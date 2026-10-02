EQS-News: innoscripta SE: Update zu den Ermittlungen der Steuerbehörden – Geschäftsbetrieb läuft weiter – volle Transparenz zugesichert – Einladung an Aktionäre zur persönlichen Produktvorstellung

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innoscripta SE: Update zu den Ermittlungen der Steuerbehörden – Geschäftsbetrieb läuft weiter – volle Transparenz zugesichert – Einladung an Aktionäre zur persönlichen Produktvorstellung



02.10.2026 / 19:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Tutzing, 2. Oktober 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“ oder „innoscripta“) teilt mit, dass gestern, am 01. Oktober 2026, an den zwei Standorten Tutzing und München der innoscripta-Gruppe eine Durchsuchung auf Basis zweier Beschlüsse des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd stattgefunden hat. Die Ermittlungsmassnahmen stehen im Zusammenhang des Verdachts der Beihilfe zur Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei der Beantragung von Forschungszulagen durch einzelne Kunden der Gesellschaft. Einer der Mitarbeiter, der mit dem Vorgang betraut war, ist seit mehreren Jahren nicht mehr bei innoscripta beschäftigt.



“Die Durchsuchung hat uns völlig überrascht”, sagt innoscripta CEO Michael Hohenester. “Wir haben ein grosses Interesse, den Fall vollumfänglich aufzuklären und wir kooperieren bestmöglich mit den Behörden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Geschäftsvorgänge im aktuellen Geschäftsjahr betroffen.” Der operative Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt und ist durch die Ermittlungen nicht beeinträchtigt.



Es wird um Verständnis gebeten, dass die Gesellschaft im Hinblick auf das laufende Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den konkreten Inhalten der Ermittlungen nennen kann.



Die Gesellschaft ist von der Qualität und Rechtmässigkeit ihrer Prozesse überzeugt und lädt daher Aktionäre ein, sich selbst ein Bild von ihrem Softwaresystem zu machen. “Wir setzen auf volle Transparenz”, sagt CEO Hohenester.



Zur weiteren Einordnung der Ad-hoc-Mitteilung vom 01. Oktober 2026 erläutert die Gesellschaft den Ablauf der Beantragung von Forschungszulagen und ihre Rolle darin:

Die Forschungszulage wird in Deutschland in zwei Schritten beantragt. Zunächst prüft die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ), ob ein Vorhaben die technisch-inhaltlichen Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt. Der Honoraranspruch der innoscripta entsteht in nahezu allen Fällen mit Bekanntgabe der F&E-Bescheinigung der BSFZ. Das Geschäftsmodell knüpft damit an eine unabhängige Bestätigung der Förderfähigkeit an.



Im zweiten Schritt setzt das jeweils zuständige Finanzamt die Forschungszulage fest. Zuständig ist das Finanzamt des Kunden, in Deutschland gibt es mehrere hundert davon. Die Festsetzung ist damit dezentral organisiert und erfolgt unabhängig von der vorgelagerten Bescheinigung durch die BSFZ, häufig mit deutlichem zeitlichem Abstand. Grundlage für die Festsetzung bei den Kunden von innoscripta ist eine Datenbasis, die von dem jeweiligen Kunden in der Software der Gesellschaft strukturiert erfasst wird und für den Kunden und dessen Steuerberater jederzeit transparent einsehbar ist. Der Kunde und/oder der jeweilige Steuerberater prüft die Daten abschliessend. Den Antrag auf Festsetzung stellt der Kunde selbst oder sein Steuerberater. Auf dieser Grundlage wurden bereits mehrere Tausend Forschungszulagen für Kunden von innoscripta von Finanzämtern in ganz Deutschland festgesetzt und in zahlreichen Betriebsprüfungen bestätigt.



innoscripta hat ihre Prozesse und ihr Softwaresystem wiederholt externen rechtlichen und steuerlichen Prüfungen unterzogen, unter anderem vor dem Börsengang im Mai 2025.



Die Gesellschaft kooperiert mit den Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung des Sachverhalts und ist zuversichtlich, dass sich die Ordnungsmässigkeit ihrer Prozesse bestätigen wird.

Um die Funktionsweise des Systems transparent zu machen, lädt innoscripta interessierte Aktionäre zu einer Produktvorstellung in ihre Geschäftsräume in Tutzing, Bahnhofstrasse 17, ein.



Anmeldungen bitte an – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“ oder „innoscripta“) teilt mit, dass gestern, am 01. Oktober 2026, an den zwei Standorten Tutzing und München der innoscripta-Gruppe eine Durchsuchung auf Basis zweier Beschlüsse des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd stattgefunden hat. Die Ermittlungsmassnahmen stehen im Zusammenhang des Verdachts der Beihilfe zur Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei der Beantragung von Forschungszulagen durch einzelne Kunden der Gesellschaft. Einer der Mitarbeiter, der mit dem Vorgang betraut war, ist seit mehreren Jahren nicht mehr bei innoscripta beschäftigt.sagt innoscripta CEO Michael Hohenester. “.” Der operative Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt und ist durch die Ermittlungen nicht beeinträchtigt.Es wird um Verständnis gebeten, dass die Gesellschaft im Hinblick auf das laufende Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den konkreten Inhalten der Ermittlungen nennen kann.Die Gesellschaft ist von der Qualität und Rechtmässigkeit ihrer Prozesse überzeugt und lädt daher Aktionäre ein, sich selbst ein Bild von ihrem Softwaresystem zu machen. “Wir setzen auf volle Transparenz”, sagt CEO Hohenester.Zur weiteren Einordnung der Ad-hoc-Mitteilung vom 01. Oktober 2026 erläutert die Gesellschaft den Ablauf der Beantragung von Forschungszulagen und ihre Rolle darin:Die Forschungszulage wird in Deutschland in zwei Schritten beantragt. Zunächst prüft die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ), ob ein Vorhaben die technisch-inhaltlichen Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt. Der Honoraranspruch der innoscripta entsteht in nahezu allen Fällen mit Bekanntgabe der F&E-Bescheinigung der BSFZ. Das Geschäftsmodell knüpft damit an eine unabhängige Bestätigung der Förderfähigkeit an.Im zweiten Schritt setzt das jeweils zuständige Finanzamt die Forschungszulage fest. Zuständig ist das Finanzamt des Kunden, in Deutschland gibt es mehrere hundert davon. Die Festsetzung ist damit dezentral organisiert und erfolgt unabhängig von der vorgelagerten Bescheinigung durch die BSFZ, häufig mit deutlichem zeitlichem Abstand. Grundlage für die Festsetzung bei den Kunden von innoscripta ist eine Datenbasis, die von dem jeweiligen Kunden in der Software der Gesellschaft strukturiert erfasst wird und für den Kunden und dessen Steuerberater jederzeit transparent einsehbar ist. Der Kunde und/oder der jeweilige Steuerberater prüft die Daten abschliessend. Den Antrag auf Festsetzung stellt der Kunde selbst oder sein Steuerberater. Auf dieser Grundlage wurden bereits mehrere Tausend Forschungszulagen für Kunden von innoscripta von Finanzämtern in ganz Deutschland festgesetzt und in zahlreichen Betriebsprüfungen bestätigt.innoscripta hat ihre Prozesse und ihr Softwaresystem wiederholt externen rechtlichen und steuerlichen Prüfungen unterzogen, unter anderem vor dem Börsengang im Mai 2025.Die Gesellschaft kooperiert mit den Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung des Sachverhalts und ist zuversichtlich, dass sich die Ordnungsmässigkeit ihrer Prozesse bestätigen wird.Um die Funktionsweise des Systems transparent zu machen, lädt innoscripta interessierte Aktionäre zu einer Produktvorstellung in ihre Geschäftsräume in Tutzing, Bahnhofstrasse 17, ein.Anmeldungen bitte an ir@innoscripta.com . Die Termine werden kurzfristig bekannt gegeben.

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