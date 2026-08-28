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IKB Deutsche Industriebank Aktie 337280 / DE0008063306

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28.08.2026 08:00:03

EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG steigert Neugeschäft um 23 % und bestätigt Ergebnisziel für 2026

EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
IKB Deutsche Industriebank AG steigert Neugeschäft um 23 % und bestätigt Ergebnisziel für 2026

28.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IKB Deutsche Industriebank AG steigert Neugeschäft um 23 % und bestätigt Ergebnisziel für 2026

  • Neugeschäft auf 1,6 Mrd. € gesteigert (Vorjahr: 1,3 Mrd. €)
  • Konzernüberschuss nach Steuern mit 36 Mio. € stabil (Vorjahr: 38 Mio. €)
  • Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 10,8 % verbessert (Vorjahr: 10,3 %)
  • Verwaltungsaufwendungen auf 67 Mio. € gesenkt (Vorjahr: 77 Mio. €)
  • Höherer Risikovorsorgeaufwand mit 29 Mio. € (Vorjahr: 4 Mio. € Ertrag) bei niedriger NPA-Quote von 2,1 % (31. Dezember 2025: 2,0 %)
  • Harte Kernkapitalquote CET 1 steigt auf 17,7 % (31. Dezember 2025: 17,2 %)

[Düsseldorf, 28. August 2026] Die IKB Deutsche Industriebank AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre positive Geschäftsentwicklung trotz eines anspruchsvollen geopolitischen und konjunkturellen Umfelds erfolgreich fortgesetzt. Das Neugeschäftsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 23 % auf 1,6 Mrd. € (Vorjahr: 1,3 Mrd. €). Zugleich erzielte die Bank ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 36 Mio. € und lag auf Vorjahresniveau. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern verbesserte sich auf 10,8 % nach 10,3 % im Vorjahr. Mit einer CET1-Quote von 17,7 % verfügt die IKB weiterhin über eine komfortable Kapitalausstattung. „Die Zahlen zeigen, dass wir im Halbjahr auf Kurs sind. Wir haben unser Neugeschäft im ersten Halbjahr spürbar ausgeweitet – trotz weiterhin gedämpfter Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand – und gleichzeitig unsere Kostendisziplin fortgesetzt. Mit der positiven Geschäftsentwicklung und einer robusten Kapitalbasis sehen wir uns gut positioniert, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen“, sagte Dr. Michael Wiedmann, Vorstandsvorsitzender der IKB.

Neugeschäftsausbau fortgesetzt, Kosten konsequent gesenkt

Der kumulierte Zins- und Provisionsüberschuss erreichte 82 Mio. € nach 102 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang resultierte vor allem aus niedrigeren Ergebnisbeiträgen von Derivaten sowie der Schliessung des Credit-Default-Swap-Geschäfts im Dezember 2025. Das Zinsergebnis im Kreditgeschäft entwickelte sich stabil. Da ein Grossteil des Neugeschäfts erst zum Ende des Halbjahres ausgereicht wurde, werden die entsprechenden Zinserträge überwiegend in den kommenden Quartalen ergebniswirksam.

Gleichzeitig setzte die IKB ihre Effizienzmassnahmen weiter um. Die Verwaltungsaufwendungen sanken um rund 13 % auf 67 Mio. € nach 77 Mio. € im Vorjahr. Während der Personalaufwand mit 41 Mio. € weitgehend stabil blieb, reduzierte die Bank die sonstigen Verwaltungsaufwendungen deutlich auf 25 Mio. € nach 37 Mio. € im Vorjahr. Die Cost-Income-Ratio lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 bei 80,9 % (Vorjahr: 76,0 %). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den rückläufigen Zins- und Provisionsüberschuss zurückzuführen, während die Verwaltungsaufwendungen aber weiter gesenkt wurden.

 

Die Risikovorsorge im ersten Halbjahr betrug 29 Mio. € und wurde durch einen einzelnen externen Betrugsfall in Höhe von 24 Mio. € belastet. Dieser Sondereffekt wurde durch Einmalerträge in gleicher Höhe im Sonstigen Ergebnis ausgeglichen. Bereinigt lag der Risikovorsorgeaufwand bei 5 Mio. €. Die Bonität im Kreditportfolio blieb insgesamt stabil. Die NPA-Quote lag mit 2,1 % unverändert auf einem niedrigen Niveau.

Das Sonstige Ergebnis lag im Konzern im Berichtszeitraum bei 49 Mio. € Ertrag (Vorjahr: 8 Mio. € Ertrag) und war im Wesentlichen geprägt durch Einmalerträge zur Kompensation des einzelnen externen Betrugsfalls und die positive Ertragsentwicklung der Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Kreditbuch wächst auf 8,5 Mrd. Euro

Vor dem Hintergrund des starken Neugeschäfts erhöhte sich das Kreditbuch von 8,2 Mrd. € zum Jahresende 2025 auf 8,5 Mrd. € per Ende Juni 2026. Die hohe Qualität des Portfolios blieb dabei erhalten. 82 % der Neugeschäfts-Engagements verfügen über Investment-Grade-Status. Mehr als die Hälfte des Kreditbuchs, rund 4,4 Mrd. €, ist über Förderdarlehen der KfW und anderer Förderbanken refinanziert. Ein erheblicher Teil dieser Finanzierungen entfällt auf nachhaltige Investitionsvorhaben. Die Kreditnehmer der IKB zeichnen sich weiterhin durch eine breite Branchendiversifikation sowie solide Eigenkapital- und Liquiditätsausstattungen aus.

Komfortable Kapital- und Liquiditätsposition

Die harte Kernkapitalquote (CET1) erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 17,7 % nach 17,2 % zum Jahresende 2025 und unterstreicht die hohe regulatorische Kapitalstärke der Bank. Auch die Refinanzierungsbasis entwickelte sich positiv. Die Geschäfts- und Privatkundeneinlagen stiegen auf 3,9 Mrd. € nach 3,6 Mrd. € zum Jahresende 2025. Rund 90 % der Einlagen sind durch Sicherungssysteme geschützt. Die frei verfügbare Liquiditätsreserve belief sich zum Halbjahresstichtag auf 1,2 Mrd. €. Mit einer Net Stable Funding Ratio von 111 % und einer Leverage Ratio von 6,6 % übertrifft die IKB die regulatorischen Mindestanforderungen weiterhin deutlich.

Ausblick

Die geopolitischen Spannungen sowie die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen in den USA sorgen weiterhin für ein herausforderndes Umfeld. Auch in Deutschland bleibt die Konjunktur fragil und dämpfte Investitionsneigung und Kreditnachfrage vieler Unternehmen.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 erwartet die IKB für das Gesamtjahr einen moderat niedrigeren Zins- und Provisionsüberschuss.

Die Bank geht von einer stabilen Entwicklung der risikogewichteten Aktiva und der CET1-Quote aus und liegt dabei unverändert deutlich über den gesetzlichen Mindestanforderungen.

Bei den Kosten bleibt die Bank auf Kurs: Die Verwaltungsaufwendungen sollen 2026 mit ca. 133 Mio. € merklich unter dem Vorjahresniveau von 146 Mio. € liegen. Die IKB erwartet trotz eines moderat niedrigeren Zins- und Provisionsüberschusses eine stabile Cost-Income-Ratio auf Vorjahresniveau.

Die Risikovorsorge wird höher ausfallen als im Vorjahr. Hauptursache ist ein im ersten Halbjahr eingetretener, einzelner externer Betrugsfall.

Die IKB bekräftigt daher ihren Ausblick und rechnet weiterhin damit, zum Jahresende 2026 einen Konzernjahresüberschuss nach Steuern von mehr als 60 Mio. € zu erzielen.

Aus der Entwicklung der geopolitischen Krisenherde sowie der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte und neuen regulatorischen Anforderungen oder Auslegungen können sich negative Auswirkungen und zusätzliche Belastungen für die Geschäfts-entwicklung im laufenden Berichtsjahr ergeben.

Tabelle: Gewinn- und Verlustrechnung 1. Halbjahr 2026 der IKB (Konzern, nach HGB)

 

in Mio. € 1.1.2026 –  30.6.2026 1.1.2025 –  30.6.2025
Zinsüberschuss 76 91
Provisionsüberschuss 6 11
Brutto-Erträge 82 102
Verwaltungsaufwendungen -67 -77
Personalaufwendungen -41 -40
Andere Verwaltungs-
aufwendungen		 -25 -37
Ergebnis vor Risikovorsorge 16 24
Risikovorsorgesaldo -29 4
Sonstiges Ergebnis 49 8
Ergebnis vor Steuern 36 36
Steueraufwand/Steuerertrag 0 2
Ergebnis nach Steuern 36 38

Summendifferenzen sind Rundungsdifferenzen.

 

Weitere Details zu den Entwicklungen im ersten Halbjahr 2026 sind im Halbjahresbericht 2026 und in der Investorenpräsentation unter https://www.ikb.de/de/firmenkunden/berichte-und-praesentationen verfügbar.

Kontakt:
Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: investor.relations@ikb.de

 

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.


 

28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IKB Deutsche Industriebank AG
Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1
40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 8221-4511
Fax: +49 (0)211 8221-2511
E-Mail: investor.relations@ikb.de
Internet: www.ikb.de
ISIN: DE0008063306
WKN: 806330
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: PWEFG14QWWESISQ84C69
EQS News ID: 2389966

 
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2389966  28.08.2026 CET/CEST

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