EQS-News: HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht – Deutliches Ergebniswachstum und positiver Ausblick

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HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht – Deutliches Ergebniswachstum und positiver Ausblick



30.06.2026 / 13:01 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

HMS Bergbau AG: Finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht – Deutliches Ergebniswachstum und positiver Ausblick

EBITDA auf 60,1 Mio. Euro verdreifacht; Jahresüberschuss auf 54,8 Mio. Euro mehr als vervierfacht

Wichtige strategische Weichenstellungen für weiteres Wachstum vorgenommen

Starkes Wachstum voraus: signifikanter Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis 2026 erwartet

Webcast für Investoren und Medienvertreter am 06. Juli 2026

Berlin, 30. Juni 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute ihre testierten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die finalen Kennzahlen bestätigen die am 14. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen weitgehend. Die Zahlen wurden erstmalig nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS erstellt. Dies führt dazu, dass die Finanzkennzahlen 2025 nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres vergleichbar sind.

Das EBITDA belief sich auf 60,1 Mio. Euro (Vj. 20,1 Mio. Euro) und lag damit über dem vermeldeten Wert der vorläufigen Zahlen von 59,4 Mio. Euro. Positive einmalige Bewertungseffekte von rund 37 Mio. Euro resultierten aus der Umstellung auf IFRS, insbesondere aus der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd, einer in Betrieb genommenen Kohlemine in Botswana. Der Jahresüberschuss lag bei 54,8 Mio. Euro nach 13,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Konzernumsatz sank aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise von 1,36 Mrd. Euro auf 1,22 Mrd. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2 Mrd. Euro und ein EBITDA von 55 Mio. Euro. Darin enthalten wird ein einmaliger Bewertungseffekt von voraussichtlich 20 Mio. Euro infolge der Erstkonsolidierung des Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika sein. Bereinigt um diesen Sondereffekt soll demnach das EBITDA in 2026 von 23,1 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro steigen.

Für weiteres Wachstum sieht sich HMS hervorragend aufgestellt. 2025 hat das Unternehmen mit der deutlichen Ausweitung seiner Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Flüssigbrennstoffe, Rohstoffproduktion und auch im traditionellen Handelsgeschäft wichtige Weichen für sein Wachstum gestellt und sich über den Kohlehandel hinaus als vollintegriertes, international aufgestelltes Rohstoffhaus entlang der gesamten Wertschöpfungskette positioniert.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2025 steht auf der Unternehmensseite www.hms-ag.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Webcast am 06. Juli 2026

Die HMS Bergbau AG lädt Investoren und Medienvertreter am 06. Juli 2026 um 15:00 Uhr zu einer Videokonferenz mit dem Vorstand in deutscher Sprache ein. CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir werden die Finanzkennzahlen 2025 und die Prognose 2026 erläutern sowie über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen berichten. Anschliessend steht der Vorstand in einer Q&A-Session für Fragen zu Verfügung. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an:

https://www.appairtime.com/event/74c39ab9-56de-4f3d-87f4-721b86f8d201

HMS teilt zudem mit, dass die Gesellschaft die aktuelle Anleihevermarktung aufgrund der aktuellen Marktbedingungen im Mittelstandsanleihemarkt ausgesetzt hat, gleichzeitig aber mit den Investoren in engem Austausch bleibt.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de