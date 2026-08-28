Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198
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28.08.2026 14:00:03
EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
|
EQS-News: Highlight Communications AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
Pratteln, 28. August 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2026 im Rahmen der Erwartungen.
Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2026
Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|EQS News ID:
|2390456
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390456 28.08.2026 CET/CEST
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