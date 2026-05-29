EQS-News: International Impact Forum in Frankfurt: „Transformation zur Nachhaltigkeit nicht mehr zu stoppen“/ Teilnehmerrekord und Speaker wie Grupp, Dr. Mohn und Cramer

EQS-News: DN Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

International Impact Forum in Frankfurt: „Transformation zur Nachhaltigkeit nicht mehr zu stoppen“/ Teilnehmerrekord und Speaker wie Grupp, Dr. Mohn und Cramer



29.05.2026 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





International Impact Forum in Frankfurt: „Transformation zur Nachhaltigkeit nicht mehr zu stoppen“/ Teilnehmerrekord und Speaker wie Grupp, Dr. Mohn und Cramer

Mehr als 1.000 Teilnehmer

Paneldiskussion mit Wolfgang Grupp, Dr. Brigitte Mohn und Lea-Sophie Cramer über Unternehmertum und Nachhaltigkeit

Impact Investing im Kontext globaler Krisen wichtiger denn je

Frankfurt am Main, 29. Mai 2026 – Über 1.000 Teilnehmer, prominente Speaker und zahlreiche Insights in Impact Investing-Themen, das ist die Bilanz des diesjährigen International Impact Forum (IIF) in Frankfurt. Mit der Veranstaltung in diesem Jahr hat das IIF mit seinem Hauptsponsor DN Group einen neuen Teilnehmerrekord geknackt. Unter dem Motto „Bridging Purpose and Performance“ haben sich in Frankfurt wieder Top-Experten und prominente Gesichter der Impact-Szene versammelt.

Die Veranstaltung startete mit einer hochkarätig besetzten Panelrunde: Der ehemalige Trigema -Chef Wolfgang Grupp, die Unternehmerin und Vorstandvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Dr. Brigitte Mohn und die erfolgreiche Gründerin Lea-Sophie Cramer diskutierten über Nachhaltigkeit und Verantwortung im Unternehmertum. Insbesondere in Zeiten multipler geopolitscher Krisen und Herausforderungen ist das Thema soziale Verantwortung wichtiger denn je, ist Dr. Brigitte Mohn überzeugt.

„Soziale Verantwortung und unternehmerisches Handeln leben wir seit 7 Generationen auch in der Familie und im Unternehmen Bertelsmann. Soziale Verantwortung geht über die Verantwortung für das Unternehmen deutlich hinaus“, betont Dr. Mohn. Auch für Wolfgang Grupp ist dies ein wichtiger Aspekt, um unternehmerisch langfristig erfolgreich zu sein. „Es ist wichtig, als Unternehmer eine Vorbildfunktion für seine Mitarbeiter zu haben. Dazu gehört auch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und entfalten können.“

Bei Trigema gehen Nachhaltigkeit und Unternehmertum Hand in Hand: „Je nachhaltiger ich mit den Ressourcen umgehe, desto besser geht es den Menschen, der Gesellschaft und damit unserem Unternehmen“, erklärt Grupp. Für Mohn sind Nachhaltigkeit und gewinnorientiertes Unternehmertum ebenfalls kein Widerspruch, sondern die Basis für langfristigen Erfolg. In Zeiten globaler Unsicherheiten ist es umso wichtiger, als Unternehmer Haltung zu zeigen, so die Panelteilnehmer unisono. „Die Unternehmen, die Haltung zeigen und Nachhaltigkeit konsequent in den Fokus nehmen, werden belohnt. Somit ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor“, erklärt die erfolgreiche Start-up-Investorin Lea-Sophie Cramer.

In den nachfolgenden Panels wurde ebenfalls über die zentrale Bedeutung des Impact Investings gesprochen. Beispielsweise diskutierten DN Group-Vorstand Dr. Andreas Rickert, Impact-Investorin Kelley Luyken, die Geschäftsführerin der Bundesinitiative Impact Investing Susanne Bregy und die EBRD-Geschäftsführerin Maya Hennerkes über aktuelle Trends und Entwicklungen des Impact Investings in Deutschland und der Welt. Einig waren sich die Speaker, dass Impact Investments keine Nische mehr sind, sondern eine Notwendigkeit und dass für die Finanzierung von Nachhaltigkeit viel mehr privates Kapital mobilisiert werden sollte.

Im Laufe des Nachmittags stellten schliesslich zahlreiche Impact-Unternehmen wie u. a. Soapeya, Algene und Epix Sports ihr Geschäftsmodell vor und untermauerten damit die hohe Bedeutung von Nachhaltigkeit und Unternehmertum.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group AG: “Wir haben es heute in nahezu jedem Panel gehört: Die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist nicht mehr zu stoppen. Je komplexer und herausfordernder die globalen Krisen werden, desto wichtiger sind Impact-Unternehmen, die einen klar positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Dabei gehen eine messbare soziale und ökologische Wirkung und eine ökonomische Rendite Hand in Hand.“

Das nächste IIF findet am 24. September statt, wenn die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in Zürich fortgesetzt wird.

Über DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.dn-ag.com