EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026



12.11.2026 / 15:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 Der Konzernumsatz lag bei 256,5 Mio. CHF (Vorjahr: 264,7 Mio. CHF).

Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 40,3 Mio. CHF

auf 95,9 Mio. CHF (Vorjahr: 55,6 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich um 21,1 Mio. CHF

auf -10,5 Mio. CHF (Vorjahr: –31,6 Mio. CHF). Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen. Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 Der Konzernumsatz belief sich zum 30. September 2026 auf 256,5 Mio. CHF und lag damit 3,1% unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf tiefere Umsatzerlöse im Segment Sport und Event zurückzuführen.



Der operative Konzernaufwand belief sich auf 373,1 Mio. CHF und blieb damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (372,4 Mio. CHF).



Die eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen wie auch die Optimierung der operativen Kosten zeigten Wirkung: Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich von -31,6 Mio. CHF auf -10,5 Mio. CHF. Auch das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber den ersten neun Monaten 2025 von -41,4 Mio. CHF auf -20,8 Mio. CHF. Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter

www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 01.01. bis 30.09.2026 01.01. bis 30.09.2025 Abw. in % Umsatzerlöse 256,5 264,7 -3,1 EBITDA 95,9 55,6 72,6 EBIT -10,5 -31,6 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -20,8 -41,4 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -15,2 -31,2 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,27 -0,55 n/a Segmentumsatz Film 199,0 189,7 4,9 Sport und Event 57,4 75,0 -23,4 Segmentergebnis Film 0,6 2,2 -73,7 Sport und Event -6,1 -30,0 n/a in Mio. CHF 30.09.2026 31.12.2025 Abw. in % Bilanzsumme 430,2 491,2 -12,4 Eigenkapital -22,7 -3,3 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 181,7 191,3 -5,0 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 25,5 21,8 17,1



Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

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