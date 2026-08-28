Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’721 -2.8%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 14:00:03

EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Highlight Communications
0.66 EUR 2.50%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

28.08.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

  • Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis EBIT verbesserte sich deutlich um 14,3 Mio. CHF auf –13,3 Mio. CHF (Vorjahr: –27,6 Mio. CHF).
  • Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 16,1 Mio. CHF auf 34,1 Mio. CHF (Vorjahr: 18,0 Mio. CHF).

Pratteln, 28. August 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2026 im Rahmen der Erwartungen.

Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2026

  • Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF. Die höheren Umsatzerlöse werden – wie bereits im Vorjahr – im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts für diesen Zeitraum vorgesehen sind.
     
  • Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 46,7 Mio. CHF auf 175,7 Mio. CHF (Vorjahr 222,4 Mio. CHF) reduziert werden.
     
  • Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -27,6 Mio. CHF auf -13,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -30,9 Mio. CHF auf -17,6 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2026 01.01. bis 30.06.2025 Abw. in %
Umsatzerlöse 127,4 156,5 -18,6
EBIT -13,3 -27,6 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -17,6 -30,9 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -13,8 -22,3 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,24 -0,39 n/a
Segmentumsatz       
Film 87,7 101,2 -13,3
Sport und Event   39,7 55,3 -28,3
Segmentergebnis       
Film -6,5 -4,2 n/a
Sport und Event   -4,3 -20,9 n/a
       
in Mio. CHF 30.06.2026 31.12.2025 Abw. in %
Bilanzsumme 457,8 491,2 -6,8
Eigenkapital -20,6 -3,3 n/a
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 190,6 191,3 -0,4
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 16,5 21,8 n/a
 
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch		      
         

 


28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120070M14NLE1CDR38
EQS News ID: 2390456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390456  28.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Highlight Communications AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten