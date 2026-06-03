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03.06.2026 08:47:33

EQS-News:  IBU-tec erhält Grossauftrag im Batterie-Service-Bereich

IBU-tec
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EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges
 IBU-tec erhält Grossauftrag im Batterie-Service-Bereich

03.06.2026 / 08:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 IBU-tec erhält Grossauftrag im Batterie-Service-Bereich

  • Entwicklung von Anodenbatteriematerial im Industriemassstab für internationalen Grosskonzern
  • Auftragsvolumen im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich wird 2026 umsatzwirksam
  • Stärkung der Batteriewertschöpfungskette westlicher Industrienationen und Stärkung der Positionierung im Batterie-Wachstumsmarkt

Weimar, 3. Juni 2026 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen Grossauftrag im Batterie-Service-Bereich erhalten. Für einen international tätigen Energiekonzern wird IBU-tec Anodenbatteriematerial für Batterien entwickeln. Der Auftrag von dem Grosskonzern hat ein Gesamtvolumen im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich und wird im laufenden Jahr umsatzwirksam. IBU-tec bringt im Rahmen der Zusammenarbeit seine langjährige Expertise im Bereich der Batteriematerialien sowie dem Up-Scaling von Produktionsprozessen in den industriellen Massstab ein.

In einem mehrstufigen Produktionsverfahren wird IBU-tec für den Kunden synthetisches Grafit herstellen, um es dann zu Anodenmaterial für Batterien verschiedener Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln. Ziel der Zusammenarbeit beider Parteien ist es, die Abhängigkeit westlicher Zellproduzenten von Märkten wie China bei Batteriewerkstoffen deutlich zu reduzieren und damit eine westliche Batteriewertschöpfungskette weiter zu stärken.

Mit dem Grossauftrag im Bereich der Anodentechnologie positioniert sich IBU-tec in einem weiteren wichtigen Segment des Batteriemarktes. Neben der Kathode ist die Anode ein zentraler Bestandteil von Batteriezellen. IBU-tec beabsichtigt, neben dem Produktionsaufbau der grossvolumigen LFP-Produktion am Standort Bitterfeld in den kommenden Monaten weitere Projekte und Partnerschaften mit verschiedenen internationalen Grosskunden im Anodenbereich zu realisieren und die Positionierung in dem Bereich so weiter zu festigen und auszubauen.

Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: „Wir freuen uns sehr über den bedeutsamen Auftrag für die Entwicklung von Anodenmaterial, der für uns eine wirtschaftliche und strategische Komponente gleichermassen hat. Damit unterstreichen wir erneut, dass wir im Batteriebereich hervorragende Expertise besitzen und sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterial im Grossmassstab herstellen können. Unser technisches Know-how bei Batteriematerialien ist bei Global Playern der Branche stark nachgefragt.“

 

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

 

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
Eschersheimer Landstrasse 42
60322 Frankfurt
t +49 69 905505-52
IBU-tec@edicto.de

 

 

 


03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
99425 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de
Internet: www.ibu-tec.de
ISIN: DE000A0XYHT5
WKN: A0XYHT
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2338410

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2338410  03.06.2026 CET/CEST

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