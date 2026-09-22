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22.09.2026 13:39:43

EQS-News: HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt

HomeToGo
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EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Sonstiges
HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt

22.09.2026 / 13:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HomeToGo gibt Ablauf von Optionsscheinen bekannt

Luxemburg, 22 September 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurt Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute bekannt gegeben, dass alle ausstehenden öffentlichen Optionsscheine der Klasse A (ISIN: LU2290524383) sowie die Optionsscheine der Klasse B offiziell ablaufen und nicht mehr gültig oder handelbar sind. Seit heute sind keine Optionsscheine mehr ausstehend.

Vor dem Ablauf der Optionsfrist sind keine Ausübungen erfolgt, die zur Ausgabe oder Lieferung von Aktien führen. Sämtliche Optionsscheine der Klasse A und Klasse B sind somit ersatzlos abgelaufen..

 

Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit grössten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

 

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Bielski, CFO
IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien
Isabel Nacke
press@hometogo.com


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
E-Mail: ir@hometogo.com
Internet: ir.hometogo.de
ISIN: LU2290523658, LU2290524383
WKN: A2QM3K , A3GPQR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, München; Börse Luxemburg
LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37
EQS News ID: 2403216

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2403216  22.09.2026 CET/CEST

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