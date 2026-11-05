|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.11.2026 07:48:23
EQS-News: IVU Traffic Technologies AG setzt profitables Wachstum fort – EBIT + 56 % ggü. Vj. in 9M 2026
|
EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Berlin, 5. November 2026 – Die IVU Traffic Technologies AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 9,6 % auf 111,5 Mio. € (9M 2025: 101,7 Mio. €). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich überproportional um 56,5 % auf 10,2 Mio. € (9M 2025: 6,5 Mio. €). Die nun vorliegende Quartalsmitteilung bestätigt die vorläufigen Ergebnisse, die das Unternehmen am 28. Oktober 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht hat.
Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU Traffic Technologies AG, erklärt: „Ein wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung ist der steigende Anteil wiederkehrender Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen. Dies erhöht die Planbarkeit des Geschäfts und trägt zunehmend zu einer gleichmässigeren Umsatzverteilung im Jahresverlauf bei.“
Der entsprechende Anteil am Konzernumsatz erreichte in den ersten neun Monaten 2026 51,8 % (9M 2025: 50,1 %). Das Rohergebnis stieg um 10,5 % auf 91,9 Mio. € (9M 2025: 83,1 Mio. €).
Die konsequent fortgesetzten Effizienzverbesserungen trugen massgeblich zur sehr positiven Ergebnisentwicklung bei. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 9,6 % zulegte, erhöhte sich das EBIT um 56,5 %. Das Verhältnis von EBIT zum Rohergebnis verbesserte sich von 7,9 % auf 11,1 %. Auch die Finanzposition bleibt stark: IVU verfügt über eine solide Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 48,5 % zum 30. September 2026. Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 21,3 Mio. € (9M 2025: 17,0 Mio. €).
Petra Meiser, Finanzvorständin der IVU Traffic Technologies AG, erläutert: „Die Entwicklung der ersten neun Monate zeigt, dass unser Fokus auf profitables Wachstum und Effizienzverbesserungen greift. Wir steigern unser operatives Ergebnis deutlich stärker als den Umsatz. Gleichzeitig verfügen wir über eine solide Eigenkapitalposition, die uns strategischen Spielraum für unsere weitere Entwicklung gibt.“
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekräftigt der Vorstand den Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €), für das Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) und für das Betriebsergebnis (EBIT) von rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €).
Die Quartalsmitteilung Q3-2026 steht hier bereit: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte
Mit der heutigen Veröffentlichung führt IVU regelmässige, englischsprachige Telefon- und Videokonferenzen zu den Quartalsergebnissen ein. Die erste Konferenz findet am 5. November 2026 um 11:00 Uhr MEZ statt. Die Anmeldung ist über diesen Event-Link möglich.
Über IVU Traffic Technologies AG
Wir sind das digitale Rückgrat des modernen Öffentlichen Verkehrs.
IVU Traffic Technologies entwickelt seit über 50 Jahren leistungsfähige Software und IT-Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen. Mit der integrierten Komplettlösung IVU.suite deckt das Unternehmen den gesamten Betriebszyklus des Öffentlichen Verkehrs ab — von der Planung und Disposition über die Betriebslenkung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. Die IVU Traffic Technologies AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0007448508).
Kontakt:
René Schwuchow
Investor Relations
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
T +49.30.85906-954
ir@ivu.de
www.ivu.de
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|EQS News ID:
|2427964
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427964 05.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu IVU Traffic AG
Analysen zu IVU Traffic AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
IVU Traffic am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.