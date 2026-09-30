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HMS BERGBAU Aktie 4892890 / DE0006061104

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30.09.2026 11:25:03

EQS-News: HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht 

HMS BERGBAU
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EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht 

30.09.2026 / 11:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS 

HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht 

  • Vorläufige Zahlen bestätigt: Umsatz nach sechs Monaten bei 1,1 Mrd. Euro und EBITDA bei 22,5 Mio. Euro (bereinigt: 14,1 Mio. Euro)
  • Positive Wachstumsimpulse durch Geschäft mit Massenschüttgütern und Flüssigbrennstoffen 

Berlin, 30. September 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und
-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2026 die erwartet positive Entwicklung verzeichnet. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 haben die vorläufigen Geschäftszahlen (vgl. Corporate News vom 19.8.2026) bestätigt. Der Umsatz erhöhte sich im Halbjahresvergleich von 0,64 Mrd. Euro auf 1,1 Mrd. Euro (IFRS) und das EBITDA (IFRS; einschliesslich Sondereffekte) von 8,4 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro. Einmalige Sondereffekte in Höhe von 8,4 Mio. Euro resultierten dabei aus der Erstkonsolidierung des Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das operative EBITDA bei 14,1 Mio. Euro. Da HMS im Vorjahr noch nach HGB bilanzierte, sind die Halbjahreszahlen mit jenen des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar.

Positive Impulse für das Wachstum der Gesellschaft kamen in der Berichtsperiode wie erwartet v. a. aus dem klassischen Geschäft mit Massenschüttgütern und dem 2025 etablierten Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen. Dabei profitierte HMS von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Kohleprodukten in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet für das laufende Jahr einen Anstieg des globalen Kohleverbrauchs um 1,2 % auf knapp 9 Mrd. Tonnen, nachdem letztes Jahr für 2026 noch ein leichter Rückgang des Kohleverbrauchs prognostiziert worden war. Zudem hat HMS ihre Aktivitäten bei Metallerzen deutlich ausgebaut und im ersten Halbjahr ihre metallurgischen Kohleminen in Botswana und Südafrika in Betrieb genommen sowie das Flüssigbrennstoffgeschäft weiter ausgebaut.

Regionale Krisen im Nahen Osten und ihre Auswirkungen auf die globale Energieversorgung hatten keine negativen Auswirkungen auf das Geschäft von HMS.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite www.hms-ag.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

 

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über direkten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:
HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de


 

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 65 66 81-0
Fax: 030 65 66 81-15
E-Mail: hms@hms-ag.com
Internet: www.hms-ag.com
ISIN: DE0006061104
WKN: 606110
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX
LEI Code: 5299004BSTX10BXHV941
EQS News ID: 2407742

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407742  30.09.2026 CET/CEST

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