EQS-News: Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG

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Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG



28.08.2026 / 10:58 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Hohe Zustimmung bei der Hauptversammlung – Aktionäre bestätigen den Kurs der Netfonds AG

Hamburg, 28. August 2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 62,67 % aller Stückaktien vertreten.



Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schwantge begrüsste die Aktionäre und führte durch die Veranstaltung. Im Laufe der Hauptversammlung berichteten der Vorstandsvorsitzende Martin Steinmeyer und Finanzvorstand Peer Reichelt über das Geschäftsjahr 2025 und stellten die neuesten Entwicklungen der Gesellschaft vor.



In der Hauptversammlung wurde der Verwendung des Bilanzgewinns mit einer sehr hohen Zustimmungsrate von 99,99 % zugestimmt. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungswerten über 94 % und wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. Diese Ergebnisse belegen das hohe Vertrauen der Aktionäre in den Kurs der Netfonds AG.

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 62,67 % aller Stückaktien vertreten.Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schwantge begrüsste die Aktionäre und führte durch die Veranstaltung. Im Laufe der Hauptversammlung berichteten der Vorstandsvorsitzende Martin Steinmeyer und Finanzvorstand Peer Reichelt über das Geschäftsjahr 2025 und stellten die neuesten Entwicklungen der Gesellschaft vor.In der Hauptversammlung wurde der Verwendung des Bilanzgewinns mit einer sehr hohen Zustimmungsrate von 99,99 % zugestimmt. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungswerten über 94 % und wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. Diese Ergebnisse belegen das hohe Vertrauen der Aktionäre in den Kurs der Netfonds AG.Heidenkampsweg 7320097 HamburgPhilip AngrabeitTel.: +49 40 822 267 142E-Mail: pangrabeit@netfonds.deDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

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