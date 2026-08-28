KAP Aktie 337430 / DE0006208408
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28.08.2026 08:00:23
EQS-News: KAP AG SETZT NACH ERWARTET VERHALTENEM ERSTEN HALBJAHR 2026 IHREN RESTRUKTURIERUNGSKURS FORT
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EQS-News: KAP AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
KAP AG SETZT NACH ERWARTET VERHALTENEM ERSTEN HALBJAHR 2026 IHREN RESTRUKTURIERUNGSKURS FORT
Fulda, 28. August 2026 – Die KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine verhaltene Entwicklung und setzt ihren eingeschlagenen Restrukturierungskurs konsequent fort. Ziel ist es dabei, mit einem umfassenden Massnahmenbündel die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Rentabilität des KAP-Konzerns nachhaltig zu verbessern.
Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: „Wir haben die Herausforderungen klar analysiert und gehen sie mit unserem Restrukturierungskonzept nun konsequent an. Dabei haben wir die Massnahmen in klar umrissene Kategorien gegliedert: Wir stärken unsere Vertriebsorganisationen und fokussieren uns auf die Anforderungen unserer Kunden, passen unsere Produktionskapazitäten an die tatsächliche Nachfrage an, steigern die Effizienz in unseren Werken und verschlanken unsere Holdingstrukturen. Ergänzend wollen wir strukturelle Massnahmen umsetzen, um den Verschuldungsgrad schneller zu reduzieren als es über operative Verbesserungen allein möglich wäre. Damit kommen wir unserem Ziel näher, die Segmente auf ein stabiles, positives und für uns zufriedenstellendes EBIT-Niveau zu bringen.“
Entwicklung des KAP-Konzerns im ersten Halbjahr 2026
Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („normalisiertes EBITDA“) sank aufgrund der geringeren Kapazitätsauslastung um 10,6 % auf 13,5 Mio. EUR (i. Vj. 15,1 Mio. EUR). Damit lag die normalisierte EBITDA-Marge mit 10,1 % um 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau (i. Vj. 10,8 %). Infolge der zum Jahresende 2025 vorgenommenen Wertberichtigungen sanken die Abschreibungen deutlich auf 6,1 Mio. EUR (i. Vj. 11,3 Mio. EUR). Das normalisierte Betriebsergebnis, definiert als normalisiertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern („normalisiertes EBIT“), verbesserte sich entsprechend auf 7,4 Mio. EUR (i. Vj. 4,0 Mio. EUR). Damit erreichte die normalisierte EBIT-Marge 5,6 % nach 2,9 % im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis nach Steuern lag im ersten Halbjahr 2026 insgesamt bei -5,1 Mio. EUR (i. Vj. -9,5 Mio. EUR).
Heterogene Entwicklung in den Segmenten
Im Segment flexible films entwickelte sich die Kundennachfrage nach qualitativ hochwertigen Poolfolien im ersten Halbjahr 2026 insgesamt zufriedenstellend. Schwächer als erwartet fiel jedoch das Geschäft mit Laminaten aus, die unter anderem in der Bauindustrie verwendet werden. Die Umsatzerlöse gingen entsprechend um 1,2 % auf 55,6 Mio. EUR zurück. Die gestiegenen Energiekosten sowie die deutliche Aufwertung des israelischen Schekels liessen das normalisierte EBITDA um 10,3 % auf 10,5 Mio. EUR sinken, sodass sich die normalisierte EBITDA-Marge um 1,9 Prozentpunkte auf 18,9 % verringerte. Das normalisierte EBIT lag mit 7,9 Mio. EUR um 10,2 % unter dem Vorjahresniveau, die normalisierte EBIT-Marge sank um 1,4 Prozentpunkte auf 14,2 %.
Im Segment surface technologies war die Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 von einer schwachen Nachfrage wichtiger Kundengruppen geprägt. Der Druck auf das bestehende Geschäft blieb hoch. Die Umsatzerlöse sanken in diesem hart umkämpften Marktumfeld um 15,2 % auf 25,2 Mio. EUR. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das zum 31. Dezember 2025 geschlossene Werk in Leisnig im Vorjahreszeitraum noch 1,4 Mio. EUR zum Segmentumsatz beitrug. Die ersten positiven Effekte aus den Kapazitätsanpassungen und der Reduzierung der Kostenstrukturen konnten die Energie- und Rohstoffpreissteigerungen jedoch nicht ausgleichen. Die bestehende Unterauslastung der Produktionslinien führte zu einem Rückgang des normalisierten EBITDA um 58,8 % auf 0,7 Mio. EUR. Das normalisierte EBIT verbesserte sich um 86,7 % auf -0,6 Mio. EUR, was vor allem auf deutlich gesunkene Abschreibungen zurückzuführen ist. Die normalisierte EBIT-Marge erhöhte sich um 12,8 Prozentpunkte auf -2,4 %.
Konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht auf der Website der KAP AG zum Download bereit.
Kontakt:
Über die KAP AG
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
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|Edelzeller Strasse 44
|36043 Fulda
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|Telefon:
|06611030
|Fax:
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|office@kap.de
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|ISIN:
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|WKN:
|620840
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|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2389840
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