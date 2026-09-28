HOFTEX GROUP Aktie 342390 / DE0006760002
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28.09.2026 08:13:13
EQS-News: HOFTEX GROUP AG: Bekanntgabe der Beendigungstermine für die Notierung im Marktsegment m:access und im Freiverkehr der Börse München
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EQS-News: HOFTEX GROUP AG
/ Schlagwort(e): Delisting
Hof, 28. September 2026 – Die HOFTEX GROUP AG (ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000 wurde von der Geschäftsführung der Börse München darüber informiert, dass die Einbeziehung und Notierung der Aktien der Gesellschaft im Marktsegment m:access mit Ablauf des 30. Oktober 2026 beendet wird. Darüber hinaus wird die Einbeziehung der Aktien in den allgemeinen Freiverkehr der Börse München widerrufen. Die Einstellung der Notierung der Aktien im Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 28. Dezember 2026 erfolgen.
Diese Termine setzen den Antrag der Gesellschaft auf Beendigung der Börsennotierung um, über den mit der Insiderinformation vom 21. September 2026 informiert wurde. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden.
Hof, 28. September 2026
Hoftex Group AG
Der Vorstand
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hoftex Group AG
|Fabrikzeile 21
|95028 Hof
|Deutschland
|Telefon:
|++49 9281 49-0
|Fax:
|++49 9281 49-216
|E-Mail:
|IR@hoftexgroup.com
|Internet:
|www.hoftexgroup.com
|ISIN:
|DE0006760002
|WKN:
|676000
|Börsen:
|Freiverkehr in München (m:access)
|LEI Code:
|5299009PGHLRW80C2M04
|EQS News ID:
|2405928
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405928 28.09.2026 CET/CEST
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