EQS-News: hGears AG: Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

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hGears AG: Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



07.09.2026 / 13:58 CET/CEST

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hGears AG: Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Schramberg, den 7. September 2026 – Die Geschäftsführung der hGears Schramberg GmbH, eine Tochtergesellschaft der hGears AG, hat beim zuständigen Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung nach §§ 270 ff. InsO gestellt. Ziel ist es, die erforderliche Restrukturierung des Standorts Schramberg in einem geordneten rechtlichen Rahmen voranzutreiben und die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Aufstellung zu schaffen.

Geplant ist, dass der Geschäftsbetrieb der hGears Schramberg GmbH nach Einreichung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortgeführt wird. Die Geschäftsführung soll im Rahmen der Eigenverwaltung im Amt bleiben und den Restrukturierungsprozess steuern.

Hintergrund der Antragstellung ist die eingetretene Zahlungsunfähigkeit infolge dauerhaft zu geringer Produktionsvolumina und einer für das aktuelle Geschäftsvolumen zu hohen Kostenbasis. Trotz bereits umfangreicher Struktur-, Effizienz- und Kostensenkungsmassnahmen ist es nicht gelungen, den Standort unter den veränderten Marktbedingungen aus eigener Kraft wirtschaftlich tragfähig aufzustellen. Insbesondere die anhaltend schwache Entwicklung des für den Standort Schramberg besonders wichtigen Geschäftsbereichs e-Bike hat zu einer erheblichen Unterauslastung der bestehenden Produktionsstrukturen geführt.

Das Insolvenzverfahren ist auf die hGears Schramberg GmbH begrenzt, auf die im ersten Halbjahr 2026 rund 26 % des Konzernumsatzes entfielen. Die hGears AG sowie die weiteren operativen Tochtergesellschaften mit Produktionsstandorten in Padua (Italien) und Suzhou (China) sind davon derzeit nicht betroffen und führen ihren Geschäftsbetrieb unverändert fort.

Zwischen der hGears Schramberg GmbH und der hGears AG besteht ein Beherrschungsvertrag. Im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren können sich daraus grundsätzlich finanzielle Auswirkungen für die hGears AG ergeben, deren Art und Umfang vom weiteren Verlauf des Verfahrens abhängen.

„Die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung lässt uns keine andere Wahl, als für die hGears Schramberg GmbH ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen. Das Verfahren eröffnet jedoch die Möglichkeit, die notwendigen strukturellen Veränderungen vorzunehmen und eine tragfähige Perspektive für den Standort zu entwickeln“, sagt Sven Arend, CEO der hGears AG. „Zugleich wollen wir die operative Kontinuität für unsere Kunden und Geschäftspartner bestmöglich sicherstellen und die Voraussetzungen für eine langfristig wettbewerbsfähige Aufstellung schaffen.“

Die hGears AG wird über wesentliche Entwicklungen im weiteren Verlauf des Verfahrens informieren.

Kontakt

hGears AG

Christian Weiz

Head of Investor Relations

Brambach 38

78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkte für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools.

hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von grossen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com