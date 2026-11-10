EQS-News: Infineon schliesst GJ 2026 mit Rekordquartal ab und erwartet für GJ 2027 starkes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und Steigerung der Profitabilität um 5 Prozentpunkte

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Infineon schliesst GJ 2026 mit Rekordquartal ab und erwartet für GJ 2027 starkes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und Steigerung der Profitabilität um 5 Prozentpunkte



10.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Infineon schliesst GJ 2026 mit Rekordquartal ab und erwartet für GJ 2027 starkes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und Steigerung der Profitabilität um 5 Prozentpunktegetrieben, getrieben von Rechenzentren, Energieinfrastruktur und softwaredefinierten Fahrzeugen

Q4 GJ 2026: Umsatz 4,706 Milliarden Euro, Segmentergebnis 1,119 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 23,8 Prozent

GJ 2026: Umsatz 16,353 Milliarden Euro, plus 12 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis 3,223 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 19,7 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,73 Euro, Free-Cash-Flow 993 Millionen Euro, bereinigter Free-Cash-Flow 1,925 Milliarden Euro

Ausblick Q1 GJ 2027: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von

1,15 wird ein Umsatz von etwa 4,6 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei etwa 23 Prozent betragen

Ausblick GJ 2027: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro prognostiziert. Darin wird für Stromversorgungen für Rechenzentren ein Umsatz von annähernd 4 Milliarden Euro erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte im mittleren bis hohen Vierziger Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegen. Investitionen sind in einer Spanne von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro geplant. Der bereinigte Free-Cash-Flow sollte etwa 2,2 Milliarden Euro betragen und der Free-Cash-Flow einen Wert von etwa 1,8 Milliarden Euro erreichen

Der Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung im Februar 2027 eine Erhöhung der Dividende um 0,03 Euro auf 0,38 Euro je Aktie vorzuschlagen

Neubiberg, 10. November 2026 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2026 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt.

„Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und startet mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Getragen durch eine fortschreitende zyklische Erholung und starke Nachfrage in unseren strukturellen Wachstumsfeldern erwarten wir für das Geschäftsjahr 2027 eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Profitabilität. Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei. Für diese und neu entstehende Anwendungsfelder wie Robotik und Edge-KI sind wir mit unserem Produktportfolio, unserer Innovationskraft und unseren Fertigungskapazitäten hervorragend aufgestellt, um profitable Wachstumschancen dauerhaft zu nutzen.“

in Millionen Euro Q4 GJ26 Q3 GJ26 +/- in % Umsatzerlöse 4.706 4.172 +13 Bruttomarge (in %) 41,8% 40,8% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 45,1% 42,8% Segmentergebnis 1.119 797 +40 Segmentergebnis-Marge (in %) 23,8% 19,1% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 531 423 +26 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1 - +++ Ergebnis nach Steuern 532 423 +26 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,41 0,32 +28 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,40 0,32 +25 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,60 0,44 +36

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 4.706 Millionen Euro nach 4.172 Millionen Euro im Vorquartal. In den Bereichen Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP) sowie Power & Sensor Systems (PSS) konnten deutlich höhere Umsätze erzielt werden. Im Segment Connected Secure Systems (CSS) kam es dagegen zu einem Umsatzrückgang.

Die Bruttomarge stieg im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 41,8 Prozent von 40,8 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte

sich auf 45,1 Prozent nach 42,8 Prozent im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Das Segmentergebnis erhöhte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.119 Millionen Euro nach 797 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 23,8 Prozent nach 19,1 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 minus 344 Millionen Euro nach minus 203 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 155 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 47 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 92 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 50 Millionen Euro.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verbesserte sich das Betriebsergebnis auf 775 Millionen Euro nach 594 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 minus 88 Millionen Euro nach minus 63 Millionen Euro im dritten Quartal.

Der Steueraufwand belief sich im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 163 Millionen Euro nach 112 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten betrug im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 531 Millionen Euro nach 423 Millionen Euro im dritten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich auf 1 Million Euro nach 0 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern erreichte im vierten Quartal einen Wert von 532 Millionen Euro nach 423 Millionen Euro im dritten Quartal.

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 0,41 Euro. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich auf 0,40 Euro. Der Vergleichswert im Vorquartal betrug jeweils 0,32 Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) verbesserte sich im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 0,60 Euro nach 0,44 Euro im dritten Quartal.

Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschliesslich aktivierter Entwicklungskosten, stiegen im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres planmässig auf 931 Millionen Euro nach 514 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im vierten Quartal 499 Millionen Euro nach 466 Millionen Euro im Vorquartal.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verbesserte sich der Free-Cash-Flow weiter auf plus 656 Millionen Euro nach plus 599 Millionen Euro im Vorquartal. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf plus 2.171 Millionen Euro nach plus 1.114 Millionen Euro im dritten Quartal. Gegenläufig wirkte die Kaufpreiszahlung für das Sensorportfolio von ams OSRAM in Höhe von 564 Millionen Euro.

Die Brutto-Cash-Position erhöhte sich zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2026 auf 2.137 Millionen Euro nach 1.656 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Zum Ende des September-Quartals betrugen die Finanzschulden 6.850 Millionen Euro nach 6.841 Millionen Euro am 30. Juni 2026. Die Netto-Cash-Position erreichte minus 4.713 Millionen Euro nach minus 5.185 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2026: 0,38 Euro je Aktie

Mit unserer Dividendenpolitik verfolgen wir das Ziel, unsere Aktionär*innen angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen und auch bei einem stagnierenden oder rückläufigen Ergebnis zumindest eine unveränderte Dividende auszuschütten. Es ist vorgesehen, der Hauptversammlung im Februar 2027 eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2026 um 0,03 Euro auf 0,38 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag trägt der gegenüber dem Vorjahr verbesserten operativen und finanziellen Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 Rechnung und gleichzeitig erhalten wir unseren finanziellen Spielraum für profitables Wachstum in den Folgejahren. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich zum 30. September 2026 unverändert auf 1.305.921.137 Stück. Hierin enthalten waren 5.265.744 Aktien in Eigenbesitz, die nicht dividendenberechtigt sind. Die voraussichtliche Ausschüttungssumme der Dividende würde somit rund 494 Millionen Euro betragen, sofern die Hauptversammlung dem geplanten Vorschlag zustimmt.

Änderung der Segmentstruktur: angepasste historische Werte

Zum 1. Juli 2026 hat Infineon seine Organisationsstruktur geändert und operiert seitdem in den Segmenten Automotive (ATV), Edge Systems (ES) und Power Systems (PS). Die Tabelle im Anhang auf Seite 11 zeigt die angepassten historischen Finanzdaten für die drei Segmente, unter anderem als Vergleichsgrundlage für die Aussagen zur Segmententwicklung im Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2027.

Ausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 mit einem Umsatz von etwa 4,6 Milliarden Euro. Der prognostizierte, gegenüber dem Vorquartal nahezu stabile, Umsatzverlauf entspricht einer deutlich besseren als der üblichen Saisonalität. Für die Segmente ATV und PS wird dabei eine stabile Umsatzentwicklung erwartet. Im Segment ES dürfte der Umsatz hingegen moderat rückläufig sein. Die Segmentergebnis-Marge wird voraussichtlich bei etwa 23 Prozent erwartet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2027

Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 Euro wird im Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf etwa 20 Milliarden Euro erwartet. Für das Segment PS wird dabei von einem Wachstum deutlich über dem Konzerndurchschnitt ausgegangen. Dabei soll der Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren im laufenden Geschäftsjahr annähernd 4 Milliarden Euro betragen. Der Umsatz im Segment ATV soll um einen mittleren Zehner-Prozentsatz, der im Segment ES um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz zunehmen. Die bereinigte Bruttomarge sollte im mittleren bis hohen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegen.

Für das Geschäftsjahr 2027 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschliesslich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro geplant, abhängig von der zu erwartenden Kundennachfrage. Schwerpunkte der Investitionen im Geschäftsjahr 2027 sind der Erwerb von Maschinen für den Hochlauf der Fertigung im vierten Fertigungsgebäude in Dresden (Deutschland), der Ausbau der Siliziumkarbidfertigung in Kulim (Malaysia) sowie der Start der Galliumnitrid-Fertigung auf 300-Millimeter-Wafern in Villach (Österreich). Des Weiteren werden die Backend-Standorte Bangkok (Thailand) und Melaka (Malaysia) weiter ausgebaut.

Die Abschreibungen sollten sich im Geschäftsjahr 2027 auf etwa 2,2 Milliarden Euro belaufen. Davon entfallen etwa 300 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen. Der um grosse Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow wird in einer Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro erwartet. Der Free-Cash-Flow sollte etwa 1,8 Milliarden Euro erreichen.

In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird erwartet, dass diese voraussichtlich einen niedrigen Zehner-Prozentsatz erreichen wird.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 erfolgt ohne Berücksichtigung der angekündigten Veräusserung des NOR Flash- und F-RAM-Speichergeschäfts an Winbond. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2027 erwartet. Bei Vollzug der Transaktion würde sich der Free-Cash-Flow im Geschäftsjahr 2027 durch den erwarteten Mittelzufluss aus dem Verkauf vor Steuern um bis zu 1 Milliarde Euro erhöhen. Die Auswirkungen der Veräusserung auf Umsatz, Segmentergebnis-Marge, bereinigten Free-Cash-Flow und RoCE im Geschäftsjahr 2027 werden als nicht wesentlich eingeschätzt.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 befindet sich in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Pressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 10. November 2026 um 8.00 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im vierten Quartal sowie über den Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2027 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

verfügbar sein.

Die aktuelle Q4-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Infineon-Finanzkalender (*vorläufig)

17.-18.11.2026 JP Morgan APAC Technology, Innovation & Growth Conference, Hong Kong

19.-20.11.2026 Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona

24.11.2026 Barclays Sustainable Future Forum 2026 (virtuell)

24.-25.11.2026 Goldman Sachs, European AI and Semis Symposium, London

30.11.2026 UBS Tech Conference, Scottsdale

7.12.2026 ATV – Divisional Update Call mit Peter Schiefer, Leiter des Segments ATV, London

8.12.2026 Kepler Cheuvreux One-Stop-Shop Conference, München

3.2.2027* Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027

25.2.2027 Hauptversammlung 2027

5.5.2027* Presseinformation zu den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Automotive, Edge Systems und Power Systems. Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.100 Beschäftigte (Ende September 2026) und erzielte im Geschäftsjahr 2026 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,4 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infineon.com/de

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H I N W E I S

Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Massgabe des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht.

Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden.

Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt.

Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.

Kontakt:Andre Tauber, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888