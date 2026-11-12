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12.11.2026 15:30:03
EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
|
EQS-News: Highlight Communications AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.
Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026
Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|EQS News ID:
|2433864
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433864 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Highlight Communications AG
Analysen zu Highlight Communications AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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