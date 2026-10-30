EQS-News: innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren

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innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren



30.10.2026 / 15:37 CET/CEST

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innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren



Tutzing, 30.Oktober 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) hat ihre Clusterix-Plattform an zwei aufeinanderfolgenden Investorentagen erfolgreich live präsentiert. Investoren aus der DACHLI-Region und Skandinavien, darunter unter anderem die TOP Vermögen AG und die Principal Vermögensverwaltung AG, erhielten einen exklusiven Einblick in die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Software. Besonders grosses Interesse galt dem konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Weiterentwicklung der Plattform sowie dem erheblichen Potenzial von Clusterix für die Erschliessung weiterer Märkte. In der lebhaften Diskussion wurden zudem die geplante Ausweitung des Leistungsumfangs auf die Steuerung des gesamten F&E-Prozesses und der kontinuierliche Ausbau der Funktionalität intensiv erörtert. Im direkten Austausch mit dem Vorstand konnten die Investoren darüber hinaus die nächsten strategischen Schritte zum weiteren Ausbau des operativen Geschäfts vertiefen – das Feedback fiel durchweg positiv aus.

Roland Neuwirth, Fondmanager bei der Advisory Invest GmbH: „Der Investorentag gab uns als Aktionär der ersten Stunde von innoscripta einen guten Einblick in die Arbeitsweise von Clusterix und die dahinterstehende Komplexität. Dieser Blick in den Maschinenraum des Unternehmens hat den Mehrwert der Plattform klar veranschaulicht und unser Vertrauen in die Investmentstory nochmals verstärkt. Die Wachstumsraten von innoscripta sprechen für sich und das Management beweist mit den regelmässig getätigten Aktienkäufen, dass es hinter dem Unternehmen steht.“

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

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innoscripta SE

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