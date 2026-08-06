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06.08.2026 07:30:04

EQS-News: IONOS mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2026 und Konkretisierung der Prognose

IONOS
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EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
IONOS mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2026 und Konkretisierung der Prognose

06.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • + 280.000 auf 6,91 Mio. Kunden
  • + 6,9 % Umsatz auf 701,1 Mio. € (+ 8,2 % ohne Währungseffekte)
  • + 3,5 % bereinigtes EBITDA auf 245,2 Mio. €
  • 35,0 % bereinigte EBITDA-Marge
  • Prognose 2026 konkretisiert: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei ca. 8 % Umsatzwachstum (bisher 7 %)

 

Karlsruhe / Berlin, 6. August 2026. Die IONOS Group SE hat das erste Halbjahr 2026 erfolgreich abgeschlossen. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.

Geschäftsverlauf

Die Kundenbasis wuchs im ersten Halbjahr 2026 um rund 280.000 auf 6,91 Millionen Kunden (H1 2025: 6,47 Mio. Kunden) und damit stärker als im Vorjahreszeitraum (H1 2025: +150.000).

Der Umsatz erhöhte sich um 6,9 % auf 701,1 Mio. € (H1 2025: 656,0 Mio. €). Ohne Währungseffekte lag das Wachstum bei 8,2 %.

Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2026 um 3,5 % auf 245,2 Mio. € (H1 2025: 236,9 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 35,0 % (H1 2025: 36,1 %). Die Zahlen spiegeln eine im Vergleich zum Vorjahr stärker auf das erste Halbjahr konzentrierte Verteilung von Marketingaufwendungen wider.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,69 € im Vorjahr auf 0,84 € im ersten Halbjahr 2026. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem das höhere EBITDA sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf und kommen in allen Bereichen gut voran“, sagt Achim Weiss, CEO der IONOS Group SE. „Besonders freut mich, wie schnell wir Innovationen in die Breite bringen. Unser neuer KI-Telefonassistent ist in allen Märkten live, und mit dem KI App & Site Builder bieten wir ein wegweisendes Vibe-Coding-Produkt für den Mittelstand auf unserer souveränen europäischen Infrastruktur. Diese Dynamik gibt uns Rückenwind für die zweite Jahreshälfte.“

Ausblick 2026 konkretisiert

Für den weiteren Geschäftsverlauf 2026 erwartet IONOS eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und konkretisiert seine Prognose. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll nun ca. 8 % (bisher 7 %; 2025: 1.316,9 Mio. €) betragen, bzw.
ca. 9 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen (bisher 8 %). Das bereinigte EBITDA soll unverändert rund 530 Mio. € erreichen (485,2 Mio. € in 2025), die bereinigte EBITDA-Marge 37 bis 38 % betragen (2025: 36,8 %).

IONOS profitiert von seinem Neukundenwachstum sowie vom Up- und Cross-Selling an rund 7 Millionen Bestandskunden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft grosses Wachstumspotenzial in bereits bestehenden, aber insbesondere auch in neuen KI-Produkten.

 

 

Presse:
Andreas Maurer
press@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957968
 

Investor Relations:
Stephan Gramkow
investor-relations@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957097


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
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56410 Montabaur
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Telefon: +49 721 170 5522
E-Mail: info@ionos-group.com
ISIN: DE000A3E00M1
WKN: A3E00M
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
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2378214  06.08.2026 CET/CEST

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