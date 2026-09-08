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08.09.2026 08:45:03

EQS-News: innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio. 

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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Expansion
innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio. 

08.09.2026 / 08:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta baut Geschäft im etablierten österreichischen Markt aus – Auftragsbestand von mehr als EUR 1 Mio. 

  • Vertriebsteam erfolgreich in Wien aufgebaut
  • Bereits über 30 Kunden gewonnen, datengetriebene Plattform bietet Mehrwert in einem seit 24 Jahren etablierten Markt

 

Tutzing, 8. September 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) baut ihre Aktivitäten im österreichischen Markt weiter aus. Ein seit diesem Jahr bestehendes, auf die österreichische Forschungsprämie spezialisiertes Team hat bereits mehr als 30 österreichische Unternehmen als Kunden gewonnen und einen Auftragsbestand von über EUR 1 Mio. aus konkreten Kundenprojekten aufgebaut. Der Wiener Standort besteht seit 2021 und diente bisher primär der Talentgewinnung für das Deutschlandgeschäft.

Die österreichische Forschungsprämie besteht seit 2002 und fördert qualifizierte F&E-Aufwendungen mit 14 %. Im Jahr 2024 beantragten österreichische Unternehmen ein Fördervolumen von insgesamt EUR 1,4 Mrd. Damit bewegt sich der österreichische Markt trotz der deutlich geringeren Grösse des Landes in einer Grössenordnung, die sogar oberhalb des deutschen Forschungszulagen-Auszahlungsvolumens von rund EUR 1,2 Mrd. im Jahr 2025 liegt.

Sebastian Schwertlein, COO, innoscripta SE: „Der schnelle Markterfolg in Österreich ist ein weiterer Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit unseres softwarezentrierten Ansatzes der innovativen Plattform Clusterix. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir ein sehr breites Spektrum an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie u. a. Industrie und produzierendes Gewerbe, Software/IT, Logistik sowie Handel als Neukunden gewinnen konnten. Das zeigt, dass unser Ansatz branchenübergreifend funktioniert.“

Mit Österreich setzt innoscripta seine internationale Expansion neben den bereits erfolgten Markteintritten in Frankreich, Grossbritannien und den USA weiter fort.

 

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de

 


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstrasse 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
EQS News ID: 2395310

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395310  08.09.2026 CET/CEST

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