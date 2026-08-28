EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026



28.08.2026 / 14:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis EBIT verbesserte sich deutlich um 14,3 Mio. CHF auf –13,3 Mio. CHF (Vorjahr: –27,6 Mio. CHF).

Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 16,1 Mio. CHF auf 34,1 Mio. CHF (Vorjahr: 18,0 Mio. CHF). Pratteln, 28. August 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2026 im Rahmen der Erwartungen. Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2026 Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF. Die höheren Umsatzerlöse werden – wie bereits im Vorjahr – im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts für diesen Zeitraum vorgesehen sind.



Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 46,7 Mio. CHF auf 175,7 Mio. CHF (Vorjahr 222,4 Mio. CHF) reduziert werden.



Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -27,6 Mio. CHF auf -13,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -30,9 Mio. CHF auf -17,6 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2026 01.01. bis 30.06.2025 Abw. in % Umsatzerlöse 127,4 156,5 -18,6 EBIT -13,3 -27,6 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -17,6 -30,9 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -13,8 -22,3 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,24 -0,39 n/a Segmentumsatz Film 87,7 101,2 -13,3 Sport und Event 39,7 55,3 -28,3 Segmentergebnis Film -6,5 -4,2 n/a Sport und Event -4,3 -20,9 n/a in Mio. CHF 30.06.2026 31.12.2025 Abw. in % Bilanzsumme 457,8 491,2 -6,8 Eigenkapital -20,6 -3,3 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 190,6 191,3 -0,4 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 16,5 21,8 n/a



Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

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