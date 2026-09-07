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07.09.2026 09:37:23

EQS-News: IBU-tec erhält wichtige Genehmigung vom Landesverwaltungsamt – weiterer Meilenstein beim Aufbau der grössten LFP-Produktionsanlage in Europa

IBU-tec
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EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges
IBU-tec erhält wichtige Genehmigung vom Landesverwaltungsamt – weiterer Meilenstein beim Aufbau der grössten LFP-Produktionsanlage in Europa

07.09.2026 / 09:37 CET/CEST
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Corporate News

IBU-tec erhält wichtige Genehmigung vom Landesverwaltungsamt – weiterer Meilenstein beim Aufbau der grössten LFP-Produktionsanlage in Europa

Weimar, 7. September 2026 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) berichtet über den nächsten Erfolg bei der Errichtung von Europas grösster LFP-Produktionsanlage. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die erforderliche Genehmigung für neue Betriebsgebäude zum Aufbau der Produktionsplattform für Batteriematerial mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Jahr am Standort Bitterfeld-Wolfen erteilt. Der nunmehr genehmigte Gebäudekomplex beinhaltet auch ein neues, hochmodernes Labor für Batteriematerial aus verschiedenen Stoffkombinationen.

Die Genehmigung ist ein weiterer Meilenstein für IBU-tec, nachdem in den vergangenen Monaten bereits einige Fortschritte für die geplante grossvolumige Produktion von LFP-Batteriematerial ab dem Jahr 2028 erzielt wurden. So ist der Aufbau von Logistikinfrastruktur, der Ausbau des Analytik-Spektrums sowie die Harmonisierung der IT-Systeme gemäss dem aufgestellten Zeitplan vorangeschritten. Zudem wurde mit dem Detail-Engineering für die Produktionsanlagen begonnen, und der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer Lagerkapazität von ca. 2.000 Paletten wurde auf dem Gelände errichtet. Der Innenausbau wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein; der Probebetrieb des Sprühturms soll Ende Q4 erfolgen.

Ab Anfang 2028 wird die Produktionsanlage in Bitterfeld-Wolfen in Betrieb gehen. Dann wird IBU-tec als einziger Anbieter in Europa in der Lage sein, LFP-Kathodenmaterial im industriellen Massstab zu produzieren. Die PowerCo SE hat sich die gesamte Kapazität für einen Zeitraum von 10 Jahren auf Basis bereits definierter Preise gesichert. Neben dem Einsatz in der Elektromobilität können mit der Produktionsplattform von IBU-tec grundsätzlich auch Batteriematerialien für die stationäre Energiespeicherung und bestimmte Bereiche der Verteidigungstechnik hergestellt werden.

 

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends — besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

 

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
Eschersheimer Landstrasse 42
60322 Frankfurt
t +49 69 905505-52
IBU-tec@edicto.de

 

 


07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
99425 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de
Internet: www.ibu-tec.de
ISIN: DE000A0XYHT5
WKN: A0XYHT
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L3YY7VW52QZT63
EQS News ID: 2394672

 
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2394672  07.09.2026 CET/CEST

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