Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’272 0.2%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’130 -0.3%  Bitcoin 70’930 -1.0%  Dollar 0.8318 0.4%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
RWE-Aktie: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
Suche...

init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 18:30:03

EQS-News: init steigt durch eine Beteiligung an einem erfolgreichen norwegischen Start-Up in den Markt zur Steuerung autonomer Flotten ein

init innovation in traffic systems
40.99 CHF -1.16%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
init steigt durch eine Beteiligung an einem erfolgreichen norwegischen Start-Up in den Markt zur Steuerung autonomer Flotten ein

05.10.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Akquisition schafft Zugang zu neuen Geschäftsfeldern:

Wachstumspotenzial durch Managementsysteme für Autonomes Fahren im ÖPNV und darüber hinaus

Die init innovation in traffic systems SE hat zum 1. Oktober 2026 67,74 Prozent der Anteile an der norwegischen Applied Autonomy erworben. Das 2017 gegründete Start-Up entwickelt Softwarelösungen für den Betrieb, die Überwachung und das Management autonomer Fahrzeuge im ÖPNV, an Flughäfen sowie im Logistikbereich. Die Integration autonomer Fahrzeuge ist eines der aktuell dynamischsten Anwendungsbereiche im ÖPNV und darüber hinaus. Durch die Mehrheitsbeteiligung an Applied Autonomy verstärkt init dieses Geschäftsfeld technologisch und schafft sich Zugang zu neuen Geschäftsfeldern über den angestammten Bereich hinaus.

Das Unternehmen mit Sitz im norwegischen Hochtechnologie-Zentrum Kongsberg hat sich auf die Integration und Steuerung autonomer Mobilitätslösungen im öffentlichen Verkehr, an Flughäfen sowie in Logistikanwendungen spezialisiert. Kernprodukt ist die proprietäre Plattform xFlow®, eine herstellerunabhängige Softwarelösung zur Steuerung autonomer Fahrzeuge. Es ermöglicht die sogenannte „Technische Aufsicht“ für autonom fahrende Fahrzeuge. Neben der Einbindung autonomer Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern überwacht sie die Fahrzeuge in Echtzeit, ermöglicht Remote-Operator-Funktionen, wenn kein Fahrer an Bord ist, und stellt die Betriebsdaten für nachgelagerte Systeme zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem init Leitsystem MOBILE-ITCS wird xFlow® das Management autonomer Fahrzeuge und Mischflotten von autonomen und konventionellen Fahrzeugen ermöglichen. Es entsteht eine integrierte Lösung für den sicheren und effizienten Betrieb selbstfahrender Fahrzeugflotten im realen Verkehr. Die xFlow®-Integration in das init Produktportfolio ergänzt das bestehende Lösungsangebot und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten bei Verkehrsunternehmen und Verkehrsbehörden sowie in weiteren Kundenfeldern, etwa bei lokalen, proprietären Betriebstransportnetzen. Dadurch werden zusätzliche Wachstums- und Marktpotenziale für den init Konzern erschlossen.

Fahrermangel schafft Nachfrage nach autonomem Fahrzeugmanagement

Verkehrs- und Logistikunternehmen weltweit sehen sich mit der zunehmenden Herausforderung des Fahrermangels konfrontiert. Schon heute fehlen allein in Deutschland mehr als 20.000 Busfahrer bei einem Busbestand von rund 87.500 Fahrzeugen. Hinzu kommt, dass voraussichtlich rund 40 Prozent des Personals innerhalb des nächsten Jahrzehnts in den Ruhestand treten werden. Hier kommen autonome Fahrzeuge ins Spiel. Sie versetzen Verkehrsbetriebe in die Lage, das Serviceniveau aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen. Gleichzeitig entstehen hier nach Analysen der UITP, des internationalen Dachverbands der Verkehrsunternehmen, neue Berufsfelder in der Einsatzplanung, in der Fernüberwachung, im Flottenmanagement, in der Systemwartung und mit zusätzlichen Dienstleistungen. So können die Netzabdeckung, die Reichweite und die Taktfrequenz von Verkehrssystemen erhöht und auch die soziale Inklusion vorangetrieben werden. Dort, wo Busse mit festen Linien nicht rentabel sind, können autonome Shuttles auf Abruf die Anbindung an lokale Knotenpunkte der urbanen Mobilität gewährleisten.

Technologische Meilensteine in Norwegen und Deutschland erreicht

Applied Autonomy ist in diesem Kontext bereits ein sehr erfolgreiches Unternehmen, so wird der europaweit einzige autonome Bus ohne Sicherheitsfahrer im regulären Linienbetrieb der Stadt Stavanger 2026 mittels xFlow® als digitaler Betriebs-/Kontrollplattform betrieben.

„Wir haben damit als kleines, innovatives Unternehmen international eine Marke gesetzt. Wir freuen uns deshalb sehr über die Partnerschaft mit init als internationalem Technologieführer, weil wir zusammen unser Geschäft sehr schnell skalieren und unser Wachstum deutlich beschleunigen können“, so Olav Madland, CEO von Applied Autonomy.

„Applied Autonomy ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn ambitionierte Gründer, umfassende Industrieexpertise und langfristige Unterstützung zusammenkommen. Wir haben die Entwicklung des Unternehmens von Anfang an begleitet  und mit init als strategischen Investor gewinnt das Unternehmen einen starken Partner für den nächsten wichtigen Schritt: den Ausbau seiner internationalen Präsenz“, sagt Svein-Olav Torø, CEO von Kongsberg Innovasjon.

Kongsberg Innovasjon ist ein unabhängiges und gemeinnütziges norwegisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Kongsberg. Das Unternehmen konzentriert sich auf Deep-Tech, Industrie- und Dual-Use-Technologien. Es unterstützt Start-ups und Scale-ups mit praxisnaher Beratung, Zugang zu Kapital und industriellen Netzwerken, Accelerator-Programmen und bietet Möglichkeiten zur Erprobung und industriellen Umsetzung ihrer Technologien.

Auch in Deutschland werden derzeit die Voraussetzungen für den grossflächigen Einsatz autonomer Fahrzeuge geschaffen. Dabei ist das von init geleitete Forschungs- und Umsetzungsprojekt „BRAVE10k“ ein Leuchtturmprojekt. Der Name steht für „Bedingungen für die Rahmenausschreibung, Abwicklung, Verkehrszulassung und Einführung von mehr als 10.000 öffentlichen autonomen Fahrzeugen“. Bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderten, auf drei Jahre angelegten Projekt geht es darum, wie sich 10.000 autonom betriebene Fahrzeuge bis 2030 deutschlandweit in den öffentlichen Verkehr eingliedern lassen. Dazu zählen eine einheitliche Klassifizierung sowie standardisierte Verfahren für Genehmigung und Zulassung. Ausserdem werden Realdaten erhoben und intelligent genutzt, um die Planung und den Betrieb datenbasiert zu optimieren. Ein digitaler Zwilling wird zudem (Fahr-)Betrieb, Sicherheit und Leistungsfähigkeit virtuell simulieren und bewertbar machen.

„Die Einwicklung automatisierter, autonomer Fahrzeuge ist in den vergangenen Jahren weit fortgeschritten. Gelingt es, autonome Fahrzeuge als Bestandteil des öffentlichen Verkehrs zu etablieren, ist das zugleich ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas – sowohl im Hinblick auf Technologieführerschaft als auch auf Klimaschutzziele und dem Wunsch nach besseren, nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Mit der Akquisition von Applied Autonomy sind wir nun noch besser positioniert, um neue Marktchancen, die sich aus der notwendigen Einführung autonomer Fahrzeuge im ÖPNV ergeben, auszuschöpfen und so Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen,“ so der init Vorstand.


Kontakt:

Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com

05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestrasse 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: +49 (0)721 6100 0
Fax: +49 (0)721 6100 399
E-Mail: ir@initse.com
Internet: www.initse.com
ISIN: DE0005759807
WKN: 575980
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37
EQS News ID: 2410242

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410242  05.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu init innovation in traffic systems SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
24.06.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.94 SHBEEU
Short 14’526.70 13.80 SGBK2U
Short 15’062.97 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.