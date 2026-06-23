Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’713 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’114 -1.9%  Bitcoin 50’819 -1.8%  Dollar 0.8089 0.0%  Öl 76.6 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS setzt Zeichen am Anleihemarkt mit Rückzahlung von Hybridkapital - Aktie im Blick
Hyperscaler in Rot: Das steckt hinter den Kursverlusten bei den Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft
Goldpreis: Durch Dollarstärke ausgebremst
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. ziehen an: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Vonovia-Aktie fällt: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt
Suche...
eToro entdecken

innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 08:36:43

EQS-News: innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion

innoscripta
76.10 EUR -0.65%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Vertrag
innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion

23.06.2026 / 08:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion
 

Tutzing, 23. Juni 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) hat nur wenige Monate nach ihrem Markteintritt in Frankreich erste französische Neukunden gewonnen. Damit forciert innoscripta ihre dynamische nationale und internationale Wachstumsstrategie.

Zu den französischen Neukunden zählen innovative Unternehmen aus den Bereichen digitale Unterhaltungstechnologien, 3D-Visualisierung und immersive Technologien. Die Unternehmen werden von innoscripta bei der Nutzung französischer Forschungs- und Innovationsförderprogramme unterstützt, darunter insbesondere der Crédit d’Impôt Recherche (CIR), der Crédit d’Impôt Innovation (CII) sowie die IP-Box-Regelung.

Darüber hinaus verzeichnet innoscripta eine zunehmende Nachfrage nach ihren Services auf Basis der einzigartigen Plattform Clusterix, die vollständig auch auf den französischen Markt angepasst ist. Aktuell befindet sich das Unternehmen in der fortgeschrittenen Anbahnung zusätzlicher Mandate von Kunden aus ganz Frankreich.

Frankreich zählt zu den grössten Forschungs- und Entwicklungsstandorten Europas und verfügt mit dem CIR über eines der weltweit bedeutendsten steuerlichen Förderprogramme für Forschung und Entwicklung. Mit der Anfang 2026 gestarteten Expansion adressiert innoscripta einen Markt, dessen Fördervolumen aktuell rund sechsmal so gross wie das deutsche Forschungszulagensystem ist.

Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE: „Der schnelle Markterfolg in Frankreich zeigt deutlich, in welch kurzer Zeit wir Clusterix als führende Plattform für F&E-Compliance auf die Regulatorik und Anforderungen neuer internationaler Märkte anpassen und damit wirtschaftlich erfolgreich sein können. Unser Geschäftsmodell funktioniert in Frankreich und wir sehen eine lebhafte Nachfrage. Besonders erfreulich ist, dass wir bereits kurz nach dem Markteintritt Kunden aus unterschiedlichen Regionen und Branchen gewinnen konnten. Dies bestätigt unsere internationale Wachstumsstrategie.“

Die Expansion nach Frankreich ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von innoscripta. Neben dem weiteren Ausbau der Aktivitäten in Frankreich verfolgt das Unternehmen die Erschliessung zusätzlicher europäischer und internationaler Märkte.

 

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de

 


23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2351510

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351510  23.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?