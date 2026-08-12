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12.08.2026 08:47:23

EQS-News: innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765

innoscripta
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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Expansion
innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765

12.08.2026 / 08:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765
 

  • Internationaler Technologiekonzern und US-Softwareunternehmen als erste Kunden gewonnen
  • Neue IRS-Dokumentationsanforderungen (Form 6765, Section G) erhöhen den Bedarf an strukturierter F&E-Dokumentation für US-Unternehmen deutlich
  • USA ist grösster F&E-Markt der Welt: Mehr als 570 Mrd. EUR gaben Unternehmen für F&E im Jahr 2025 aus

Tutzing, 12. August 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta", ISIN: DE000A40QVM8) setzt ihre dynamische Internationalisierungsstrategie weiter um und hat wenige Monate nach dem Eintritt in den US-Markt erste Kunden gewonnen.

Zu den Neukunden zählt ein internationaler Technologiekonzern aus dem Bereich Sicherheits- und Kommunikationstechnik mit Sitz im Bundesstaat New York. Dieser Kunde nutzt die Softwareplattform Clusterix von innoscripta für die Dokumentation seiner F&E-Aktivitäten und die Inanspruchnahme steuerlicher Förderprogramme in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Portugal.

Darüber hinaus konnte innoscripta unter anderem einen US-Anbieter von Software für klinische Studien aus Minnesota als Kunden gewinnen.

Die USA sind der grösste F&E-Markt der Welt: Laut einer Analyse von EY haben die 140 grössten US-Unternehmen unter den weltweiten Top-500 Unternehmen im Jahr 2025 rund 576 Mrd. EUR für Forschung und Entwicklung ausgegeben; das entspricht einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Rund 3,4 % des US-amerikanischen BIP fliessen damit in F&E-Projekte.

Zugleich verschärft die US-Steuerbehörde IRS die Anforderungen an den Nachweis qualifizierter Forschungsaufwendungen. Mit Form 6765, Section G, müssen Unternehmen ihre F&E-Projekte künftig deutlich granularer dokumentieren. Die Clusterix-Software kann F&E-Projekte transparent und detailliert nach dieser Vorgabe darstellen und eignet sich deshalb besonders für den US-Markt. 

Nach den bereits erfolgten Markteintritten in Frankreich und Grossbritannien setzt innoscripta mit dem Aufbau des Kundenstamms in den USA die internationale Expansion konsequent fort. Ziel von innoscripta ist es, den Anteil internationaler Umsätze mittelfristig deutlich auszubauen.

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
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2381078  12.08.2026 CET/CEST

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