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25.08.2026 08:30:23

EQS-News: innoscripta SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026

innoscripta
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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
innoscripta SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026

25.08.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026

  • Umsatzwachstum um 43 Prozent ggü. Vorjahr, bereinigtes EBIT steigt um 49 Prozent
  • Clusterix als zentrale Plattforminfrastruktur weiter gestärkt – höhere Datenqualität, automatisierte Validierung und skalierbare internationale Workflows
  • Internationalisierung planmässig vorangeschritten: Erfolgreicher Markteintritt in Frankreich, Grossbritannien & USA mit ersten Vertragsabschlüssen vollzogen
  • Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz bei mindestens 140 Mio. EUR, EBIT bei mindestens 80 Mio. EUR

Tutzing, 25. August 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta", ISIN: DE000A40QVM8) hat ihr Wachstum im ersten Halbjahr 2026 konsequent fortgeführt. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 43 Prozent auf 63,1 Mio. EUR. Das um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung sowie dem Aufbau der Konzernstruktur (535 TEUR) bereinigte EBIT verzeichnete einen Anstieg um 49 Prozent auf 36,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (unbereinigt 35,9 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge bezifferte sich auf 57,7 Prozent (unbereinigt 56,9 Prozent).

Die Forschungszulage war auch im ersten Halbjahr 2026 ein wesentlicher Wachstumstreiber für innoscripta. Entsprechend erhöhte sich die Zahl der innoscripta-Kunden im ersten Halbjahr auf mehr als 2.900.

Im ersten Halbjahr 2026 hat innoscripta Clusterix als zentrale Infrastruktur für Projektstrukturierung, Datenmanagement und Antragseinreichung weiter gestärkt. Dies ermöglicht eine automatisierte Datenvalidierung, höhere Datenqualität sowie künftig schnellere und stärker standardisierte Prozesse. Gleichzeitig schafft sie einheitliche Workflows über verschiedene Märkte hinweg und bildet damit eine wichtige technologische Grundlage für die weitere internationale Skalierung des Geschäftsmodells.

Geprägt war das erste Halbjahr auch von der konsequenten Umsetzung der internationalen und regionalen Expansion, z.B. mit den Büroeröffnungen in Frankfurt und Hamburg. In Frankreich wurde nahe Toulouse ein erster Standort eröffnet und bereits Kunden gewonnen. In Grossbritannien erfolgte der Markteintritt mit einem Standort in Manchester (seit 01.07.2026); auch in den USA ist innoscripta inzwischen aktiv und betreut erste Unternehmen in diesem wachstumsstarken Markt. Die flexible Anpassbarkeit von Clusterix an unterschiedliche regulatorische Anforderungen ermöglicht dabei eine schnelle Erschliessung neuer Märkte.

Der innoscripta-Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Jahr und erwartet unter Annahme beständiger Einreichungs- und Bewilligungszeitpunkte der Anträge unserer Kunden einen Konzernumsatz von mindestens 140 Mio. Euro sowie ein EBIT von mindestens 80 Mio. EUR.

Die detaillierten Zahlen des ersten Halbjahrs 2026 finden Sie im Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investoren.

Darüber hinaus lädt innoscripta heute um 15 Uhr (MESZ) zu einem virtuellen Earnings Call zu den Halbjahreszahlen ein. Die Einladung mit Einwahllink befindet sich auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investoren unter Investor-Veranstaltungen.

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger ir@innoscripta.de

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56 innoscripta@edicto.de

 

Disclaimer:

Diese Meldung sowie die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen, Kommentare und Erläuterungen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung der innoscripta SE und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen sind teilweise, jedoch nicht ausschliesslich, an Begriffen wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „sollten“, „glauben“, „planen“, „anstreben“ oder ähnlichen Formulierungen sowie an Bezugnahmen auf zukünftige Zeiträume erkennbar. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen hinsichtlich der Entwicklung des wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Umfelds in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere im Bereich der SaaS-Industrie, sowie auf Annahmen hinsichtlich der Einreichungs- und Bewilligungszeitpunkte der von unseren Kunden gestellten Anträgen auf Forschungszulage, die wir auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen getroffen haben und die wir zu diesem Zeitpunkt als realistisch erachten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Das Eintreten bekannter wie auch unbekannter Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Finanzkennzahlen und Entwicklungen der Gesellschaft wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Insbesondere können Veränderungen wesentlicher Parameter in unseren relevanten Absatzmärkten oder wesentliche Änderungen unserer Geschäftstätigkeit entsprechende Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Unternehmens haben.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Entwicklungen anzupassen. Die Aussagen gelten ausschliesslich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
EQS News ID: 2388006

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388006  25.08.2026 CET/CEST

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