EQS-News: Jahresbericht 2023 der Artnet AG: Stabile Performance trotz schwierigem Marktumfeld

Jahresbericht 2023 der Artnet AG: Stabile Performance trotz schwierigem Marktumfeld



31.08.2024 / 20:30 CET/CEST

New York/Berlin, 31. August 2024: Die Artnet AG, die führende Plattform für Kunstmarktdaten und -medien und der globale Marktplatz für bildende Kunst, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demnach verringerte das Unternehmen den Gesamtumsatz leicht um 7% auf 23.350 TEUR (oder 4% Verringerung in USD). Vergleichsweise ist der gesamte Kunstmarkt um 42% zurückgegangen. Artnet konnte den negativen Einfluss eines schwachen Kunstmarktes durch stabile Ergebnisse in den Bereichen Medien und Daten minimieren – dieses unterstreicht die stabilisierende Wirkung des diversifizierten Umsatzprofils der Artnet AG.

Das Gesamtergebnis des Unternehmens 2023 lag bei -1.900 TEUR. Hintergrund des negativen Gesamtergebnisses ist insbesondere die schlechter als erwartete Performance des Marktplatz Segments sowie die erheblich niedrigere Kapitalisierung der Technologieentwicklungskosten. "Unser diversifiziertes Geschäftsmodell ist entscheidend für unsere Widerstandsfähigkeit und der Schlüssel für stabiles Wachstum im laufenden Geschäftsjahr", sagte Jacob Pabst, CEO von Artnet, anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen.

Innerhalb des Segments Medien verzeichnete Artnet einen leichten Umsatzrückgang um 2% 8.6 TEUR. Artnet News ist mit über 140 Millionen Seitenaufrufe die Hauptanlaufstelle für Nachrichten über den Kunstmarkt. Artnet News Pro bietet dem Mediensegment ausserdem eine zusätzliche Einnahmequelle durch ein teilweises Paywall-Abonnementmodell. Artnet erzielte über alle Artnet-Domains hinweg über 235 Millionen Pageviews, womit es die meistbesuchte Website der Kunstindustrie ist.

Innerhalb des Segments Marktplatz verzeichnete Artnet aufgrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Konjunktur ein Umsatzrückgang. Diese Verschlechterung hatte 2023 negative Auswirkungen auf den gesamten globalen Kunstmarkt. Der Gesamtumsatz im Segment Marktplatz ging um 13% auf 8.026 TEUR zurück. Trotzdem stieg der bei Artnet Auctions erzielte durchschnittliche Transaktionswert im Jahresvergleich um 7% auf 14.108 USD (12,780 TEUR) was das enorme Potential der online Transaktionen unterstreicht. Trotz der etwas schwacher als erwarteten Performance in diesem Segment bleibt Artnet das viertgrößte Auktionshaus in Bezug auf Online-Verkäufe hinter Sotheby's, Christie's und Phillips. Die Abonnements von Galerien blieben im Jahr 2023 relativ stabil, was auf eine starke Produktbindung auch unter schwierigen Marktbedingungen hinweist.

Die Umsatzerlöse im Segment Daten gingen 2023 um 5% auf 6.722 TEUR zurück. Diese Entwicklung spiegelt den rückläufige Kunstmarkt 2023 wider (-12,7% bei Auktionen weltweit im Jahr 2023). Es wird erwartet, dass das Suchvolumen 2024 durch die Optimierung der Abonnementspreise zunimmt. Artnets überarbeitete Preisdatenbank ist auf eine neue API-first-Architektur ausgelegt und bietet damit die Möglichkeit für völlig neue Formate der Datenbereitstellung.

Neben der kompletten Überarbeitung der Preisdatenbank plant Artnet weitere Updates seiner Onlinepräsenz, die sich bereits 2024 positiv auf den Umsatz auswirken werden. Eine vereinheitlichte Navigation, eine komplette Überarbeitung der Artnet News und die Neugestaltung wichtiger Schlüsselseiten werden nicht nur die Benutzerfreundlichkeit der Artnet Plattform deutlich erhöhen, sondern auch dazu beitragen, die Synergien zwischen den drei Segmenten Daten, Medien und Marktplatz zu realisieren.

Bereits im Jahr 2020 hat Artnet eine ESG-Strategie (Environmental, Social, Corporate Governance) verabschiedet, wichtige Verantwortungsbereiche definiert und konkrete Ziele festgelegt. Der Geschäftsbericht 2023 enthält den freiwilligen ESG-Bericht von Artnet für das Jahr 2023. Die Strategie der Gruppe basiert auf einer Vision für ein nachhaltigeres Kunstgeschäft, unternehmerische Verantwortung und soziales Engagement. Mit der Berichterstattung über ESG-Initiativen nimmt Artnet erneut eine Vorreiterrolle ein und setzt damit sein Prinzip fort, positive Veränderungen und nachhaltige Geschäftspraktiken voranzutreiben.

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist abrufbar unter artnet.de/investor-relations/geschäftsberichte/

Über Artnet

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt:

Sophie Neuendorf

sneuendorf@artnet.com