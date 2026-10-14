Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’056 0.8%  DAX 25’368 0.3%  Euro 0.9294 -0.2%  EStoxx50 6’166 -0.4%  Gold 4’146 1.0%  Bitcoin 68’430 0.8%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 105.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 17:06:53

EQS-News: innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

innoscripta
42.00 EUR -4.65%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

14.10.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

  • Starkes internationales Wachstum hält an: Neukunden in einer Vielzahl europäischer Staaten gewonnen
  • F&E-Plattform Clusterix nun in 14 Ländern etabliert

Tutzing, 14.10.2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die "Gesellschaft") hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie im aktuellen Geschäftsjahr Neukunden in mehreren europäischen Ländern gewonnen. In Polen hat die Gesellschaft Verträge mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie der Automobilzulieferindustrie, Telekommunikation und Haushaltsgüterbranche geschlossen, die die polnische F&E-Steuerermässigung nutzen. Auch in weiteren europäischen Ländern wie Rumänien, Dänemark, Finnland, der Schweiz, Spanien, Portugal, der Slowakei und den Niederlanden hat innoscripta. Zusammen mit Deutschland und den Kundenbeziehungen in Österreich, Frankreich, Grossbritannien und den USA betreut innoscripta nun Kunden in insgesamt 14 unterschiedlichen Ländern mit jeweils eigenen Regulatorien zu F&E-Steuerermässigungen über die digitale Plattform Clusterix.

Eine Nachweislogik, viele Länder

Nahezu jedes europäische Land fördert Forschung und Entwicklung steuerlich, doch jedes mit eigenen Instrumenten und eigenen Regeln. Um eine entsprechende Förderung zu erhalten, müssen konkrete Nachweise erfolgen, wer wann und wieviel an welchem Vorhaben gearbeitet hat. Die innoscripta-Plattform Clusterix setzt effizient bei der Nachweisdokumentation an. So werden die laufende Erfassung der Projektzeiten je Mitarbeiter, Tag und Vorhaben, systemseitige Plausibilitätsprüfung und monatliche Freigabe durch die Projektverantwortlichen transparent erfasst. Gerade für international tätige Konzerne ist dies ein entscheidender Vorteil: Unternehmen mit Entwicklungsstandorten in mehreren Ländern dokumentieren damit nach einer Methode, unabhängig davon, welches Förderinstrument sie vor Ort in Anspruch nehmen.

Insbesondere Polen ist ein attraktiver Wachstumsmarkt für innoscripta. So sieht die anspruchsvolle polnische F&E-Steuerermässigung (ulga B+R) vor, 200 Prozent der F&E-Personalkosten abzugsfähig geltend zu machen. Wie in Deutschland sind auch nach dem polnischen Körperschaftsteuergesetz Personalkosten nur anteilig entsprechend der tatsächlich für Forschung und Entwicklung aufgewendeten Arbeitszeit je Mitarbeiter und Monat berücksichtigungsfähig. Darüber hinaus schreibt das polnische Recht ausdrücklich eine gesonderte Erfassung der F&E-Kosten in der Buchführung vor. Die monatliche, mitarbeitergenaue Erfassung in Clusterix ermöglicht den Kunden der Gesellschaft die Einhaltung dieser rigorosen Dokumentationspflichten, weshalb der polnische Markt ein attraktives Wachstumspotenzial ausweist.

Mit der Plattform Clusterix kann innoscripta Synergieeffekte heben und Neukunden aus einer Vielzahl von europäischen Ländern erreichen.

Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE: „Wir haben Clusterix für den strengsten Markt entwickelt, den wir kannten: Deutschland. Dass Kunden aus unterschiedlichen Branchen aus Polen, den Niederlanden oder Finnland jetzt zu uns kommen, zeigt, dass diese Logik grenzübergreifend und voll skalierbar greift, wo Forschungsförderung an Nachweise gebunden ist. 14 Länder sind für uns kein Endpunkt. Dies ist ein klarer Beleg, dass die Plattform europaweit Mehrwert für Unternehmen schafft."

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontakt Investor Relations
innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de
 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz/Svenja Liebig

innoscripta@edicto.de

 

 

 

 


14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
EQS News ID: 2416008

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416008  14.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Qualitätsaktien finden ist erst der Anfang – heute Abend geht es um die richtige Strategie!
12:37 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
11:53 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
11:28 UBS Logo UBS KeyInvest: 3D-Druck – Comeback der Printer/Streaming-Dienste – Vor der nächsten Machtprobe
09:35 SMI bricht nach oben aus
09:32 Marktüberblick: Achterbahnfahrt bei den Anleiherenditen
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’849.33 19.62 S6HB9U
Short 15’142.18 13.85 SRBCQU
Short 15’683.13 8.94 STBNIU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’652.86 19.62 SKBVGU
Long 13’354.42 13.59 SXBKNU
Long 12’802.91 8.94 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt? - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen - Sieg im Bieterrennen um Portugals Tap

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.