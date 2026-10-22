HomeToGo Aktie 59631761 / LU2290523658
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22.10.2026 07:00:05
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2026 am 12. November 2026 bekannt
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EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2026 am 12. November 2026 bekannt
Luxemburg, 22. Oktober 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 (endete zum 30. September 2026) am 12. November 2026 um 7:00 Uhr MEZ veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, sowie Sebastian Bielski, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.
Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz – mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde – unter der folgenden Adresse registrieren: https://www.appairtime.com/event/ef5bcfe7-9340-4aec-8905-f7410c3d60cd
Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de
Über die HomeToGo Group
Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der grössten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo werden Reisende nahtlos mit der weltweit grössten Auswahl an Ferienunterkünften verbunden, um das perfekte Zuhause für jede Reise zu finden.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fussball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.
Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG” (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Ansprechpartner für Investoren
22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
|EQS News ID:
|2419820
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2419820 22.10.2026 CET/CEST
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