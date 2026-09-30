HMS BERGBAU Aktie 4892890 / DE0006061104
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30.09.2026 11:25:03
EQS-News: HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht
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EQS-News: HMS BERGBAU AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
CORPORATE NEWS
HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht
Berlin, 30. September 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und
Positive Impulse für das Wachstum der Gesellschaft kamen in der Berichtsperiode wie erwartet v. a. aus dem klassischen Geschäft mit Massenschüttgütern und dem 2025 etablierten Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen. Dabei profitierte HMS von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Kohleprodukten in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet für das laufende Jahr einen Anstieg des globalen Kohleverbrauchs um 1,2 % auf knapp 9 Mrd. Tonnen, nachdem letztes Jahr für 2026 noch ein leichter Rückgang des Kohleverbrauchs prognostiziert worden war. Zudem hat HMS ihre Aktivitäten bei Metallerzen deutlich ausgebaut und im ersten Halbjahr ihre metallurgischen Kohleminen in Botswana und Südafrika in Betrieb genommen sowie das Flüssigbrennstoffgeschäft weiter ausgebaut.
Regionale Krisen im Nahen Osten und ihre Auswirkungen auf die globale Energieversorgung hatten keine negativen Auswirkungen auf das Geschäft von HMS.
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite www.hms-ag.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.
Über HMS Bergbau AG:
Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über direkten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.
Unternehmenskontakt:
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HMS Bergbau AG
|An der Wuhlheide 232
|12459 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 65 66 81-0
|Fax:
|030 65 66 81-15
|E-Mail:
|hms@hms-ag.com
|Internet:
|www.hms-ag.com
|ISIN:
|DE0006061104
|WKN:
|606110
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299004BSTX10BXHV941
|EQS News ID:
|2407742
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407742 30.09.2026 CET/CEST
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