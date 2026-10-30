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30.10.2026 15:37:13
EQS-News: innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren
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EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren
Tutzing, 30.Oktober 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) hat ihre Clusterix-Plattform an zwei aufeinanderfolgenden Investorentagen erfolgreich live präsentiert. Investoren aus der DACHLI-Region und Skandinavien, darunter unter anderem die TOP Vermögen AG und die Principal Vermögensverwaltung AG, erhielten einen exklusiven Einblick in die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Software. Besonders grosses Interesse galt dem konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Weiterentwicklung der Plattform sowie dem erheblichen Potenzial von Clusterix für die Erschliessung weiterer Märkte. In der lebhaften Diskussion wurden zudem die geplante Ausweitung des Leistungsumfangs auf die Steuerung des gesamten F&E-Prozesses und der kontinuierliche Ausbau der Funktionalität intensiv erörtert. Im direkten Austausch mit dem Vorstand konnten die Investoren darüber hinaus die nächsten strategischen Schritte zum weiteren Ausbau des operativen Geschäfts vertiefen – das Feedback fiel durchweg positiv aus.
Roland Neuwirth, Fondmanager bei der Advisory Invest GmbH: „Der Investorentag gab uns als Aktionär der ersten Stunde von innoscripta einen guten Einblick in die Arbeitsweise von Clusterix und die dahinterstehende Komplexität. Dieser Blick in den Maschinenraum des Unternehmens hat den Mehrwert der Plattform klar veranschaulicht und unser Vertrauen in die Investmentstory nochmals verstärkt. Die Wachstumsraten von innoscripta sprechen für sich und das Management beweist mit den regelmässig getätigten Aktienkäufen, dass es hinter dem Unternehmen steht.“
Über innoscripta
Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.
Kontaktdaten
innoscripta SE
Max Hunger
Pressekontakt
edicto GmbH
Ralf Droz / Svenja Liebig
069-905505-56
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstrasse 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Telefon:
|+4989255553509
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|EQS News ID:
|2425830
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425830 30.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt
Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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