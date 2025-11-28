Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’711 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’205 1.1%  Bitcoin 73’257 -0.3%  Dollar 0.8037 -0.2%  Öl 63.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Rheinmetall345850
Top News
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
Suche...

Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 18:00:03

EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

Highlight Communications
1.27 EUR -3.79%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

28.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

  • Der Konzernumsatz erhöhte sich um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF (Vorjahr 258,4 Mio. CHF).
  • Der betriebliche Cashflow nahm um 52% auf CHF 25,6 Mio. zu (Vorjahr CHF 16,8 Mio.)
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF).
  • Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2025 bei 18,2 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).

Pratteln, 28. November 2025 – Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate

Konzernentwicklung im dritten Quartal 2025

  • Die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegenen Umsatzerlöse resultieren aus gestiegenen Umsätzen im Kino- und Home Entertainmentbereich im Segment Film. 
     
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event bei -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF). Diese Sondereffekte waren nicht cash-wirksam, deshalb entwickelte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit weiter positiv. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente konnten um 52% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.
     
  • Das Eigenkapital betrug CHF 108,3 Mio. CHF.

Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight-Gruppe, kommentiert den Zwischenabschluss wie folgt: «Mit der Steigerung des Konzernumsatzes um 2.4% und des betrieblichen Cashflows um 52% konnten wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht werden. Einmalige, nicht cash-wirksame Sondereffekte und ausserordentliche operative Kosten im Segment Sport und Event belasten zwar die Erfolgsrechnung der ersten neun Monate erheblich, was zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis führt. Für das traditionell stärkere vierte Quartal wird jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.»

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

 

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 3Q2025 3Q2024 Abw. in %
Umsatzerlöse 264,7 258,4 2,4
EBIT -31,6 -7,6 n/a
EBITDA 55,6 37,9 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -41,4 -18,2 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -31,2 -18,2 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,55 -0,32 n/a
Segmentumsatz      
Film 189,7 141,9 33,7%
Sport und Event  75,0 116,5  -35,7%
Segmentergebnis      
Film 2,2 0,5 362%
Sport und Event   -30,0 -4,5 n/a
       
in Mio. CHF 30.09.2025 31.12.2024 Abw. in %
Bilanzsumme 594,6 624,6 -4,8%
Eigenkapital 108,3 151,9 -28,7%
Eigenkapitalquote (%) 18,2 24,3 -6,1 Punkte
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 202,0 196,5 2,8%
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 25,6 16,8 52,4%
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch 		     
         

 


28.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237612

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237612  28.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Highlight Communications AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Highlight Communications AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:06 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
Sika-Aktie kaum verändert: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Top-Rankings

November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im November 2025
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 48/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:10 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet starke Woche moderat im Plus
18:05 US-Anleihen: Kursverluste
18:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:59 GESAMT-ROUNDUP 3: Rente, Autos, Bauen: Koalition verkündet Kompromisse
17:58 Juso-Chef Türmer: Kein Generationenkonflikt bei Rente
17:44 Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:43 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:36 GNW-News: Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld...
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Dezember 2025
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025