS News ID:
|2377122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377122 04.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medios AG
|
04.08.26
|EQS-News: Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG (EQS Group)
|
04.08.26
|EQS-News: Katrin Neuffer to head Investor & Public Relations at Medios AG (EQS Group)
|
31.07.26
|Analysten sehen für Medios-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Freundlicher Handel: SDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.07.26
|EQS-News: Medios AG: Earnings guidance for the financial year 2026 reduced – revenue guidance raised at the same time (EQS Group)
Analysen zu Medios AG
|30.07.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.