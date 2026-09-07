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07.09.2026 10:00:13

EQS-News: KAP AG: VORSTANDSVERTRAG VON RALPH RUMBERG VERLÄNGERT

KAP
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EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie
KAP AG: VORSTANDSVERTRAG VON RALPH RUMBERG VERLÄNGERT

07.09.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KAP AG: VORSTANDSVERTRAG VON RALPH RUMBERG VERLÄNGERT 

  • Aufsichtsrat setzt auf Kontinuität in der Unternehmensführung
  • Vertragsverlängerung ist ein Zeichen des Vertrauens und bestätigt den eingeschlagenen Kurs
  • Restrukturierung wird konsequent fortgesetzt

Fulda, 07. September 2026 – Der Aufsichtsrat der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat den Vertrag von Ralph Rumberg als Vorstand und CEO/CRO bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Mit der Entscheidung unterstreicht der Aufsichtsrat sein Vertrauen in die Arbeit von Ralph Rumberg. Zugleich schafft die Vertragsverlängerung Kontinuität und Stabilität für die weitere Umsetzung der strategischen und operativen Massnahmen und bildet die verlässliche Grundlage für die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem bestehenden Bankenkonsortium.

Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: „Mit der Verlängerung des Vertrags von Ralph Rumberg setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit. Er hat die erforderlichen Veränderungen zügig angestossen und den Restrukturierungsprozess konsequent vorangetrieben. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der eingeschlagene Kurs der richtige ist und Ralph Rumberg mit seiner Erfahrung wichtige Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung beitragen wird.“

Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, die weitere Entwicklung der KAP gemeinsam mit unserem Team voranzutreiben. Wir haben die wesentlichen Handlungsfelder identifiziert und in klar umrissene Kategorien gegliedert. Erste Massnahmen haben wir bereits umgesetzt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Jetzt kommt es darauf an, die Restrukturierung mit Konsequenz und Klarheit fortzuführen, unsere Strukturen an den Marktanforderungen auszurichten und die operative Leistungsfähigkeit der KAP nachhaltig zu verbessern.“

Kontakt:
KAP AG
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
investorrelations@kap.de
+49 661 103 327


Über die KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films, engineered products und surface technologies. Derzeit ist KAP mit 17 Standorten und rund 1.500 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).

 


07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KAP AG
Edelzeller Strasse 44
36043 Fulda
Deutschland
Telefon: 06611030
Fax: 0661103830
E-Mail: office@kap.de
Internet: www.kap.de
ISIN: DE0006208408
WKN: 620840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900PL69Z32D8WH189
EQS News ID: 2394888

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394888  07.09.2026 CET/CEST

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