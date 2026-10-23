Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldman rät zum Kauf: Ist bei CoreWeave jetzt der optimale Zeitpunkt zum Einstieg?
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
DKSH: Mit Rückenwind in neue Höhen
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Suche...
ETF Sparplan

Yggdrasil SPAC 1 Aktie 130000235 / DE000A3EVV13

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 11:00:04

EQS-News: Hauptversammlung stimmt Einbringung zu: Innok Robotics auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt

Yggdrasil SPAC 1
6.20 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Yggdrasil SPAC 1 AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Research Update
Hauptversammlung stimmt Einbringung zu: Innok Robotics auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt

23.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung stimmt Einbringung zu: Innok Robotics auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt

  • Aktionäre beschliessen Einbringung der Innok Robotics GmbH und Umfirmierung der Yggdrasil SPAC 1 AG in Innok Robotics Group AG
  • Historischer Meilenstein: Innok Robotics sichert sich durch Transaktion Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt
  • Operative Kontinuität: Innok Robotics GmbH bleibt als 100-prozentige Tochtergesellschaft der bekannte und verlässliche Partner für Kunden
  • Aufsichtsrat konstituiert: Gründer Alwin Heerklotz zum Vorstandsvorsitzenden bestellt; weiteres Führungsteam formiert
  • Kapitalmarkt-Offensive startet mit GBC-Initial-Coverage-Studie sowie Präsenz auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz und dem Deutschen Eigenkapitalforum

Regenstauf / Augsburg, 23. Oktober 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelisteten Yggdrasil SPAC 1 AG (ISIN: DE000A3EVV13) hat am 21. Oktober 2026 entscheidende Beschlüsse für den Börsengang von Innok Robotics gefasst. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Einbringung der Innok Robotics GmbH in die Yggdrasil SPAC 1 AG, der künftigen Umfirmierung der AG in „Innok Robotics Group AG“ sowie der Sitzverlegung der AG von Augsburg an den Innok Robotics Stammsitz in Regenstauf bei Regensburg zu. Mit dem Vollzug der Transaktion erhält Innok Robotics als Spezialist für Physical AI und autonome mobile Roboter für Outdoor- und Brownfield-Umgebungen Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt.

Die strukturellen Änderungen werden mit ihrer jeweiligen Eintragung in das Handelsregister wirksam. Der Abschluss der Handelsregistereintragung der Einbringung wird für Ende November 2026 erwartet.

Klare Gruppenstruktur und volle Kontinuität im Tagesgeschäft

Für bestehende und künftige Kunden, Systemintegratoren, Partner und Lieferanten ändert sich im operativen Ablauf nichts: Die Innok Robotics GmbH bleibt als operative Gesellschaft bestehen und wird zukünftig als 100-prozentige Tochtergesellschaft unter dem Dach der börsennotierten Innok Robotics Group AG geführt.

Erfahrenes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase

Um die geplante internationale Skalierung und die Positionierung am Kapitalmarkt optimal zu steuern, stellt sich die künftige Unternehmensgruppe mit einer erfahrenen Führungsstruktur aus Industrie-, Technologie- und Kapitalmarktexperten auf.

Am 22. Oktober 2026 hat sich der neu gewählte Aufsichtsrat konstituiert. Dieser besteht im ersten Schritt aus Peter Mauritz (Vorsitz), Jörg Hernando Gotthardt (stellv. Vorsitz) und Holger Strotmann. Der Aufsichtsrat hat den Innok-Robotics-Gründer, CEO und CTO Alwin Heerklotz zum Vorstandsvorsitzenden der künftigen Innok Robotics Group AG bestellt. Die Bestellung der weiteren Vorstandsmitglieder soll in Kürze folgen.

Peter Mauritz, Managing Partner des operativen Mittelstandsinvestors Prolimity Capital Partners und Vorsitzender des Aufsichtsrats der künftigen Innok Robotics Group AG: „Wir freuen uns, dass sich Innok Robotics seit unserem Einstieg als erster Investor im Jahr 2021 so erfreulich entwickelt hat. Mit einer Verzehnfachung der Umsätze seither, dem Who's who der deutschen und internationalen Industrielandschaft als Kunden, einer seit 2025 auf bald 40 angestiegenen Anzahl nationaler und internationaler Innok Robotics-Systempartner sowie geografischer Expansion ist auch das weitere Wachstumspotenzial immens. Die Umsatzmarke von EUR 100 Mio. ist spätestens im Geschäftsjahr 2030 das klare Ziel. Hierfür setzen wir weiterhin auf Alwin Heerklotz, den Unternehmer und Gründer hinter Innok Robotics und einen der weltweit führenden Experten für mobile Outdoor-Robotik. Auf die weiterhin vertrauensvolle, intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm, dem künftigen Vorstandsteam und allen Mitarbeitenden bei Innok Robotics freuen wir uns sehr.“

Alwin Heerklotz, Gründer und Vorstandsvorsitzender der künftigen Innok Robotics Group AG: „Die Zustimmung der Hauptversammlung ist ein historischer Meilenstein für Innok Robotics. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Team, das mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner technologischen Exzellenz und seiner Leidenschaft in den vergangenen Jahren das Fundament für diesen Schritt gelegt hat. Ebenso danke ich unseren Kunden, Partnern und Investoren für ihr grosses Vertrauen. Sie sind diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen und werden uns auch künftig begleiten. Für die vor uns liegende Wachstumsphase eröffnet uns der Kapitalmarkt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, um die von uns identifizierten Wachstumschancen bestmöglich auszuschöpfen und unser Wachstum weiter voranzutreiben.“

Technologieführerschaft im Brownfield

Innok Robotics ist ein schnell wachsendes deutsches Deeptech-Unternehmen mit Sitz in Regenstauf, das auf Physical AI und Robotik spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich die Gesellschaft als technologischer Vorreiter für autonome mobile Roboter (AMR) in realen, unstrukturierten Umgebungen etabliert. Durch die Verdopplung des Auftragseingangs im Jahresvergleich und ein globales Netzwerk von mittlerweile über 35 Vertriebs- und Integrationspartnern in mehr als 15 Ländern ist Innok Robotics optimal positioniert, um vom dynamisch wachsenden globalen AMR-Markt zu profitieren.

Start der Kapitalmarkt-Aktivitäten – Initial Coverage veröffentlicht

Begleitet wird die Kapitalmarktkommunikation durch die am 23. Oktober 2026 veröffentlichte Research-Studie („Initial Coverage“) des Analysehauses GBC AG. Diese ist über die gängigen Finanz- und Kapitalmarktkanäle und auf der Innok Robotics-Webseite öffentlich abrufbar. Darüber hinaus wird das Management in den kommenden Wochen die Wachstumsstrategie und Equity Story von Innok Robotics auf ausgewählten Kapitalmarktkonferenzen präsentieren, darunter die Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK, 11.11.–12.11.) sowie das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF, 23.11.–25.11.) in Frankfurt am Main.

Über Innok Robotics:
Innok Robotics ist ein schnell wachsendes deutsches Deeptech-Unternehmen, das sich auf Physical AI & Robotics und insbesondere autonome mobile Roboter (AMR) spezialisiert hat. Das Alleinstellungsmerkmal liegt im erweiterten Einsatzspektrum: Während die meisten AMRs auf Innenbereiche beschränkt sind, navigieren die Systeme von Innok Robotics autonom sowohl im Indoor- als auch im Outdoor- und All-Terrain-Bereich mit höchsten Sicherheitsstandards. Das Unternehmen hat sich erfolgreich bei mittelständischen Unternehmen und bei internationalen Grosskonzernen etabliert, darunter Bosch, ZF, Volvo, John Deere, Kubota, Siemens, ABB, Infineon, BASF und Surventis.

Kontakt für Medien:
Innok Robotics GmbH
Bahnweg 4, 93128 Regenstauf
Daniel Brandt (Head of Marketing & Communications)
Tel.: +49 9402 4739147
E-Mail: daniel.brandt@innok-robotics.de
Web: www.innok-robotics.de		 Pressekontakt Kapitalmarkt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de

 


23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Yggdrasil SPAC 1 AG
Berliner Allee 26a
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: 08920300353
Internet: https://www.yggdrasil-spac-1.de/
ISIN: DE000A3EVV13
WKN: A3EVV1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 391200XAR9J8XKA2S009
EQS News ID: 2421204

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421204  23.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Warum Trader zu früh kaufen und zu früh verkaufen – dieser Fehler kostet bares Geld!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.