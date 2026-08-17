JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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17.08.2026 15:44:23
EQS-News: JOST Werke SE nimmt Handel am OTCQX® Best Market in den USA auf
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EQS-News: JOST Werke SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
JOST Werke SE nimmt Handel am OTCQX® Best Market in den USA auf
Neu-Isenburg, 17. August 2026. JOST Werke SE (FSE: JST; OTCQX: JSTWF, „JOST“), einer der weltweit führenden Hersteller und Zulieferer sicherheits- und anwendungskritischer Systeme für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, nimmt heute unter dem Tickersymbol „JSTWF“ den Handel am OTCQX® Best Market in den USA auf.
JOST wurde vom Pink Limited™-Markt auf OTCQX hochgestuft. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „JST“ an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Im Zusammenhang mit der Aufnahme des Handels am OTCQX werden keine neuen Aktien ausgegeben. US-Anleger finden aktuelle Finanzinformationen und Real-Time-Level-2-Kursdaten zu JOST unter https://www.otcmarkets.com/stock/JSTWF/.
Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Der Handel am OTCQX ist ein wichtiger Schritt in JOSTs Engagement an den internationalen Kapitalmärkten. Mit unserer breiten lokalen Produktions- und Vertriebspräsenz in den USA beliefern wir dort seit Jahrzehnten die Transport-, Landwirtschafts- und Baumaschinenindustrie mit unseren Produkten. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 30 % unseres Konzernumsatzes und -ergebnisses auf die Region AMERICAS, die für JOST weiterhin ein strategischer Wachstumsmarkt ist. Wir sind daher stolz darauf, unseren Kapitalmarktzugang in den USA im Einklang mit unserer geschäftlichen Entwicklung zu erweitern. OTCQX bietet US-Investoren einen effizienten und transparenten Zugang zu JOST-Aktien, während die Frankfurter Wertpapierbörse unser primärer Handelsplatz bleibt. Wir freuen uns darauf, unsere Investmentstory zu präsentieren und neue Investoren am Wachstum von JOST teilhaben zu lassen.“
Der OTCQX Best Market ist das höchste Handelssegment der OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), auf dem mehr als 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Um sich für OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, den Grundsätzen guter Corporate Governance folgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Handel am OTCQX soll die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der JOST-Aktie für institutionelle Investoren und Privatanleger in den USA erhöhen.
Kontakt:
JOST Werke SE
Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, ROCKINGER, TRIDEC, Quicke und Hyva sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylinder. Seit der Übernahme von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST rund 6.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. JOST ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE: JST) und wird zusätzlich am OTCQX® Best Market gehandelt (OTCQX: JSTWF). Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com
17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstrasse 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6102 2950
|Fax:
|+49 (0)6102 295-298
|E-Mail:
|ir@jost-world.com
|Internet:
|www.jost-world.com
|ISIN:
|DE000JST4000
|WKN:
|JST400
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900G977BSS7DATK68
|EQS News ID:
|2384234
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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