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12.11.2026 07:00:04
EQS-News: HomeToGo hebt nach Rekordergebnis im dritten Quartal die GJ/26-Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA an: Höchstwerte bei Bereinigtem EBITDA, IFRS-Umsatzerlösen und Free Cash Flow
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EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
HomeToGo hebt nach Rekordergebnis im dritten Quartal die GJ/26-Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA an: Höchstwerte bei Bereinigtem EBITDA, IFRS-Umsatzerlösen und Free Cash Flow
Luxemburg, 12. November 2026 – Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekanntgegeben. Gestützt auf die disziplinierte Umsetzung der strategischen Prioritäten über alle Geschäftsbereiche hinweg verzeichnete HomeToGo Rekordergebnisse und hebt die Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an.
In den ersten 9M/26 steigerte HomeToGo die IFRS-Umsatzerlöse auf den Rekordwert von €347,4 Mio. (+72,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentlicher Treiber war erneut HomeToGo_PRO, das B2B-Segment des Konzerns, das mittlerweile 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse ausmacht. Parallel dazu richtete das Unternehmen den B2C-Marktplatz weiterhin konsequent auf Profitabilität statt reinem Top-Line-Wachstum aus – untermauert von disziplinierter Marketingeffizienz und strikter Kostenkontrolle. In 9M/26 legte das Bereinigte EBITDA im Marktplatz-Segment um 63,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum zu – ein klarer Beleg dafür, dass der strategische Fokus greifbare Ergebnisse liefert. Trotz geringerer Marketingaufwendungen führte die anhaltend hohe Buchungsnachfrage auf dem HomeToGo-Marktplatz dazu, dass der Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] zum Ende des dritten Quartals mit €32,1 Mio. (+1,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Höchststand erreichte.
Getragen von Zuwächsen in beiden Segmenten stieg das Bereinigte EBITDA der HomeToGo Group in den ersten 9M/26 um 183% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €62,3 Mio. (9M/25: €22,0 Mio.) – und markierte damit die stärksten ersten neun Monate in der Geschichte des Unternehmens. Die Bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um +7 Prozentpunkte auf 17,9%. Der Profitabilitätszuwachs führte zudem zu einer deutlichen Wende beim Free Cash Flow auf €31,9 Mio. (+€57,5 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum) und unterstreicht die starke Cash-Generierung des Konzerns.
Diese starken Ergebnisse in 9M/26 bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Roadmap für 2026. Getrieben von Synergieeffekten und skalierbarem Wachstum bei HomeToGo_PRO sowie dem Profitabilitätsfokus im B2C-Marktplatz hat HomeToGo eine solide Basis für langfristig profitables Wachstum geschaffen.
Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 angehoben
Getragen von einer erfolgreichen Sommer-Hauptsaison im Kerngeschäft und vorzeitigen Synergierealisierungen, hebt HomeToGo seine Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an. Der Konzern erwartet nun ein Bereinigtes EBITDA zwischen €48 Mio. und €50 Mio. (zuvor €45 Mio. bis €47 Mio.). Die Prognose für die IFRS-Umsatzerlöse im GJ/26 bleibt unverändert und wird mit €400 Mio. bis €410 Mio. bestätigt.
Für Q4/26 rechnet HomeToGo mit den üblichen saisonalen Mustern. Operativ konzentriert sich der Konzern weiterhin auf die Erreichung seiner fünf zuvor kommunizierten strategischen Prioritäten für das Gesamtjahr.
Ernennung einer neuen Chief Business Officer
Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 wird Dr. Christine Prauschke als CBO und Mitglied des Vorstands zu HomeToGo stossen. In dieser Funktion wird sie die vollständige strategische, operative und finanzielle Verantwortung für HomeToGo Originals inklusive Interhome tragen.
Als einer der grössten europäischen Ferienhausverwalter bildet HomeToGo Originals den operativen Kern des schnell wachsenden Segments HomeToGo_PRO. Die Ernennung von Dr. Prauschke unterstreicht das Engagement des Konzerns, diesen zentralen Wachstumsmotor weiter zu beschleunigen und branchenweit die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt aufzubauen. Zudem wird Dr. Prauschke die Integration neuer Übernahmen in HomeToGo Originals verantworten und so die erfolgreiche „Buy-and-Build“-Strategie des Konzerns weiter vorantreiben.
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: „Unsere Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 beweist, dass unsere strategische Roadmap auf allen Ebenen unseres Geschäfts greift. Die Zahlen sprechen für sich: Wir liefern Rekordergebnisse, haben das profitable Wachstum in beiden Geschäftsbereichen beschleunigt und den Free Cash Flow im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Millionen Euro verbessert und liegen somit nun deutlich im Plus.“
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9M/26 Ergebnisse: Quartalsmitteilung, Earnings Call und Präsentation
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die 9M/26 Ergebnisse auf statutarischer und Like-for-Like Basis vorstellen und dabei auf die angehobene Finanzprognose eingehen sowie weitere Einblicke in die operativen Fortschritte der HomeToGo Group im Hinblick auf die strategische Roadmap - und die Interhome-Integration geben. Die Vorstellung findet heute um 10:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz statt, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.
Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden - mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen: https://www.appairtime.com/event/ef5bcfe7-9340-4aec-8905-f7410c3d60cd.
Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für 9M/26 ist auf der Investor-Relations-Website unter ir.hometogo.de verfügbar.
Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de.
Über die HomeToGo Group
Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der grössten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo können Reisende Preise sowie Angebote der weltweit grössten Auswahl an Ferienhäusern vergleichen und mühelos das perfekte Zuhause für jede Reise finden.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fussball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.
Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Ansprechpartner für Investoren
Ansprechpartnerin für Medien
Forward-Looking Statements
Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen
[1]Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierungen, die in den ersten 9M 2026 oder davor auf dem Marktplatz generiert wurden, deren Umsatzrealisierung nach IFRS basierend auf dem Check-in-Datum jedoch erst nach den ersten 9M 2026 erfolgt.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
|EQS News ID:
|2433214
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433214 12.11.2026 CET/CEST
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