EQS-News: Interim Report for the First Half of 2026 Published

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Key word(s): Half Year Report

Interim Report for the First Half of 2026 Published



09.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Today, CHAPTERS Group AG published its Interim Report for the first half of 2026. The entire Interim Report is available on our website: Interim Report 2026

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