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08.09.2026 20:17:03

EQS-News: HWA AG setzt den zweiten Teil der angekündigten Kapitalmassnahmen um und beschliesst weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

HWA
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EQS-News: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahme/Kapitalerhöhung
HWA AG setzt den zweiten Teil der angekündigten Kapitalmassnahmen um und beschliesst weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

08.09.2026 / 20:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

 

HWA AG setzt den zweiten Teil der angekündigten Kapitalmassnahmen um und beschliesst weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Affalterbach, den 08.09.2026 – Der Vorstand der HWA AG („HWA“ oder die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zum Zwecke der Finanzierung des laufenden Transformationsprozesses eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 6.682.335,45 beschlossen (die „Kapitalerhöhung“). Damit setzt die Gesellschaft den zweiten Schritt der angekündigten Kapitalmassnahmen um.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen bis zu 6.364.129 neue Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlage zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 mit Dividendenbezugsrecht ab dem 01.01.2026 aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben werden („Neue Aktien“). Der Bezugspreis entspricht damit dem Bezugspreis der im Juli beschlossenen und mittlerweile umgesetzten ersten Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Neuen Aktien werden in einem Bezugsverhältnis von 5 zu 2 wie im Folgenden beschrieben angeboten, d.h. 5 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 2 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 11.09.2026 und läuft bis zum 24.09.2026 (jeweils einschliesslich). Ein von der Gesellschaft oder der Bezugsstelle organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 10.09.2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Seine Durchführung soll prospektfrei auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes erfolgen, dessen Billigung und Veröffentlichung für den 09.09.2026 geplant ist („Wertpapier-Informationsblatt“). Der Nachweisstichtag (Record Date) für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 14.09.2026 sein. Der Beschluss über die Kapitalerhöhung sieht die Durchführung in zwei Tranchen, hinsichtlich der Direktbezugsaktien (wie im Folgenden definiert) und der übrigen Neuen Aktien, vor.

Der Aktionärin Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Österreich, („DMB“) wird im Rahmen der Kapitalerhöhung das Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass sie aufgrund ihrer eigenen Bezugsrechte und aufgrund an sie übertragener Bezugsrechte direkt bei der Gesellschaft zur Zeichnung und Übernahme von bis zu 5.400.887 Neuen Aktien gegen Zahlung des darauf entfallenden Bezugspreises zugelassen wird (die „Direktbezugsaktien“).

Die Neuen Aktien werden den Aktionären (mit Ausnahme der DMB) in Form eines mittelbaren Bezugsrechts gemäss § 186 Abs. 5 AktG zum Bezugspreis zum Bezug angeboten. Hierzu hat sich die Quirin Privatbank AG als Bezugsstelle verpflichtet, die Neuen Aktien (mit Ausnahme der Direktbezugsaktien) im eigenen Namen mit der Verpflichtung zu zeichnen, sie den Aktionären (mit Ausnahme der DMB) im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem für die Kapitalerhöhung festgesetzten Bezugsverhältnis zum mittelbaren Bezug anzubieten.

Die DMB hat mit der Gesellschaft eine Direktbezugs- und Backstop-Vereinbarung („Backstop-Vereinbarung“) geschlossen, wonach sich die DMB verpflichtet hat, sämtliche Direktbezugsaktien gegen Zahlung des darauf entfallenden Bezugspreises zu erwerben. Darüber hinaus hat sich die DMB in dieser Vereinbarung dazu verpflichtet, sämtliche weiteren Neuen Aktien, die nicht von Aktionären bezogen worden sind, zum Bezugspreis von der Gesellschaft zu erwerben. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft davon aus, dass die Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt und ihr der geplante Bruttoemissionserlös in voller Höhe zufliessen wird.

Die DMB und die Aufrecht GmbH haben die Gesellschaft informiert, dass ein potenzieller Investor jüngst auf unverbindlicher Basis und ohne Wertindikation sein konkretes Erwerbsinteresse an den von ihnen und - bei positivem Abschluss - den weiteren Aktionären der HWA gehaltenen Aktien mitgeteilt hat. Die hierüber aufgenommenen Gespräche befinden sich noch in einer sehr frühen Phase. Über das Zustandekommen und die Einzelheiten einer möglichen Transaktion können derzeit noch keine weitergehenden Aussagen getroffen werden.

 

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Das öffentliche Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschliesslich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes (einschliesslich etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unverzüglich nach Gestattung durch die Bafin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/investor-relations-bezugsangebot-disclaimer) kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bafin ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) (“Vereinigten Staaten“), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies einen Verstoss gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.

 

Ansprechpartner:

Investor Relations

HWA AG

Marc Schimmelpfennig

Benzstrasse 8

71563 Affalterbach

Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279

Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111

ir@hwaag.com

www.hwaag.com

 

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt rund 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

 


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstrasse 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)7144 87 17-279
Fax: +49 (0)7144 87 18-111
E-Mail: ir@hwaag.com
Internet: http://www.hwaag.com
ISIN: DE000A0LR4P1
WKN: A0LR4P
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900T4Y9MH9A5TJJ87
EQS News ID: 2396094

 
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2396094  08.09.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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