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09.11.2026 07:10:03
EQS-News: Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten 2026
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EQS-News: Hypoport SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Konzernergebnis 9M/26
Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten 2026
Berlin, 09. November 2026: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Rohertrag der Hypoport-Gruppe in einem rückläufigen Marktumfeld um 5% auf 207 Mio. €. Die EBIT-Marge wurde von 12,0% auf 14,5% ausgeweitet. Diese positive Entwicklung des Konzerns wurde von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen der drei operativen Segmente getragen.
Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms lieferten die stabilen Finanzierungsvolumen aufgrund von neuen Produkten und Services leicht höhere Roherträge aus den Geschäftsmodellen der privaten Immobilienfinanzierung, während der Rohertrag der Bewertungsplattform VALUE sogar deutlich anzog. Insgesamt wurde so der Rohertrag des Segments um 6% auf 129 Mio. € ausgebaut und das EBIT um 10% auf 36 Mio. € ausgeweitet; wobei VALUE in Q3/26 erstmalig ein positives EBIT beisteuerte.
Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Die Geschäftsmodelle für die Vermittlung von Finanzierungen für Wohnungsunternehmen, Mittelstand und Konsumenten waren aufgrund gestiegener Zinsen und makroökonomischer Unsicherheiten von zurückhaltender Nachfrage bzw. restriktiveren Banken gekennzeichnet. Die Plattformen für die Wohnungswirtschaft verzeichneten deutliche Neukundengewinne. Insgesamt stieg der Segmentrohertrag um 2% auf 51 Mio. €, während das EBIT mit knapp 4 Mio. € nahezu konstant blieb.
Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in 9M/26 eine weitere Verbesserung des Rohertrags.
Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE zeigt sich mit den ersten neun Monaten 2026 insgesamt zufrieden: „Vor dem Hintergrund rückläufiger Gesamtmärkte in der Finanzierung sowie Zurückhaltung in der Investitionsneigung deutscher Unternehmen konnten wir unsere Marktanteile durch Neukundengewinnung ausbauen und gleichzeitig die Wertschöpfung bei unseren bestehenden Kunden erhöhen. Der so erreichte solide Rohertragszuwachs in Kombination mit 2,5 Prozentpunkten höherer EBIT-Marge lässt uns trotz des Umfeldes insgesamt zufrieden auf die ersten neun Monate 2026 blicken.“
Die Geschäftsentwicklung der Hypoport-Gruppe zeigt sich in den wesentlichen Kennzahlen, welche sich wie folgt entwickelt haben:
Über die Hypoport SE
Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.
Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die grösste deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das grösste Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.
Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte ausserhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).
Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.
Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.
Kontakt:
Jan H. Pahl
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Hypoport SE
Heidestrasse 8
10557 Berlin
www.hypoport.de
Finanzkalender 2026/2027:
09. Nov. 2026 Q3 Zwischenmitteilung 2026
15. März 2027 Gesamtjahresergebnis 2026 (vorläufig)
30. März 2027 Gesamtjahresergebnis 2026 (final)
10. Mai 2027 Q1 Zwischenmitteilung 2027
09. Aug. 2027 Halbjahresbericht 2027
08. Nov. 2027 Q3 Zwischenmitteilung 2027
Angaben zur Aktie:
ISIN DE 0005493365
09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestrasse 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200GNIFXXP6KRYQ46
|EQS News ID:
|2430438
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430438 09.11.2026 CET/CEST
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