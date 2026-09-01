EQS-News: High-Grade-Titan in Australien: Neue Spitzen-Ergebnisse ab der Oberfläche!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

High-Grade-Titan in Australien: Neue Spitzen-Ergebnisse ab der Oberfläche!



01.09.2026 / 09:33 CET/CEST

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McLaren Minerals (ASX: MML / WKN: A40XP1) legt für sein zu 100 % konzerneigenes Titanprojekt McLaren in Western Australia die bisher stärkste Ergebnischarge des laufenden Bohrprogramms vor: Die aktuellen Analysen liefern einen beachtlichen Durchschnittsgehalt von 5,44 % Schwermineralen (HM) – und das durchgehend direkt ab der Oberfläche. Damit werden die ohnehin schon starken Vorwerte nochmals deutlich übertroffen.



Diese flach verlaufenden, hochgradigen Abschnitte liefern fundamentale Daten für die anstehende Überarbeitung der bestehenden 529-Millionen-Tonnen-Ressource sowie die finale Machbarkeitsstudie. Da Titan als kritischer



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McLaren Minerals: Rekord-Bohrergebnisse mit 5,44 % Schwermineralen ab Oberfläche



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legt für sein zu 100 % konzerneigenes Titanprojekt McLaren in Western Australia die bisher stärkste Ergebnischarge des laufenden Bohrprogramms vor: Die aktuellen Analysen liefern einen beachtlichen Durchschnittsgehalt von 5,44 % Schwermineralen (HM) – und das durchgehend direkt ab der Oberfläche. Damit werden die ohnehin schon starken Vorwerte nochmals deutlich übertroffen.Diese flach verlaufenden, hochgradigen Abschnitte liefern fundamentale Daten für die anstehende Überarbeitung der bestehenden 529-Millionen-Tonnen-Ressource sowie die finale Machbarkeitsstudie. Da Titan als kritischer Rohstoff für Raumfahrt, Verteidigung und Energiewende immer weiter in den geopolitischen Fokus rückt, baut sich für den angehenden Entwickler ein hochspannender Newsflow auf.Jetzt mehr erfahren:

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