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10.11.2026 08:00:04

EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT bestätigt Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an

HENSOLDT
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EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Kapitalmarkttag: HENSOLDT bestätigt Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an

10.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kapitalmarkttag: HENSOLDT bestätigt Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an
 
  • Ambition 2035: Umsatz von 10 Milliarden Euro angestrebt; Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 bestätigt
  • Mittelfristziele konkretisiert: Jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 % bereits ab 2027 erwartet; bereinigte EBITDA-Marge soll bis 2030 von rund 19 % um rund 50 Basispunkte pro Jahr auf rund 21 % steigen
  • Auftragseingang: Weiterhin deutlich stärkeres Wachstum als beim Umsatz angestrebt; ungewichtete Pipeline für 2027 bis 2032 bei rund 110 Milliarden Euro
  • Kapazitätsausbau: Nachhaltiger Kapazitätssprung bis Mitte 2027 gesichert, weiterer deutlicher Aufwuchs bis 2029 geplant
  • Software-Defined Defence: Erste Kundenaufträge für MDOcore ab 2027 erwartet

London, 10. November 2026 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) präsentiert auf ihrem Kapitalmarkttag in London konkrete Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie und stellt ihre Wachstumsambition bis 2035 vor. Unter dem Titel „Delivering today. Sustaining growth beyond 2035“ zeigt der Vorstand, wie das Unternehmen seinen Rekordauftragsbestand von 10,4 Milliarden Euro (Stand 30. September 2026) beschleunigt in Umsatz überführt und sich schon heute auf die Programme vorbereitet, die in den 2030er Jahren den Umsatz weiter antreiben werden. Insgesamt bekräftigt HENSOLDT seine Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und formuliert erstmals eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035.

Die Grundlage für diese Wachstumsambition ist eine strukturell wachsende Nachfrage, die auf mindestens ein Jahrzehnt angelegt ist. Die NATO-Staaten haben sich verpflichtet, bis 2035 mindestens 3,5 % ihres Bruttoinlandsprodukts für die Kernverteidigung aufzuwenden. Auch in Deutschland steigen die Verteidigungsausgaben langfristig: Die Finanzplanung des Bundes sieht für 2030 mehr als 180 Milliarden Euro vor, gegenüber rund 108 Milliarden Euro im laufenden Jahr einschliesslich Sondervermögen. Zudem gilt das Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr bis Ende 2035. Den für HENSOLDT zugänglichen Markt für Verteidigungselektronik sieht das Unternehmen bis 2031 um rund 10 % pro Jahr auf rund 76 Milliarden Euro wachsen.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, erläutert: „Unser Kapitalmarkttag steht für zwei konkrete Zusagen. Wir liefern heute, was unsere Kunden bestellt haben: pünktlich und in der Qualität, die sie erwarten. Zudem werden wir im Jahr 2035 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erreichen und auch darüber hinaus unser Wachstum sichern. Über viele Programme, die unser Geschäft in den 2030er Jahren prägen, wird zeitnah entschieden. Die Plattformen, die daraus entstehen, brauchen über Jahrzehnte Sensoren, Software und Service. Als Neo-Systemhaus verbinden wir unsere Kompetenzen mit denen unserer Partner und schaffen so integrierte Lösungen, die unseren Kunden einzigartige operative Fähigkeiten über unterschiedliche Plattformen und Domänen hinweg ermöglichen.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, führt aus: „Unser Auftragseingang wächst weiter schneller als der Umsatz. Seit diesem Jahr setzen wir den Auftragsbestand aber zunehmend schneller in Umsatz um, und unser Ergebnis legt überproportional zu. Darauf bauen unsere konkretisierten Mittelfristziele auf. Das Wachstum von 15 bis 20 % pro Jahr erwarten wir jetzt bereits für 2027 und 2028, gegen Ende des Jahrzehnts mehr als 20 %. Unsere Prozentziele bleiben gleich, setzen aber auf einer höheren Basis auf und bedeuten damit in absoluten Zahlen mehr Umsatz und mehr Ergebnis. Um dieses Wachstum zu erreichen, skalieren wir unser gesamtes Produktionssystem Schritt für Schritt, gezielt und mit wachsendem Tempo. Bei Schlüsselprodukten wie dem TRML-4D haben wir unsere Kapazität in den letzten drei Jahren verfünffacht und werden sie in den nächsten zwei Jahren noch einmal verdoppeln. Unsere Finanzkraft ermöglicht es uns, diesen Ausbau zu finanzieren und zugleich an unserer Dividendenpolitik festzuhalten.“

Fünf Treiber auf dem Weg zu 10 Milliarden Euro

Den Weg von 6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 zu 10 Milliarden Euro im Jahr 2035 stützt HENSOLDT auf fünf Treiber: das strukturelle Wachstum der Verteidigungsmärkte, insbesondere auch im Export, einen bis Mitte 2027 gesicherten Kapazitätssprung, die fokussierte Weiterentwicklung des Portfolios mit neuen Wertschöpfungsquellen in Software und Service, die Positionierung als Neo-Systemhaus, das Sensoren, Software und Systemintegration verbindet, sowie eine Finanzkraft, die dieses Wachstum trägt.

Wachstumsfelder sind unter anderem die Luftverteidigung, Folgeaufträge in bereits eingeführten Programmen, neue Grossprogramme, insbesondere im Bereich von Missionsflugzeugen, sowie Plattformen der nächsten Generation. Hinzu kommt das Servicegeschäft: Es wächst mit jedem ausgelieferten System und soll langfristig rund 25 % des Umsatzes ausmachen.

Deliver at Scale: Mehr Kapazität für den Auftragsbestand

Einen nachhaltigen Kapazitätssprung hat HENSOLDT bis Mitte 2027 gesichert, bis 2029 ist ein weiterer deutlicher Aufwuchs geplant. Seit 2023 hat das Unternehmen seine Infrastruktur um rund 49.000 Quadratmeter erweitert. Ab 2027 kommen weitere 46.000 Quadratmeter hinzu, darunter ein zusätzlicher Standort für Luftverteidigungsradare, der im zweiten Quartal 2027 die Serienfertigung aufnimmt, und ein Servicezentrum für Optronik. Zugleich hat HENSOLDT die Effizienz und Qualität in der Fertigung gesteigert, die Resilienz seiner Lieferkette erhöht und die Wertschöpfungstiefe reduziert.

Pioneer Software-Defined Defence: Software als zusätzliche Erlösquelle

Die Software-Suite MDOcore hat den Schritt vom Konzept in den Markt geschafft. Nach der Live-Demonstration auf der ILA im Juni 2026 wurde ein Prototyp in einer NATO-Übung erprobt. HENSOLDT verhandelt aktuell mit drei Kunden über Prototypen und erwartet erste Kundenaufträge ab 2027. Elemente von MDOcore und Software-Defined Defence sind bereits heute Teil laufender Programme, etwa bei PEGASUS und beim Spähfahrzeug Luchs 2. Software ergänzt den Umsatz mit Sensoren auf drei Wegen: über Lizenzen, über kundenspezifische Anpassung und Systemintegration sowie über Service während der Nutzungsdauer.

Grow with Focus: Deutschland als Zentrum des internationalen Geschäfts

Deutschland ist der zentrale Hub des internationalen Geschäfts von HENSOLDT. 2025 entfielen knapp über 30 % des Konzernumsatzes auf Exporte aus Deutschland. Diese Rolle baut das Unternehmen weiter aus. Im Fokus stehen ausserhalb Deutschlands insbesondere das übrige Europa, Indien und Kanada. Dafür setzt ab 1. Januar 2027 eine neu zugeschnittene globale Vertriebsorganisation unter neuer Leitung von Viktoria Stürmer-Kuchelmeister ihre Arbeit fort. Weitere Wachstumsimpulse gibt die deutlich stärkere Unterstützung der Bundesregierung bei Regierungsgeschäften (Government-to-Government). Langfristig soll rund die Hälfte des Umsatzes mit Kunden ausserhalb Deutschlands erzielt werden.

Lead our Team into the Future: Personal wächst mit der Nachfrage

Die Zahl der Mitarbeitenden soll von rund 10.600 in diesem Jahr auf rund 14.000 im Jahr 2029 steigen, parallel zum wachsenden Auftragsbestand. Von den Neueinstellungen des Jahres 2026 arbeiten 83 % in direkten Funktionen wie Produktion, Entwicklung und Service. In diesem Jahr hat HENSOLDT bereits mehr als 100.000 Bewerbungen erhalten. Mit dem schrittweisen Aufbau einer Software Factory und dem neuen Software Development Center in Leinfelden bei Stuttgart stärkt HENSOLDT zudem seine Softwarekompetenz.

Prognose 2026 und Mittelfristziele

Für 2026 erwartet HENSOLDT, wie am 5. November mitgeteilt, einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro, eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19,0 % und ein Book-to-Bill-Verhältnis am oberen Ende der Spanne von rund 1,5 x bis 2,0 x. Zum Jahresende rechnet das Unternehmen mit einem Auftragsbestand von rund 11,2 Milliarden Euro.

Für die mittlere Frist konkretisiert HENSOLDT seine Ziele. Der Auftragseingang soll weiterhin deutlich schneller wachsen als der Umsatz. Die ungewichtete Pipeline für die Jahre 2027 bis 2032 beziffert HENSOLDT auf rund 110 Milliarden Euro. Das jährliche Umsatzwachstum von 15 bis 20 % erwartet das Unternehmen nun bereits für 2027 und 2028. Die bereinigte EBITDA-Marge soll ausgehend von rund 19 % im Jahr 2026 um rund 50 Basispunkte pro Jahr steigen und 2030 rund 21 % erreichen. Für den bereinigten Free Cashflow gilt weiterhin eine Cash Conversion Rate von rund 50 % des bereinigten EBITDA; der Verschuldungsgrad soll weiter sinken. Die Ausschüttungsquote bleibt bei 30 bis 40 % des bereinigten Nettoergebnisses. Für Zukäufe hat HENSOLDT bereits heute einen Spielraum von rund 1 Milliarde Euro, bei einem Verschuldungsgrad von höchstens 2,5 x zum Geschäftsjahresende. Die Sachinvestitionen erreichen 2026 mit rund 5,5 % des Umsatzes ihren Höhepunkt und sollen mittelfristig bei rund 4 bis 4,5 % liegen.

Die Präsentation zum Kapitalmarkttag ist auf der Investor-Relations-Website der HENSOLDT AG abrufbar. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich am 24. Februar 2027 veröffentlicht.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Seit Jahrzehnten steht der Name HENSOLDT für missionskritische Sensorik, Optronik und Elektronik, die sich in realen Einsätzen in allen Domänen – Land, Luft, See, Cyber und Weltraum – bewährt haben. Diese technologische Tiefe bildet heute das Fundament für einen strategischen Wandel: Vom Sensorlösungsanbieter zum Neo-Systemhaus und Taktgeber für Software-Defined Defence, der Daten in operative Überlegenheit verwandelt. 
2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,46 Mrd. Euro. Derzeit sind rund 10.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. 
Weitere Informationen:www.hensoldt.net 

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer                                               T: +49 (0)89.51518.1823
                                                                                    M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (89) 51518-0
E-Mail: info@hensoldt.net
Internet: www.hensoldt.net
ISIN: DE000HAG0005
WKN: HAG000
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2430906  10.11.2026 CET/CEST

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