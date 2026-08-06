IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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06.08.2026 07:30:04
EQS-News: IONOS mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2026 und Konkretisierung der Prognose
|
EQS-News: IONOS Group SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Karlsruhe / Berlin, 6. August 2026. Die IONOS Group SE hat das erste Halbjahr 2026 erfolgreich abgeschlossen. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.
Geschäftsverlauf
Die Kundenbasis wuchs im ersten Halbjahr 2026 um rund 280.000 auf 6,91 Millionen Kunden (H1 2025: 6,47 Mio. Kunden) und damit stärker als im Vorjahreszeitraum (H1 2025: +150.000).
Der Umsatz erhöhte sich um 6,9 % auf 701,1 Mio. € (H1 2025: 656,0 Mio. €). Ohne Währungseffekte lag das Wachstum bei 8,2 %.
Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2026 um 3,5 % auf 245,2 Mio. € (H1 2025: 236,9 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 35,0 % (H1 2025: 36,1 %). Die Zahlen spiegeln eine im Vergleich zum Vorjahr stärker auf das erste Halbjahr konzentrierte Verteilung von Marketingaufwendungen wider.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,69 € im Vorjahr auf 0,84 € im ersten Halbjahr 2026. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem das höhere EBITDA sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf und kommen in allen Bereichen gut voran“, sagt Achim Weiss, CEO der IONOS Group SE. „Besonders freut mich, wie schnell wir Innovationen in die Breite bringen. Unser neuer KI-Telefonassistent ist in allen Märkten live, und mit dem KI App & Site Builder bieten wir ein wegweisendes Vibe-Coding-Produkt für den Mittelstand auf unserer souveränen europäischen Infrastruktur. Diese Dynamik gibt uns Rückenwind für die zweite Jahreshälfte.“
Für den weiteren Geschäftsverlauf 2026 erwartet IONOS eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und konkretisiert seine Prognose. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll nun ca. 8 % (bisher 7 %; 2025: 1.316,9 Mio. €) betragen, bzw.
IONOS profitiert von seinem Neukundenwachstum sowie vom Up- und Cross-Selling an rund 7 Millionen Bestandskunden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft grosses Wachstumspotenzial in bereits bestehenden, aber insbesondere auch in neuen KI-Produkten.
Presse:
Investor Relations:
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Telefon:
|+49 721 170 5522
|E-Mail:
|info@ionos-group.com
|ISIN:
|DE000A3E00M1
|WKN:
|A3E00M
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
|LEI Code:
|391200NQNTF0AP2MP438
|EQS News ID:
|2378214
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378214 06.08.2026 CET/CEST
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