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14.10.2026 18:43:14

EQS-News: Jean-Marc Bellaiche wird neuer CEO der DOUGLAS Group – Sander van der Laan zieht sich aus aktivem Management zurück

Douglas
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EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Jean-Marc Bellaiche wird neuer CEO der DOUGLAS Group – Sander van der Laan zieht sich aus aktivem Management zurück

14.10.2026 / 18:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wechsel im Top-Management
Jean-Marc Bellaiche wird neuer CEO der DOUGLAS Group – Sander van der Laan zieht sich aus aktivem Management zurück

Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Jean-Marc Bellaiche wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) von Europas führendem Anbieter für Premium-Beauty, der DOUGLAS Group. Er folgt auf Sander van der Laan, der nach einer 36-jährigen Karriere im internationalen Einzelhandelsgeschäft, davon vier Jahre bei der DOUGLAS Group, entschieden hat, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Der Aufsichtsrat der Douglas AG hat Bellaiche heute zum CEO ab dem 1. November 2026 für eine Amtszeit von vier Jahren bestellt.

„Dieser bedeutende Wechsel an der Unternehmensspitze wurde sehr überlegt und sorgfältig vorbereitet, um einen reibungslosen und professionellen Übergang zu gewährleisten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Douglas AG, Dr. Henning Kreke. „Wir bedauern ausserordentlich, respektieren aber zugleich den Wunsch von Sander van der Laan, sich nach einer langen und erfolgreichen Karriere aus dem operativen Management zurückziehen zu wollen. Mit ihm verliert die DOUGLAS Group eine herausragende Führungspersönlichkeit und einen äusserst erfahrenen Handelsmanager, der die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens entscheidend geprägt hat. Zugleich freuen wir uns sehr, mit Jean-Marc Bellaiche einen im internationalen Einzelhandel und Luxussegment sehr erfahrenen Top-Manager gefunden zu haben, der eine beeindruckende Bilanz in den Bereichen Beauty, Premium-Warenhäuser, digitale Transformation, Markenaufbau und Strategie mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er auf den bereits erzielten Fortschritten aufbauen und einen noch stärkeren Fokus auf die Kundinnen und Kunden, die Partnerschaften mit Beauty-Brands und die operative Exzellenz legen wird.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat der Douglas AG für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagte Bellaiche. „Ich freue mich besonders darüber, in einer so wichtigen Entwicklungsphase der Beauty-Branche zum Unternehmen zu stossen. Die DOUGLAS Group nimmt eine führende Rolle auf Europas Premium-Beauty-Markt ein und verfügt über zahlreiche einzigartige Stärken, darunter eine herausragende Omnichannel-Präsenz, eine grosse Basis loyaler Kundinnen und Kunden sowie ein attraktives Sortiment, das auf engen Beziehungen mit Beauty Brands aufbaut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Managementteam und allen meinen Kolleginnen und Kollegen in 22 europäischen Ländern auf diesen Stärken aufzubauen und gleichzeitig die Innovationen und Veränderungen voranzutreiben, die notwendig sind, um in einem sich rasch wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu agieren.“

Van der Laan sagte: „Ich bin ausserordentlich dankbar für meine Zeit bei der DOUGLAS Group. Ich habe zahlreiche bereichernde Menschen kennengelernt, viel über Premium-Beauty gelernt und gemeinsam mit meinen rund 20.000 Kolleginnen und Kollegen haben wir grosse Fortschritte erzielt. Die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, ist mir nicht leicht gefallen - aber nach 36 Jahren im Einzelhandel einschliesslich leitender Positionen auf höchster Entscheidungsebene in namhaften Handelsunternehmen in Europa und den USA bin ich der Meinung, dass nun der Moment gekommen ist, mich aus dem aktiven Management zurückzuziehen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, die Führung an jemanden zu übergeben, der frisches Denken und neue Ideen mitbringt.“

Der 56-jährige Franzose Bellaiche begann seine Karriere 1993 bei der Boston Consulting Group, wo er zum Managing Director und Global Leader des Bereichs Luxus, Mode und Beauty aufstieg. 2014 wechselte er als Senior Vice President und Mitglied des Executive Committee zu Tiffany & Co. Anschliessend bekleidete er Führungs- und Vorstandspositionen bei den Technologieunternehmen Contentsquare und Arianee. Nach einem Jahrzehnt in den USA kehrte er nach Europa zurück und übernahm 2020 die Position des CEO der Printemps-Gruppe, zu der auch die ikonische französische Premium-Warenhauskette gehört. Während seiner fünfjährigen Amtszeit stärkte er die Differenzierung und Kund*innenorientierung von Printemps, schärfte die Exklusivität des Sortiments, beschleunigte die internationale Expansion und Omnichannel-Entwicklung des Unternehmens und steigerte die operative Profitabilität. Im vergangenen Jahr war er CEO des Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos Gruppe.

Sander van der Laan war im Oktober 2022 zur DOUGLAS Group gekommen. Seither hat er die Transformation des Düsseldorfer Unternehmens zu einem echten Omnichannel-Anbieter erfolgreich vorangetrieben und wesentliche strategische, operative und strukturelle Neuausrichtungen umgesetzt. Dazu gehören unter anderem die Schärfung der Sortimentskategorien und der Exklusivmarken-Strategie sowie die Überarbeitung der Filialformate und des Standortnetzes. Darüber hinaus hat er die Lieferkette der Gruppe grundlegend neu aufgestellt, die digitalen Plattformen ausgebaut, eine umfassende ESG-Strategie eingeführt sowie interne Prozesse und Strukturen harmonisiert. Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen an die Börse gebracht. Auch hat sich van der Laan sehr für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur engagiert und den Purpose ‘Make life more beautiful’ eingeführt.

Dr. Kreke sagte: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Sander van der Laan für seine ausserordentlichen Leistungen und sein Engagement für das Unternehmen danken und ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen. Zugleich wünschen wir Jean-Marc Bellaiche einen erfolgreichen Start in seiner neuen Rolle bei der DOUGLAS Group und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir sind überzeugt, dass er das Unternehmen gemeinsam mit Finanzvorstand Marco Giorgetta, dem gesamtem Managementteam und allen Mitarbeitenden erfolgreich in die nächste Entwicklungsphase führen wird.“

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.970 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom". Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,58 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit mehr als 19.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

Pressekontakt

Peter Wübben
SVP Group Communications & Sustainability
Telefon: +49 211 16847 6644
E-Mail: newsroom@douglas.de

Investorenkontakt

Dafne Sanac
Director / Senior Principal Investor Relations

Telefon : +49 151 55675545
E-Mail: ir@douglas.de


14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2416028  14.10.2026 CET/CEST

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